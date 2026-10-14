Liga Campionilor Olise a stricat remontada lui Bayern! Barcelona a făcut spectacol + Inter, seară de coșmar

- Galatasaray a deschis scorul în meciul cu FC Barcelona din faza principală a Ligii Campionilor, dar n-a rezistat și catalanii s-au impus cu 4-1.
- Tot marți, Bayern a revenit de la 0-2 cu Viking, a trecut în avantaj, dar a fost egalată după eliminarea lui Michael Olise. S-a încheiat 3-3.
- Toate meciurile din Liga Campionilor sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante sunt în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
După mai bine de o lună, spectacolul din Liga Campionilor a revenit cu etapa #2 din grupa XXL, iar surprizele nu au întârziat să apară.
Bayern s-a încurcat pe terenul lui Viking, iar Inter a fost învinsă de Club Brugge. În schimb, Barcelona a făcut spectacol cu Galatasaray.
Lens - Sporting 0-2
- Au marcat: Suarez ('22), Doumbia ('74)
- Arbitru: Igor Pajac (Croația)
Sabah Baku - Slavia Praga 2-0
- Au marcat: Parris ('49), Mickels ('88)
- Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria)
Galatasaray - Barcelona 1-4
- Au marcat: Batrakov ('28) / Cancelo ('43), Fermin ('50), Gordon ('53), Adeyemi ('65)
- Arbitru: Marco Guida (Italia)
Atletico Madrid - Manchester United 2-0
- Au marcat: Barrios ('1), Lookman ('79)
- Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)
Inter - Club Brugge 3-4
- Au marcat: Lautaro Martinez ('44, '81), Bonny ('90+3) / Tresoldi ('30, pen, '63,'74), Vermant ('87)
- Arbitru: Rohit Saggi (Norvegia)
Viking - Bayern 3-3
- Au marcat: Stensness ('2), Christianse ('38), Haugen ('90) / Kane ('54, pen, '60), Diaz ('71)
- Arbitru: Georgi Kabakov (Bulgaria)
Arsenal - Lille 3-0
- Au marcat: Timber ('64), Eze ('67), Saka ('71)
- Arbitru: Felix Zwayer (Germania)
RB Leipzig - PSV 1-0
- A marcat: Gruda ('75)
- Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)
Villarreal - Napoli 3-1
- Au marcat: Mikautade ('23), Mourino ('26), Oluwaseyi ('86) / Rrahmani ('8)
- Arbitru: Daniel Siebert (Germania)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Barcelona
|2
|6
|2
|Sporting
|2
|6
|3
|Arsenal
|2
|6
|4
|Bayern
|2
|4
|5
|PSG
|1
|3
|6
|Como
|1
|3
|7
|Manchester United
|2
|3
|8
|Stuttgart
|1
|3
|9
|Manchester City
|1
|3
|10
|Villarreal
|2
|3
|11
|Aston Villa
|1
|3
|12
|Betis
|1
|3
|13
|Atletico Madrid
|2
|3
|14
|Borussia Dormund
|1
|3
|15
|Liverpool
|1
|3
|16
|Real Madrid
|1
|3
|17
|AEK Atena
|1
|3
|18
|Club Brugge
|2
|3
|19
|Lens
|2
|3
|20
|RB Leipzing
|2
|3
|21
|Sabah Baku
|2
|3
|22
|AS Roma
|1
|1
|23
|Shaktar
|1
|1
|24
|Fenerbahce
|1
|1
|25
|PSV
|2
|1
|26
|Viking
|2
|1
|27
|LASK Linz
|1
|0
|28
|Inter
|2
|0
|29
|FC Porto
|1
|0
|30
|Slavia Praga
|2
|0
|31
|Napoli
|2
|0
|32
|Lille
|2
|0
|33
|Feyernood
|1
|0
|34
|Galatasaray
|2
|0
|35
|Slovan Bratislava
|1
|0
|36
|Bodo/Glimt
|1
|0