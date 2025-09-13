Tomas Ribeiro (26 de ani), fundașul central dorit în această vară de Dinamo, a semnat cu divizionara secundă din Spania Cultural Leonesa.

Portughezul va fi coleg de echipă cu românul Daniel Paraschiv (26 de ani).

Tomas Ribeiro a fost în această vară pe lista lui Dinamo, însă fotbalistul nu a ajuns la un acord cu trupa pregătită de Zeljko Kopic.

Tomas Ribeiro a semnat cu echipa spaniolă Cultural Leonesa

Cultural Leonesa a intrat în cursa pentru obținerea semnăturii lui Tomas Ribeiro, după ce fundașul central a refuzat-o pe Dinamo.

Trupa unde evoluează și atacantul român Daniel Paraschiv a anunțat transferul portughezului.

„Cultural Leonesa a ajuns la un acord cu Tomas Ribeiro, pentru ca jucătorul să se alăture clubului.

Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro (născut la Lisabona, Portugalia, pe 30 aprilie 1999) este un fundaș central care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Portugalia, având și o experiență în Elveția, unde a jucat pentru Grasshopper Club Zurich.

Cea mai recentă echipă a sa din Portugalia a fost SC Farense.

El sosește la Leonesa ca jucător liber, cu un contract pe un an, plus opțiune pe încă un an.

Noi, cei de la Cultural Leonesa, îl primim pe Tomas Ribeiro la clubul nostru și îi urăm mult succes în noul său rol”, au scris cei de la clubul din liga secundă spaniolă, pe site-ul oficial.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Tomas Ribeiro, conform Transfermarkt

Tomas Ribeiro, salariu prea mare pentru Dinamo

Dinamo București a vrut să semneze cu Tomas Ribeiro, însă problemele au apărut în momentul în care au negociat salariul.

„Alb-roșii” i-au oferit un salariu de 15.000 de euro pe lună, însă lusitanul ar fi dorit un salariu mai mare și discuțiile au fost sistate.

„Sunt discuții cu Ribeiro, se uită spre zona arabă, am înțeles punctul lui de vedere, a avut un sezon foarte bun și așteaptă o ofertă mai bună din punct de vedere financiar”, a declarat Andrei Nicolescu, conform dinamo1948.club.

De-a lungul carierei, Ribeiro a trecut pe la Alta de Lisboa, CAC Pontinha, Belenenses (juniori), B-SAD, Grasshoppers, Vitoria Guimaraes și Farense.

