Ce rol are magneziul bisglicinat în susținerea funcției musculare și nervoase?
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Ce rol are magneziul bisglicinat în susținerea funcției musculare și nervoase?

alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 13:17
  • Magneziul bisglicinat susține funcția musculară prin reglarea contracției și relaxării și contribuie la echilibrul sistemului nervos prin modularea transmiterii impulsurilor nervoase.
  • Forma chelată, legată de glicină, oferă de obicei o absorbție bună și o toleranță digestivă ridicată, ceea ce o recomandă persoanelor active sau expuse la perioade de stres.
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Magneziul participă la peste 300 de reacții enzimatice din organism, fiind implicat în producerea energiei celulare, sinteza proteinelor și reglarea activității neuromusculare [1]. Un aport insuficient se poate asocia cu apariția crampelor, a oboselii și a tulburărilor de somn.

Ce este magneziul bisglicinat și de ce are o absorbție mai bună?

Magneziul bisglicinat este o formă în care ionul de magneziu se leagă de două molecule de glicină, un aminoacid implicat și în procesele de relaxare la nivel neuronal. Legarea de glicină protejează mineralul pe parcursul digestiei și facilitează absorbția la nivel intestinal.

Biodisponibilitatea unui supliment arată cât de mult din substanța administrată ajunge efectiv în circulație și poate fi folosită de celule.

Un studiu clasic pe pacienți cu rezecție ileală a comparat magneziul diglicinat cu oxidul de magneziu și a găsit o absorbție mai bună pentru forma chelată, alături de o toleranță digestivă superioară [2]. Oxidul de magneziu, în schimb, se absoarbe limitat și poate provoca disconfort la nivelul tractului digestiv.

Glicina din structura bisglicinatului are și un rol propriu, întrucât acționează ca neurotransmițător inhibitor la nivelul sistemului nervos central, ceea ce poate completa efectul de relaxare asociat magneziului.

Atunci când iei în calcul magneziu bisglicinat ca opțiune de supliment, verifică întotdeauna eticheta pentru conținutul de magneziu elementar per capsulă, nu doar cantitatea totală de compus!

Cum susține magneziul bisglicinat funcția musculară?

Magneziul intervine în procesul normal de contracție și relaxare musculară prin reglarea fluxului de calciu în celule. Calciul declanșează contracția, iar magneziul ajută la relaxarea fibrelor musculare după efort [1].

Un aport adecvat de magneziu se poate asocia cu o frecvență mai mică a crampelor musculare la persoanele active, mai ales în contextul antrenamentelor intense sau al transpirației abundente, care pot accentua pierderile de electroliți [3].

Magneziul intervine și în producerea ATP-ului, principala sursă de energie celulară, astfel încât un aport insuficient poate face ca mușchiul să folosească energia mai puțin eficient, iar senzația de oboseală să apară mai devreme.

Situații frecvente în care funcția musculară are nevoie de susținere

  • antrenamente intense sau volum mare de efort;
  • perioade cu transpirație excesivă;
  • alimentație săracă în legume verzi, nuci și semințe;
  • stres fizic prelungit.

Sportivii care se antrenează frecvent la temperaturi ridicate pierd, în general, mai mult magneziu prin transpirație, ceea ce poate crește necesarul zilnic. Integrează suplimentarea după ce evaluezi realist aportul din alimentație și discută cu un specialist dacă simptomele, precum crampele frecvente sau oboseala musculară persistentă, nu se ameliorează.

Cum influențează magneziul bisglicinat sistemul nervos și somnul?

Magneziul reglează excitabilitatea neuronilor prin controlul unor canale ionice și receptori implicați în transmiterea semnalului nervos, ceea ce susține un echilibru între stimulare și relaxare [1].

Nivelurile optime de magneziu pot contribui la menținerea unei stări de calm și pot sprijini concentrarea, în timp ce un deficit se asociază adesea cu iritabilitate și sensibilitate crescută la stres.

Un studiu clinic recent, realizat pe adulți care raportau o calitate slabă a somnului, a arătat că suplimentarea cu magneziu bisglicinat s-a asociat cu o îmbunătățire a parametrilor de somn comparativ cu placebo [4].

Rezultatele individuale diferă în funcție de nivelul inițial de magneziu și de stilul de viață general, iar somnul de calitate rămâne dependent și de o rutină constantă, de expunerea redusă la lumină artificială seara și de gestionarea generală a stresului.

Cum se compară magneziul bisglicinat cu alte forme de magneziu?

Alegerea formei potrivite de magneziu influențează atât toleranța digestivă, cât și eficiența absorbției.

Formă de magneziuAbsorbțieToleranță digestivăUtilizare frecventă
OxidRedusăPoate provoca diareeSusținerea tranzitului intestinal
CitratBunăEfect laxativ posibil la doze mariSusținerea tranzitului, aport general
BisglicinatBunăDe obicei bine toleratSusținere musculară și nervoasă

Bisglicinatul se potrivește îndeosebi persoanelor sensibile la disconfort digestiv, care doresc o administrare constantă, pe termen mai lung. Indiferent de forma aleasă, verifică pe etichetă cantitatea de magneziu elementar, nu doar greutatea totală a compusului.

Ce trebuie să știi despre siguranță și administrare?

Necesarul zilnic de magneziu variază, în general, între aproximativ 310 și 420 mg pentru adulți, în funcție de vârstă și sex, iar persoanele active pot avea un necesar ceva mai ridicat, din cauza pierderilor prin transpirație [1].

Magneziul din alimentație provine din surse precum spanacul, migdalele, semințele de dovleac și leguminoasele, iar o dietă echilibrată rămâne baza menținerii unor niveluri optime.

Suplimentele pot completa alimentația atunci când aportul zilnic este insuficient sau atunci când necesarul crește temporar, de exemplu în perioadele de antrenament intens sau de stres prelungit. Ele nu înlocuiesc însă o alimentație variată, somnul adecvat și un program de antrenament bine structurat.

Evită să îți stabilești singur un diagnostic de deficit și discută cu medicul dacă ai afecțiuni renale sau urmezi tratamente cu antibiotice, diuretice ori medicamente pentru tiroidă, întrucât magneziul poate interacționa cu absorbția sau eficiența acestora.

Efectele adverse pot include diaree, greață sau disconfort abdominal, mai ales la doze mari, motiv pentru care este util să începi cu doze moderate și să monitorizezi reacția organismului.

Femeile însărcinate, persoanele cu boli cronice sau cele aflate sub tratament medicamentos ar trebui să solicite o recomandare medicală înainte de a introduce un supliment de magneziu în rutina zilnică.

Rezumat și pași practici

Magneziul bisglicinat poate contribui la funcția musculară normală, prin reglarea contracției și relaxării, și poate sprijini echilibrul sistemului nervos, prin controlul excitabilității neuronale. Forma chelată oferă, de regulă, o absorbție bună și o toleranță digestivă adecvată pentru administrare constantă.

Pentru o abordare responsabilă:

  1. Evaluează aportul alimentar de magneziu.
  2. Alege o formă bine absorbită și verifică magneziul elementar.
  3. Discută cu un profesionist din domeniul sănătății dacă ai afecțiuni sau urmezi tratamente.
  4. Menține un stil de viață activ, cu somn și recuperare adecvate.   

Disclaimer: Informațiile din acest articol au scop educativ și nu înlocuiesc consultul medical.

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