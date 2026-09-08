Lamine Yamal (19 ani), superstarul Barcelonei, l-a înțepat pe Kylian Mbappe (27 de ani), rivalul său de la Real Madrid.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul francez a afirmat că el ar trebui să câștige Balonul de Aur 2026: „Votez pentru mine însumi”, a declarat Mbappe, care a avut un sezon fără trofee, dar plin de goluri. A devenit și cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale.

Lamine Yamal îl înțeapă pe Mbappe: „Nu voi cerși pentru Balonul de Aur”

Spre deosebire de rivalul său de la Real Madrid, Lamine Yamal a evitat să se autopropună pentru prestigiosul trofeu.

„Nu cred că am nevoie să mă promovez. Fiecare poate să creadă ce vrea. Sunt mândru de ceea ce am realizat și nu mi-aș putea dori mai mult.

Asta e treaba voastră, eu nu voi cerși nimic”, a declarat Yamal la conferința de presă premergătoare meciului cu Feyenoord, citat de goal.com.

Dembele e prieten cu Kylian... Nu-mi pasă ce șanse are. Sunt foarte mulțumit de anul pe care l-am terminat. Când am jucat împotriva celor doi, am câștigat. Mă înțeleg foarte bine cu Ousmane. Lamine Yamal

Kylian Mbappe: „Pe cine votez eu pentru Balonul de Aur? Pe mine”

Mbappe consideră că merită să câștige Balonul de Aur, explicând că niciun alt jucător nu se poate lăuda cu performanțe individuale similare.

„Am convingerea că pot câștiga Balonul de Aur anul acesta, așa că nu mi-am îndepărtat atenția de la acest obiectiv. Este un premiu individual. Se ia în considerare ce a realizat jucătorul la nivel individual.

Oamenii spun că nu am câștigat trofee, dar nu am văzut niciodată un Balon de Aur acordat în unanimitate care să îndeplinească toate criteriile de fiecare dată.

Nu știu dacă cineva a câștigat vreodată cu 100% din voturi. Asta înseamnă că există întotdeauna cineva care consideră că nu-l merita.

A fi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, a depăși toate marile legende ale istoriei sportului în cel mai important turneu care există, este ceva care îți rămâne întipărit în memorie, un eveniment global.

A termina ca cel mai bun marcator al celor mai importante competiții, unde joacă cei mai buni din lume, este ceva important. Istoria trebuie întotdeauna răsplătită”, a spus Mbappe, potrivit L'Equipe.

Pe cine votez eu? Pe mine. Dar îi înțeleg pe cei care votează altfel, nu trăim într-o dictatură a gândirii. Când analizez argumentele, când analizez concurența, îmi spun că nu ar fi o nedreptate. Kylian Mbappe, atacant Real Madrid

Lista celor 30 de jucători nominalizați la Balonul de Aur

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport