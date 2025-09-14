- Lionel Messi (38 de ani) a ratat un penalty în meciul Charlotte - Inter Miami 3-0, din MLS.
Chalotte a reușit să se impună categoric în fața lui Inter Miami cu scorul de 3-0. Idan Toklomati a reușit un „hat-trick” și a adus cele 3 puncte gazdelor.
Charlotte-Inter Miami. Lionel Messi a avut o ratare imensă
În minutul 32 al partidei, la scorul de 0-0, Inter Miami a beneficiat de un penalty, Lionel Messi a încercat o scăriță, dar portarul lui Charlotte, Kristijan Kahlina, a rămas pe centrul porții și a reușit să apere șutul lui Messi.
Două minute mai târziu după ratarea imensă a lui Messi, Charlotte a deschis scorul prin Idan Toklomati, iar tot acesta a mărit avantajul gazdelor la câteva minute după începerea reprizei secunde.
În minutul 84, și Charlotte a beneficiat de un penalty, iar Toklomati a stabilit scorul final al partidei, 3-0.
În acest moment, echipa antrenată de Javier Mascherano se află pe locul 8 în clasamentul Conferinței de Est din MLS. Etapa viitoare, Inter Miami va juca cu Seattle Sounders.