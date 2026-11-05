Liga Campionilor Como, scor-șoc într-un meci cu ZECE GOLURI! + victorii in extremis pentru Real Madrid și City Clasamentul actualizat
Liga Campionilor

Liga Campionilor Como, scor-șoc într-un meci cu ZECE GOLURI! + victorii in extremis pentru Real Madrid și City Clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 00:01
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 00:12
  • Como a demolat-o pe Lens, scor 9-1, iar Porto a trecut de Napoli cu 4-1, în etapa #4 din Liga Campionilor.
  • Manchester City a învins-o pe Leipzig cu 3-2, iar Arsenal a câștigat cu 2-1 în fața Slaviei Praga.
  • AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a pierdut dramatic meciul cu Real Madrid, scor 2-3.
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Răzvan Marin a evoluat jumătate de oră în meciul pierdut de AEK Atena cu Real Madrid, scor 2-3, iar Dennis Man a fost rezervă neutilizată în PSV - Club Brugge, scor 1-2.

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AEK Atena - Real Madrid 2-3

  • Au marcat: Koita (12), Pilo (75)/Bellingham (32), Mbappe (78), Valverde (90+2)
  • Răzvan Marin a jucat timp de 30 de minute în acest meci

Fenerbahce - Liverpool 3-2

  • Au marcat: Greenwood (29), Brown (73), Muriqi (79)/Nyoni (25), Isak (69)

PSV - Club Brugge 1-2

  • Au marcat: Sano (54)/Tresoldi (25), Forbs (65)
  • Dennis Man a fost rezervă neutilizată în acest meci

Borussia Dortmund - Betis 2-1

  • Au marcat: Silva (49), Karetsas (72)/Ruibal (67)

FC Porto - Napoli 4-1

  • Au marcat: Bednarek (11), Veiga (71), Kiwior (80), Samu (89, penalty)/McTominay (43)

Lens - Como 1-9

  • Au marcat: Aguilar (65)/Douvikas (7, 32, 57), Paz (40), Da Cunha (47), Kempf (53), Liberali (62), Baturina (69), Papaccioli (90+2)

RB Leipzig - Manchester City 2-3

  • Au marcat: Baku (49), Nusa (61)/Lukeba (37, autogol), Enzo (58), Haaland (78)

Slavia Praga - Arsenal 1-2

  • Au marcat: Nowak (90)/Madueke (9), Gyokeres (38)

Viking - Sabah FC 4-1

  • Au marcat: Botheim (27, 90+4), Tripic (69), Falchener (81)/Mbina (11)
  • Rezultatele primelor 9 meciuri ale rundei #4, jucate marți:
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Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1PSG412
2Real Madrid412
3Arsenal410
4Como49
5Barcelona49
6Aston Villa49
7Manchester City49
8Liverpool49
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Club Brugge49
10Sporting49
11Betis49
12Borussia Dortmund49
13Bayern48
14Stuttgart47
15Inter46
16LASK Linz46
17Manchester United46
18Galatasaray46
19Fenerbahce45
20AS Roma44
21Șahtior44
22Viking44
23Atletico Madrid44
24PSV44
Zona echipelor eliminate⤵️
25Bodo/Glimt44
26Porto43
27Napoli43
28Villarreal43
29AEK Atena43
30Leipzig43
31Sabah43
32Feyenoord43
33Lens43
34Slavia Praga41
35Lille41
36Slovan Bratislava40

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