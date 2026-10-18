Messi, uluitor! VIDEO. Starul argentinian a reușit o „dublă” pentru Inter Miami și a stabilit un nou record: „Pentru mine, este un extraterestru” +45 foto
Lionel Messi și Matias Galarza. Foto: Imago
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Messi, uluitor! VIDEO. Starul argentinian a reușit o „dublă” pentru Inter Miami și a stabilit un nou record: „Pentru mine, este un extraterestru”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 10:21
  • Lionel Messi (39 de ani) a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în victoria lui Inter Miami cu Atlanta United, scor 3-1, din etapa #31 a MLS.
  • Argentinianul a stabilit și un nou record în campionatul nord-american.
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Messi a devenit primul fotbalist din istoria MLS care oferă cel puțin 15 pase decisive în trei sezoane consecutive.

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Lionel Messi a reușit o „dublă” pentru Inter Miami și a intrat în istoria MLS

Inter Miami a deschis scorul în minutul 45, prin German Berterame, care a înscris cu o lovitură de cap după centrarea lui Luis Suarez. Messi i-a trimis mingea cu capul lui Suarez, iar această fază i-a adus argentinianului a 15-a pasă decisivă din sezon.

În repriza secundă, argentinianul a ieșit din nou la rampă. În minutul 56, Messi a pătruns în careu după o combinație cu Berterame și a înscris.

Patru minute mai târziu, căpitanul lui Inter Miami a reușit dubla. Suárez i-a trimis o pasă cu exteriorul, iar Messi a scăpat spre poartă, a driblat un adversar și a înscris pentru 3-0.

Lionel Messi a marcat al doilea său gol în meciul Atlanta United - Inter Miami 1-3. Foto: captură Apple TV
Lionel Messi a marcat al doilea său gol în meciul Atlanta United - Inter Miami 1-3. Foto: captură Apple TV

Galerie foto (45 imagini)

Lionel Messi a marcat al doilea său gol în meciul Atlanta United - Inter Miami 1-3. Foto: captură Apple TV Lionel Messi a marcat al doilea său gol în meciul Atlanta United - Inter Miami 1-3. Foto: captură Apple TV Lionel Messi a marcat al doilea său gol în meciul Atlanta United - Inter Miami 1-3. Foto: captură Apple TV Lionel Messi a marcat al doilea său gol în meciul Atlanta United - Inter Miami 1-3. Foto: captură Apple TV Lionel Messi a marcat al doilea său gol în meciul Atlanta United - Inter Miami 1-3. Foto: captură Apple TV
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Atlanta United a redus diferența în minutul 89, prin Fafa Picault, care a transformat un penalty, însă gazdele nu au mai putut schimba rezultatul.

În acest sezon, Messi a marcat 25 de goluri și a oferit 15 pase decisive în 27 de meciuri.

Următorul în clasamentul golgheterilor este Petar Musa, de la FC Dallas, cu 20 de goluri și 5 pase decisive.

VIDEO. Primul gol marcat de Messi în meciul cu Atlanta United

Antrenorul lui Inter Miami, despre Messi: „Pentru mine, este un extraterestru”

La finalul partidei, Cristian „Kily” González, antrenorul lui Inter Miami, a avut numai cuvinte de laudă pentru Messi.

„Nu-mi vine să cred ce reușește omul acesta la 39 de ani. Și cel mai mult mă bucură faptul că este fericit.

Dacă este fericit, joacă așa cum o face și se bucură de fotbal. În fiecare zi când îl văd, zâmbesc”, a declarat Gonzalez, conform mlssoccer.com.

Ce admir la Messi? Totul. Este un jucător care nu încetează niciodată să te surprindă. Pentru mine, este un extraterestru. Mă uimește la fiecare acțiune, la fiecare antrenament pe care îl urmăresc. Și, cu voia lui Dumnezeu, sper să continue să ne uimească până în ziua în care va decide să se retragă. Kily Gonzalez, antrenorul lui Inter Miami

Inter Miami s-a calificat deja în play-off-ul MLS Cup 2026 și ocupă locul al doilea în Conferința de Est, cu 55 de puncte.

Echipa lui Messi speră să câștige din nou titlul, performanță reușită ultima dată de LA Galaxy, în 2011 și 2012.

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