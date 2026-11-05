- Como a demolat-o pe Lens, scor 9-1, iar Porto a trecut de Napoli cu 4-1, în etapa #4 din Liga Campionilor.
- Manchester City a învins-o pe Leipzig cu 3-2, iar Arsenal a câștigat cu 2-1 în fața Slaviei Praga.
- AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, a pierdut dramatic meciul cu Real Madrid, scor 2-3.
Răzvan Marin a evoluat jumătate de oră în meciul pierdut de AEK Atena cu Real Madrid, scor 2-3, iar Dennis Man a fost rezervă neutilizată în PSV - Club Brugge, scor 1-2.
AEK Atena - Real Madrid 2-3
- Au marcat: Koita (12), Pilo (75)/Bellingham (32), Mbappe (78), Valverde (90+2)
- Răzvan Marin a jucat timp de 30 de minute în acest meci
Fenerbahce - Liverpool 3-2
- Au marcat: Greenwood (29), Brown (73), Muriqi (79)/Nyoni (25), Isak (69)
PSV - Club Brugge 1-2
- Au marcat: Sano (54)/Tresoldi (25), Forbs (65)
- Dennis Man a fost rezervă neutilizată în acest meci
Borussia Dortmund - Betis 2-1
- Au marcat: Silva (49), Karetsas (72)/Ruibal (67)
FC Porto - Napoli 4-1
- Au marcat: Bednarek (11), Veiga (71), Kiwior (80), Samu (89, penalty)/McTominay (43)
Lens - Como 1-9
- Au marcat: Aguilar (65)/Douvikas (7, 32, 57), Paz (40), Da Cunha (47), Kempf (53), Liberali (62), Baturina (69), Papaccioli (90+2)
RB Leipzig - Manchester City 2-3
- Au marcat: Baku (49), Nusa (61)/Lukeba (37, autogol), Enzo (58), Haaland (78)
Slavia Praga - Arsenal 1-2
- Au marcat: Nowak (90)/Madueke (9), Gyokeres (38)
Viking - Sabah FC 4-1
- Au marcat: Botheim (27, 90+4), Tripic (69), Falchener (81)/Mbina (11)
- Rezultatele primelor 9 meciuri ale rundei #4, jucate marți:
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|PSG
|4
|12
|2
|Real Madrid
|4
|12
|3
|Arsenal
|4
|10
|4
|Como
|4
|9
|5
|Barcelona
|4
|9
|6
|Aston Villa
|4
|9
|7
|Manchester City
|4
|9
|8
|Liverpool
|4
|9
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Club Brugge
|4
|9
|10
|Sporting
|4
|9
|11
|Betis
|4
|9
|12
|Borussia Dortmund
|4
|9
|13
|Bayern
|4
|8
|14
|Stuttgart
|4
|7
|15
|Inter
|4
|6
|16
|LASK Linz
|4
|6
|17
|Manchester United
|4
|6
|18
|Galatasaray
|4
|6
|19
|Fenerbahce
|4
|5
|20
|AS Roma
|4
|4
|21
|Șahtior
|4
|4
|22
|Viking
|4
|4
|23
|Atletico Madrid
|4
|4
|24
|PSV
|4
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Bodo/Glimt
|4
|4
|26
|Porto
|4
|3
|27
|Napoli
|4
|3
|28
|Villarreal
|4
|3
|29
|AEK Atena
|4
|3
|30
|Leipzig
|4
|3
|31
|Sabah
|4
|3
|32
|Feyenoord
|4
|3
|33
|Lens
|4
|3
|34
|Slavia Praga
|4
|1
|35
|Lille
|4
|1
|36
|Slovan Bratislava
|4
|0