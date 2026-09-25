Liga Națiunilor Zidane a debutat cu victorie pe banca Franței » Belgia a câștigat în Italia. Toate rezultatele serii +56 foto
Liga Națiunilor
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Zidane a debutat cu victorie pe banca Franței » Belgia a câștigat în Italia. Toate rezultatele serii

alt-text George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 23:45
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 23:47
  • Belgia s-a impus cu 2-0 în fața Italiei, iar Franța a învins Turcia cu 1-0, în prima etapă din Liga Națiunilor.
  • România a pierdut în deplasare cu Suedia, scor 1-2.
  • Meciurile vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport. Duelul României va putea fi urmărit pe Antena 1.
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În celelalte meciuri ale zilei, Irlanda de Nord a învins Georgia cu 1-0, Armenia a trecut de Letonia cu 2-0, Muntenegru s-a impus în fața Ciprului cu 2-1, Ucraina a câștigat contra Ungariei cu 1-0, iar Polonia și Bosnia au remizat, scor 0-0.

Joi, Olanda și Germania au remizat, scor 1-1, la debutul selecționerilor Xavi și Jurgen Klopp pe băncile tehnice ale celor două naționale. Portugalia a învins la limită Țara Galilor, scor 1-0, iar Grecia a trecut de Serbia, scor 2-1.

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Georgia - Irlanda de Nord 0-1 (grupa B2)

  • A marcat: S. Charles (min. 90+9)
  • Stadion: „Boris Paichadze” National Stadium
  • Arbitru: Orel Grinfeeld, Asistenți: Roy Hassan, Idan Yarkoni, VAR: Eli Hacmon, AVAR: Gal Leibovitz

Armenia - Letonia 2-0 (grupa C2)

  • Au marcat: Harutyunyan (min. 31), Gharibyan (min. 75)
  • Stadion: Republican Stadium after Vazgen Sargsyan
  • Arbitru: Martin Matoša, Asistenți: Matej Žunič, Aleksandar Kasapovič, VAR: Alen Borošak, AVAR: Aleksandar Matkovic

Italia - Belgia (grupa A1) 0-2

  • Au marcat: Godts (min. 20), Lukebakio (min. 69)
  • TV: Digi Sport 2, Prima Sport 2
  • Stadion: Stadio Olimpico
  • Arbitru: Daniel Siebert, Asistenți: Jan Seidel, Rafael Foltyn, VAR: Bastian Dankert, AVAR: Pascal Müller

Turcia - Franța (grupa A1) 0-1

  • A marcat: Mbappe (min. 54)
  • Stadion: Kocaeli Stadyumu
  • Arbitru: Felix Zwayer, Asistenți: Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer, VAR: Christian Dingert, AVAR: Johann Pfeifer

Jucătorii naționalei Turciei au intrat la încălzire înaintea meciului cu Franța purtând tricouri dedicate lui Ebubekir Ucar, fost responsabil în cadrul Departamentului de Securitate al Federației Turce, decedat în luna august într-un accident rutier.

Ungaria - Ucraina (grupa B2) 0-1

  • A marcat: Sikan (min. 42)
  • Stadion: Puskás Aréna
  • Arbitru: Jarred Gillett, Asistenți: Neil Davies, Nick Greenhalgh, VAR: Andrew Dallas, AVAR: Peter Bankes

Polonia - Bosnia (grupa B4) 0-0

  • TV: Digi Sport 4, Prima Sport 4
  • Stadion: PGE Narodowy
  • Arbitru: Anastasios Papapetrou, Asistenți: Tryfon Petropoulos, Petros Patras, VAR: Ioannis Papadopoulos, AVAR: Spyridon Zampalas

Suedia - România (grupa B4) 1-2

  • Au marcat: Isak (min. 20), Gyokeres (min. 43) / Man (min. 29)
  • Stadion: Strawberry Arena
  • Arbitru: Ondřej Berka, Asistenți: Matěj Vlček, Kamil Hajek, VAR: Michael Fabbri, AVAR: Karel Rouček
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Muntenegru - Cipru (grupa C2) 2-1

  • Au marcat: Krstovic (min. 66), Osmajic (min. 86) / Edwards (min. 55)
  • Stadion: Gradski Stadion Podgorica
  • Arbitru: Daniele Chiffi, Asistenți: Alberto Tegoni, Giorgio Peretti, VAR: Luca Pairetto, AVAR: Federico La Penna

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