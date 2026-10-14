Liga Campionilor Olise a stricat remontada lui Bayern! Barcelona a făcut spectacol + Inter, seară de coșmar
Foto: IMAGO, uefa.com - montaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Liga Campionilor Olise a stricat remontada lui Bayern! Barcelona a făcut spectacol + Inter, seară de coșmar

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 00:04
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 00:16
  • Galatasaray a deschis scorul în meciul cu FC Barcelona din faza principală a Ligii Campionilor, dar n-a rezistat și catalanii s-au impus cu 4-1.
  • Tot marți, Bayern a revenit de la 0-2 cu Viking, a trecut în avantaj, dar a fost egalată după eliminarea lui Michael Olise. S-a încheiat 3-3.
  • Toate meciurile din Liga Campionilor sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante sunt în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
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După mai bine de o lună, spectacolul din Liga Campionilor a revenit cu etapa #2 din grupa XXL, iar surprizele nu au întârziat să apară.

Bayern s-a încurcat pe terenul lui Viking, iar Inter a fost învinsă de Club Brugge. În schimb, Barcelona a făcut spectacol cu Galatasaray.

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Lens - Sporting 0-2

  • Au marcat: Suarez ('22), Doumbia ('74)
  • Arbitru: Igor Pajac (Croația)

Sabah Baku - Slavia Praga 2-0

  • Au marcat: Parris ('49), Mickels ('88)
  • Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria)

Galatasaray - Barcelona 1-4

  • Au marcat: Batrakov ('28) / Cancelo ('43), Fermin ('50), Gordon ('53), Adeyemi ('65)
  • Arbitru: Marco Guida (Italia)

Atletico Madrid - Manchester United 2-0

  • Au marcat: Barrios ('1), Lookman ('79)
  • Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

Inter - Club Brugge 3-4

  • Au marcat: Lautaro Martinez ('44, '81), Bonny ('90+3) / Tresoldi ('30, pen, '63,'74), Vermant ('87)
  • Arbitru: Rohit Saggi (Norvegia)

Viking - Bayern 3-3

  • Au marcat: Stensness ('2), Christianse ('38), Haugen ('90) / Kane ('54, pen, '60), Diaz ('71)
  • Arbitru: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Arsenal - Lille 3-0

  • Au marcat: Timber ('64), Eze ('67), Saka ('71)
  • Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

RB Leipzig - PSV 1-0

  • A marcat: Gruda ('75)
  • Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)

Villarreal - Napoli 3-1

  • Au marcat: Mikautade ('23), Mourino ('26), Oluwaseyi ('86) / Rrahmani ('8)
  • Arbitru: Daniel Siebert (Germania)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
1Barcelona26
2Sporting26
3Arsenal26
4Bayern24
5PSG13
6Como13
7Manchester United23
8Stuttgart13
9Manchester City13
10Villarreal23
11Aston Villa13
12Betis13
13Atletico Madrid23
14Borussia Dormund13
15Liverpool13
16Real Madrid13
17AEK Atena13
18Club Brugge23
19Lens23
20RB Leipzing23
21Sabah Baku23
22AS Roma11
23Shaktar11
24Fenerbahce11
25PSV21
26Viking21
27LASK Linz10
28Inter20
29FC Porto10
30Slavia Praga20
31Napoli20
32Lille20
33Feyernood10
34Galatasaray20
35Slovan Bratislava10
36Bodo/Glimt10

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