Lionel Messi (38 de ani) a ratat un penalty în meciul Charlotte - Inter Miami 3-0, din MLS.

Chalotte a reușit să se impună categoric în fața lui Inter Miami cu scorul de 3-0. Idan Toklomati a reușit un „hat-trick” și a adus cele 3 puncte gazdelor.

Charlotte-Inter Miami. Lionel Messi a avut o ratare imensă

În minutul 32 al partidei, la scorul de 0-0, Inter Miami a beneficiat de un penalty, Lionel Messi a încercat o scăriță, dar portarul lui Charlotte, Kristijan Kahlina, a rămas pe centrul porții și a reușit să apere șutul lui Messi.

Două minute mai târziu după ratarea imensă a lui Messi, Charlotte a deschis scorul prin Idan Toklomati, iar tot acesta a mărit avantajul gazdelor la câteva minute după începerea reprizei secunde.

În minutul 84, și Charlotte a beneficiat de un penalty, iar Toklomati a stabilit scorul final al partidei, 3-0.

🎩 Hat-trick de Toklomati.



Desde el punto penal, el israelí anota y firma el tercero del partido a favor de @CharlotteFC.



¡GOOOOOOOOL! pic.twitter.com/dit7vzfVYc — MLS Español (@MLSes) September 14, 2025

În acest moment, echipa antrenată de Javier Mascherano se află pe locul 8 în clasamentul Conferinței de Est din MLS. Etapa viitoare, Inter Miami va juca cu Seattle Sounders.

87 de goluri din penalty a reușit Lionel Messi în cariera sa

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport