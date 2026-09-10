Ce se întâmplă cu Karamoko Dinamo a oferit noi detalii despre transferul atacantului: „E vorba de mult mai mulți bani”
Mamadou Karamoko
Superliga

Ce se întâmplă cu Karamoko Dinamo a oferit noi detalii despre transferul atacantului: „E vorba de mult mai mulți bani”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 20:26
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 20:26
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Mamoudou Karamoko (27 de ani), atacantul „câinilor”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sosit în vara anului trecut, Karamoko a devenit un jucător indispensabil pentru Dinamo. Francezul are și un început promițător de campionat, cu două goluri marcate în 5 meciuri.

„Chivu va antrena Real Madrid!” Un român este dispus să pună la bătaie 50.000 de euro
Citește și
„Chivu va antrena Real Madrid!” Un român este dispus să pună la bătaie 50.000 de euro
Citește mai mult
„Chivu va antrena Real Madrid!” Un român este dispus să pună la bătaie 50.000 de euro

Andrei Nicolescu, despre situația lui Karamoko: „Erau mai mulți bani decât a apărut”

După ce s-a scris că atacantul și-ar fi dat acordul pentru un transfer la Orenburg, Andrei Nicolescu a ținut să sublinieze că formația din Rusia era gata să pună pe masă peste 600.000 de euro pentru Karamoko, însă Dinamo a refuzat oferta.

„Karamoko e la Miercurea Ciuc (n.r. - râde). Au fost niște discuții. Nu știu dacă se înțelesese el, dar trebuia să se înțeleagă clubul.

Am spus că pentru prețul corect orice jucător de la Dinamo e de vânzare. Atâta timp cât prețul nu e corect, iar suma apărută în presă (n.r. - 600.000 de euro) n-are legătură cu realitatea negocierilor.

Nu vreau să intru în detaliile negocieri. Important e că nu s-a întâmplat, dar erau mult mai mulți bani.

Mister e bucuros că n-a plecat. Are mult mai multe opțiuni în atac. Și asta e ce își dorește. La cum a construit lotul este ca în principiu toate cele cinci schimbări să fie în zona ofensivă”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

750.000 de euro
este cota lui Karamoko, potrivit transfermark.ro

Dacă transferul s-ar fi realizat, Karamoko s-ar fi reunit la Orenburg cu fostul său coleg de la Dinamo, Maxime Sivis, transferat în această vară la formația rusă în schimbul sumei de aproximativ 700.000 de euro.

Atacantul francez s-a format la academiile lui Paris FC și Strasbourg, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru LASK, Ujpest, Wolfsburg și FC Copenhaga.

33 de meciuri
a jucat Mamoudou Karamoko la Dinamo, de la sosirea sa în iulie anul trecut. A marcat 9 goluri și a oferit 2 pase decisive

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1

Citește și

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
dinamo andrei nicolescu Mamoudou Karamoko orenburg
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:24
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi! Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi!   Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
13:52
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă 
14:32
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
14:00
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Diverse
12:06
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Citește mai mult
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Campionate
10:19
Edi Iordănescu a spus „nu” De ce a refuzat fostul selecționer un contract de 1,2 milioane de euro pe an
Citește mai mult
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Nationala
09:00
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Citește mai mult
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
B365
10.09
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
Citește mai mult
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP

Echipe/Competiții

fcsb 104 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share