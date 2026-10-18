Rapid, cu gândul la derby! Grameni, mesaj pentru FCSB după a cincea victorie consecutivă +38 foto
Constantin Grameni. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Rapid, cu gândul la derby! Grameni, mesaj pentru FCSB după a cincea victorie consecutivă

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 09:31
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 09:31
  • Constantin Grameni (24 de ani), mijlocașul Rapidului, a comentat victoria cu Corvinul Hunedoara, scor 2-0, din etapa #12 a Superligii.
  • Fotbalistul a vorbit și despre derby-ul cu FCSB, programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Giuleștenii au ajuns la cinci victorii consecutive în campionat. Alexandru Dobre a marcat ambele goluri ale partidei, în minutele 61 și 76.

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Grameni, după Rapid - Corvinul 2-0: „Nu am fost la cel mai bun nivel”

Rapid a avut nevoie de mai bine de o oră pentru a deschide scorul împotriva Corvinului. Oaspeții au pus probleme în prima repriză, dar echipa lui Daniel Pancu a reușit să se impună după pauză.

„Ne așteptam la genul acesta de meci, am analizat meciurile lor. Am încercat să ne practicăm jocul.

Suntem conștienți că nu am fost la cel mai bun nivel, dar punctele rămân aici, în Giulești.

Nu ne pune pe gânduri prestația, știam că va fi un meci crâncen.

Domnul Pancu e bucuros, cele trei puncte rămân aici. Se aștepta să fie acest tip de meci”, a declarat Grameni după partidă.

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Grameni, înainte de FCSB - Rapid: „Cred că va conta și nivelul motivației”

După victoria cu Corvinul, Rapid se pregătește pentru derby-ul cu FCSB.

„Meciul acesta ne oferă încredere în plus pentru derby-ul ce ne așteaptă sâmbătă.

E clar că domnul Reghecampf aduce lucruri în plus pentru ei, dar și noi avem atuurile noastre și suntem pregătiți. De-abia așteptăm meciul”, a spus Grameni.

VIDEO. Golul doi marcat de Alex Dobre în Rapid - Corvinul 2-0

Întrebat dacă Rapid are vreun avantaj față de FCSB, mijlocașul a răspuns:

„La ora meciului se anulează lucrurile pe care le avem noi în plus sau ei le au în plus.

Din agresivitate se egalează aceste lucruri. Noi sperăm ca, prin jocul acesta de pase și prin pressingul avansat pe care îl facem, să câștigăm meciul.

Cred că va conta și nivelul motivației”, a declarat mijlocașul Rapidului.

Rapid ocupă primul locul 2 în clasament, cu 27 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 9, cu 16 puncte și un meci mai puțin disputat.

Grameni, despre gazonul din Giulești: „Pe parcursul meciului s-a deteriorat”

Fotbalistul a fost întrebat și despre starea gazonului din Giulești.

„La încălzire părea mai bun, sincer, dar pe parcursul meciului s-a deteriorat puțin.

Nu este o scuză, pentru că și ei au jucat pe același gazon.
E ceva ce nu putem controla, trebuie să ne adaptăm”, a explicat Grameni.

Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (2).jpg
Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (1).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (2).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (3).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (4).jpg Gazonul din Giulești la Rapid - Corvinul FOTO GOLAZO (5).jpg
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