Liga Campionilor Olise a stricat remontada lui Bayern! Barcelona a făcut spectacol + Inter, seară de coșmar

Galatasaray a deschis scorul în meciul cu FC Barcelona din faza principală a Ligii Campionilor, dar n-a rezistat și catalanii s-au impus cu 4-1.

Tot marți, Bayern a revenit de la 0-2 cu Viking, a trecut în avantaj, dar a fost egalată după eliminarea lui Michael Olise. S-a încheiat 3-3.

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După mai bine de o lună, spectacolul din Liga Campionilor a revenit cu etapa #2 din grupa XXL, iar surprizele nu au întârziat să apară.

Bayern s-a încurcat pe terenul lui Viking, iar Inter a fost învinsă de Club Brugge. În schimb, Barcelona a făcut spectacol cu Galatasaray.

Lens - Sporting 0-2

Au marcat: Suarez ('22), Doumbia ('74)

Arbitru: Igor Pajac (Croația)

Sabah Baku - Slavia Praga 2-0

Au marcat: Parris ('49), Mickels ('88)

Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria)

Galatasaray - Barcelona 1-4

Au marcat: Batrakov ('28) / Cancelo ('43), Fermin ('50), Gordon ('53), Adeyemi ('65)

Arbitru: Marco Guida (Italia)

Atletico Madrid - Manchester United 2-0

Au marcat: Barrios ('1), Lookman ('79)

Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia)

Inter - Club Brugge 3-4

Au marcat: Lautaro Martinez ('44, '81), Bonny ('90+3) / Tresoldi ('30, pen, '63,'74), Vermant ('87)

Arbitru: Rohit Saggi (Norvegia)

Viking - Bayern 3-3

Au marcat: Stensness ('2), Christianse ('38), Haugen ('90) / Kane ('54, pen, '60), Diaz ('71)

Arbitru: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Arsenal - Lille 3-0

Au marcat: Timber ('64), Eze ('67), Saka ('71)

Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

RB Leipzig - PSV 1-0

A marcat: Gruda ('75)

Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)

Villarreal - Napoli 3-1

Au marcat: Mikautade ('23), Mourino ('26), Oluwaseyi ('86) / Rrahmani ('8)

Arbitru: Daniel Siebert (Germania)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Barcelona 2 6 2 Sporting 2 6 3 Arsenal 2 6 4 Bayern 2 4 5 PSG 1 3 6 Como 1 3 7 Manchester United 2 3 8 Stuttgart 1 3 9 Manchester City 1 3 10 Villarreal 2 3 11 Aston Villa 1 3 12 Betis 1 3 13 Atletico Madrid 2 3 14 Borussia Dormund 1 3 15 Liverpool 1 3 16 Real Madrid 1 3 17 AEK Atena 1 3 18 Club Brugge 2 3 19 Lens 2 3 20 RB Leipzing 2 3 21 Sabah Baku 2 3 22 AS Roma 1 1 23 Shaktar 1 1 24 Fenerbahce 1 1 25 PSV 2 1 26 Viking 2 1 27 LASK Linz 1 0 28 Inter 2 0 29 FC Porto 1 0 30 Slavia Praga 2 0 31 Napoli 2 0 32 Lille 2 0 33 Feyernood 1 0 34 Galatasaray 2 0 35 Slovan Bratislava 1 0 36 Bodo/Glimt 1 0

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