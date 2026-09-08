Messi mai cumpără un club din Spania! Argentinianul a achiziționat UE Cornella, în aprilie, iar acum devine patron la o echipă înființată în 1921!

Lionel Messi (39 de ani) este foarte aproape să devină proprietarul lui CD Eldense, club aflat în Segunda Division, după ce în aprilie 2026 a cumpărat UE Cornella.

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Potrivit informațiilor din presa spaniolă, Messi a ajuns la un acord de principiu pentru achiziționarea a 100% din acțiunile lui Eldense.

Tranzacția nu este însă încă finalizată: mai sunt necesare verificările juridice (due diligence), finalizarea documentelor și autorizarea Consiliului Superior de Deportes (CSD) din Spania.

Messi mai cumpără un club din Spania!

Dacă operațiunea se finalizează, argentinianul va avea în portofoliu două cluburi din fotbalul spaniol, unul din zona catalană, UE Cornella, și Eldense, din provincia Alicante.

Conform AS, negocierile s-au purtat între reprezentanții juridici ai lui Messi și grupul de investiții TH, condus de omul de afaceri columbian Juan Carlos Trujillo. Prețul pe care Messi îl va plăti pentru Eldense nu a fost făcut public.

TH cumpărase 100% din acțiunile lui Eldense în octombrie 2025, de la fostul proprietar Pascual Perez, și o instalase pe Carolina Holguin, soția lui Trujillo, în funcția de președinte.

Clubul din Elda a revenit în fotbalul profesionist în ultimii ani și are în prezent aproximativ 3.500 de abonați, într-un oraș cu puțin peste 55.000 de locuitori. Stadionul Nuevo Pepico Amat are o capacitate de aproximativ 5.800 de locuri.

În acest moment, Eldense trece printr-o perioadă de transformare. În septembrie, antrenorul Claudio Barragan a fost demis, iar Josep Ferrando a preluat temporar echipa.

Messi a cumpărat deja Cornella, în aprilie 2026

Cu doar câteva luni înainte, Messi a făcut primul său pas major în fotbalul spaniol ca proprietar.

Pe 16 aprilie 2026, UE Cornella a anunțat oficial că Lionel Messi a devenit noul proprietar al clubului.

Cornella evoluează în Tercera RFEF, al cincilea eșalon al fotbalului spaniol. Este un club fondat în 1951, cu o academie importantă și o legătură puternică cu fotbalul catalan.

Clubul a explicat că proiectul lui Messi urmărește dezvoltarea sportivă și instituțională, cu accent pe formarea tinerilor și dezvoltarea talentului local.

Deși nu se cunoaște suma oficială plătită de argentinian pentru Cornella, în presa spaniolă s-a vehiculat că ar fi vorba despre două milioane de euro.

Spaniolii mai scriu că Messi ar avea în plan ca cele două cluburi să colaboreze. Cornella este un club mic, axat puternic pe academie și dezvoltarea jucătorilor. Eldense este un club cu acces la fotbalul profesionist și cu posibilitatea de a deveni o platformă mult mai vizibilă.

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