Ce se întâmplă cu Karamoko Dinamo a oferit noi detalii despre transferul atacantului: „E vorba de mult mai mulți bani”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Mamoudou Karamoko (27 de ani), atacantul „câinilor”.

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Sosit în vara anului trecut, Karamoko a devenit un jucător indispensabil pentru Dinamo. Francezul are și un început promițător de campionat, cu două goluri marcate în 5 meciuri.

Andrei Nicolescu, despre situația lui Karamoko: „Erau mai mulți bani decât a apărut”

După ce s-a scris că atacantul și-ar fi dat acordul pentru un transfer la Orenburg, Andrei Nicolescu a ținut să sublinieze că formația din Rusia era gata să pună pe masă peste 600.000 de euro pentru Karamoko, însă Dinamo a refuzat oferta.

„Karamoko e la Miercurea Ciuc (n.r. - râde). Au fost niște discuții. Nu știu dacă se înțelesese el, dar trebuia să se înțeleagă clubul.

Am spus că pentru prețul corect orice jucător de la Dinamo e de vânzare. Atâta timp cât prețul nu e corect, iar suma apărută în presă (n.r. - 600.000 de euro) n-are legătură cu realitatea negocierilor.

Nu vreau să intru în detaliile negocieri. Important e că nu s-a întâmplat, dar erau mult mai mulți bani.

Mister e bucuros că n-a plecat. Are mult mai multe opțiuni în atac. Și asta e ce își dorește. La cum a construit lotul este ca în principiu toate cele cinci schimbări să fie în zona ofensivă”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

750.000 de euro este cota lui Karamoko, potrivit transfermark.ro

Dacă transferul s-ar fi realizat, Karamoko s-ar fi reunit la Orenburg cu fostul său coleg de la Dinamo, Maxime Sivis, transferat în această vară la formația rusă în schimbul sumei de aproximativ 700.000 de euro.

Atacantul francez s-a format la academiile lui Paris FC și Strasbourg, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru LASK, Ujpest, Wolfsburg și FC Copenhaga.

33 de meciuri a jucat Mamoudou Karamoko la Dinamo, de la sosirea sa în iulie anul trecut. A marcat 9 goluri și a oferit 2 pase decisive

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1

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