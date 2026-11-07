Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Jon Rahm (foto: IMAGO)
Alte sporturi

Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 06:00
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 06:00
  • LIV Golf, circuitul profesionist de golf finanțat de Arabia Saudită, se pregătește să își închidă activitatea după eșecul ultimei încercări de salvare financiară.
  • Fondul britanic de investiții BC Partners s-a retras din negocieri, lăsând proiectul fără finanțarea necesară pentru continuarea competiției în 2027.
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Lansată în 2022 cu sprijinul fondului suveran saudit Public Investment Fund (PIF), LIV Golf a încercat să concureze direct cu PGA Tour, atrăgând jucători de top prin contracte de sute de milioane de dolari.

Investiția făcea parte din strategia Arabiei Saudite de a-și crește influența internațională și de a-și diversifica economia prin sport și divertisment.

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LIV Golf își închide activitatea după retragerea investitorilor

În ciuda investițiilor de peste 5 miliarde de dolari, circuitul nu a reușit să construiască un model de afaceri care să se susțină din venituri proprii.

Dependența de finanțarea saudită a devenit evidentă în aprilie 2026, când PIF a anunțat că nu va mai susține financiar proiectul după încheierea sezonului.

LIV a încercat ulterior să atragă investitori privați și să construiască o nouă structură, denumită LIV 2.0. BC Partners era dispusă să ofere aproximativ 300 de milioane de dolari, însă finanțarea depindea de păstrarea unui număr suficient de jucători de elită, scrie ET Legal World.

Aveau nevoie de o sursă de finanțare pentru a continua operarea. Nu ar fi găsit niciodată un împrumut bancar tradițional sau un alt tip de finanțare clasică. John Sparacino, avocat specializat în falimente și restructurări financiare

Sparacino a descris negocierile cu BC Partners drept „o încercare cu șanse minime încă de la început”. În cele din urmă, discuțiile au eșuat, iar liga a rămas fără o soluție viabilă.

Vedetele din LIV Golf riscă să piardă milioane de dolari

Închiderea circuitului ridică probleme importante privind contractele și banii pe care LIV îi mai are de achitat.

Bryson DeChambeau (33 de ani), una dintre cele mai spectaculoase personalități din golful mondial, figurează printre creditorii LIV, cu aproximativ 5,8 milioane de dolari de recuperat. Plata acestor sume nu este garantată și depinde de rezultatul procedurilor financiare.

Sparacino avertizează: „Cifrele mari și umflate se vor transforma în recuperări minuscule, de câțiva bani”. Avocatul a atras atenția asupra faptului că procesele pentru recuperarea sumelor restante ar putea costa mai mult decât banii obținuți în final.

Nici revenirea în PGA Tour nu este automată. Conducerea circuitului american a transmis că foștii jucători LIV trebuie să își rezolve mai întâi obligațiile contractuale, fără să beneficieze de un program general de reprimire.

100+ milioane de dolari
este valoarea plăților viitoare garantate la care Jon Rahm, fost lider mondial, a renunțat pentru a putea participa la alte competiții

Ce urmează pentru LIV Golf

După intrarea în procedura americană de restructurare Chapter 11, LIV se îndreaptă acum către lichidarea activității.

Organizația deține relativ puține active fizice, iar cea mai mare parte a valorii sale este legată de mărci, drepturi comerciale și contracte.

În aceste condiții, șansele creditorilor de a-și recupera integral banii ar putea scădea. Activele rămase vor trebui evaluate și valorificate, iar banii obținuți vor fi distribuiți conform priorităților stabilite de lege.

Sparacino consideră că finalul ar putea fi mult mai banal decât amploarea proiectului: „În afară de faptul că este un nume sonor în golf, acest proces va fi probabil unul extrem de plictisitor și banal”.

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