Mirel Rădoi (45 de ani), antrenor român, s-a despărțit oficial de Gaziantep FK.

Rădoi semnase cu Gaziantep pe 22 aprilie 2026, pe un an și jumătate, însă aventura sa în Turcia s-a încheiat după doar câteva luni.

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În perioada petrecută la Gaziantep, Mirel Rădoi a avut o victorie, o remiză și cinci înfrângeri. Singurul succes a fost 1-0 cu Eyupspor, iar remiza, 1-1 cu Alanyaspor.

Rădoi, out de la Gaziantep

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul Mirel Rădoi pentru încetarea colaborării.

Îi mulțumim lui Mirel Rădoi și întregului său staff pentru munca depusă și contribuția adusă clubului pe durata mandatului și le dorim mult succes în continuarea carierei”, a transmis Gaziantep FK.

Ultimul meci al lui Rădoi pe banca lui Gaziantep a fost înfrângerea cu Rizespor, scor 1-2, din etapa #3 a campionatului.

După partidă, tehnicianul român s-a declarat nemulțumit de starea gazonului și de transferurile făcute de conducere în această vară.

„Despre întrebarea privind transferurile, ar fi mai bine să o adresați conducerii clubului, pentru că deciziile le aparțin lor.

Să fim sinceri, avem jucători veniți din eșalonul secund. Acești jucători au nevoie de timp pentru a înțelege și a se adapta la nivelul din Super Lig”, spunea Rădoi.

Presa turcă a relatat ulterior că declarațiile sale l-ar fi nemulțumit pe președintele Memik Yilmaz și că oficialii clubului au decis să încheie colaborarea.

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