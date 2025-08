„Fabrizio Romano să se ducă naibii!” Transferul de care n-a știut nimeni » Suporterii, șocați în momentul în care l-au văzut pe teren

Luuk de Jong (34 de ani) a semnat cu FC Porto. Și nimeni n-a știut despre transferul său până în momentul în care a apărut pe teren.

Atacantul olandez a schimbat multe echipe de-a lungul carierei. A trecut pe la De Graafschap, Twente, Borussia Monchengladbach, Newcastle, PSV, Sevilla și Barcelona.

Ultimele trei sezoane le-a petrecut la PSV. A rupt plasele și a ajutat echipa să câștige două titluri, însă contractul său nu a mai fost prelungit.

Luuk de Jong, prezentat la FC Porto. Transferul care a surprins pe toată lumea

Într-o epocă în care transferurile jucătorilor sunt anunțate de jurnaliști cu mult timp înainte de a fi realizate în mod oficial, FC Porto a reușit să le facă o surpriză fanilor săi.

Înainte de partida de pregătire câștigată cu 1-0 (Froholdt '45+1) în fața echipei Atletico Madrid, lusitanii și-au prezentat lotul pentru noul sezon.

Pe lângă Borja Sainz, a cărui sosire de la Norwich fusese deja anunțată, crainicul l-a chemat pe teren și pe De Jong,

OFICIAL: Luuk de Jong é reforço surpresa do Porto! pic.twitter.com/azeznII9r0 — B24 (@B24PT) August 3, 2025

Ulterior, clubul a oferit mai multe detalii despre mutare pe rețelele sociale.

„FC Porto informează piața, membrii săi, fanii și suporterii, precum și publicul larg, că a ajuns la un acord cu Luuk de Jong pentru a semna un contract pe un sezon cu opțiune de reînnoire pentru un sezon suplimentar .

Jucătorul nu o costă nimic pe FC Porto, având în vedere statutul său de agent liber. Clubul declară că nu a existat niciun intermediar implicat în această afacere”.

Admite, não esperavas por esta 😎



Luuk de Jong é Dragão 🐉 #SeguimosJuntos pic.twitter.com/O9yopwwJxG — FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025

Transferul lui Luuk de Jong a surprins pe toată lumea

Mutarea-surpriză a fost comentată de microbiști pe platforma X. Și-ar dori ca momentul să nu rămână unic în fotbalul modern.

„Șocant că nimeni n-a știut până n-a fost adus în fața fanilor”

„Acum sigur o să iasă Fabrizio să spună «Știam, dar n-am vrut să zic nimic din respect»”

„Nici măcar un singur jurnalist nu a știut de transferul lui Luuk de Jong la Porto până n-a ieșit pe teren la prezentarea lotului. Imaginați-vă că ar fi mereu așa!”

„Fanii chiar au fost șocați, cum au reușit să țină mutarea secretă?!”

„A renăscut fotbalul. Să se ducă naibii Fabrizio Romano!”

„Ce senzație extraordinară să mai poți descoperi un transfer în 2025 fără niciun spoiler!”

Portarul lui FC Porto, Joao Costa, a povestit la Sport TV că și jucătorii au fost surprinși de transfer, nu știau nimic de venirea lui De Jong.

𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝? 😎 Bem-vindo, Luuk de Jong 🔵⚪#SeguimosJuntos pic.twitter.com/2vIbJRhDCV — FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025

Luuk de Jong: „Nu m-am gândit că transferul va fi atât de secret”

Și fotbalistul s-a declarat entuziasmat de moment. Nu se aștepta la o asemenea reacție.

„A fost fantastic! Nu m-am gândit niciodată că transferul va fi atât de secret încât nimeni să nu știe și să-i putem surprinde pe fani. Cred că a funcționat.

Am fost foarte încântat să ajung aici, iar ieșirea pe teren cu fanii aclamându-mă a fost un moment fantastic. Când am început să discut cu FC Porto, am căutat imagini și informații despre stadion și fani.

Am fost convins imediat. Fanii sunt fantastici. Atmosfera când am ieșit pe teren… Nu voi uita niciodată acel moment!”, a spus De Jong.

56 de goluri și 29 de pase decisive a reușit Luuk de Jong în ultimele două sezoane petrecute la PSV (95 de meciuri)

VIDEO Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11, despre bătaia cu stewarzii, pe tunel: „Veneam după un meci pierdut, am fost provocați!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport