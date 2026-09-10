Ce se întâmplă cu Karamoko Dinamo a oferit noi detalii despre transferul atacantului: „E vorba de mult mai mulți bani”

- Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Mamoudou Karamoko (27 de ani), atacantul „câinilor”.
Sosit în vara anului trecut, Karamoko a devenit un jucător indispensabil pentru Dinamo. Francezul are și un început promițător de campionat, cu două goluri marcate în 5 meciuri.
Andrei Nicolescu, despre situația lui Karamoko: „Erau mai mulți bani decât a apărut”
După ce s-a scris că atacantul și-ar fi dat acordul pentru un transfer la Orenburg, Andrei Nicolescu a ținut să sublinieze că formația din Rusia era gata să pună pe masă peste 600.000 de euro pentru Karamoko, însă Dinamo a refuzat oferta.
„Karamoko e la Miercurea Ciuc (n.r. - râde). Au fost niște discuții. Nu știu dacă se înțelesese el, dar trebuia să se înțeleagă clubul.
Am spus că pentru prețul corect orice jucător de la Dinamo e de vânzare. Atâta timp cât prețul nu e corect, iar suma apărută în presă (n.r. - 600.000 de euro) n-are legătură cu realitatea negocierilor.
Nu vreau să intru în detaliile negocieri. Important e că nu s-a întâmplat, dar erau mult mai mulți bani.
Mister e bucuros că n-a plecat. Are mult mai multe opțiuni în atac. Și asta e ce își dorește. La cum a construit lotul este ca în principiu toate cele cinci schimbări să fie în zona ofensivă”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.
Dacă transferul s-ar fi realizat, Karamoko s-ar fi reunit la Orenburg cu fostul său coleg de la Dinamo, Maxime Sivis, transferat în această vară la formația rusă în schimbul sumei de aproximativ 700.000 de euro.
Atacantul francez s-a format la academiile lui Paris FC și Strasbourg, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru LASK, Ujpest, Wolfsburg și FC Copenhaga.
VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Corvinul - Dinamo 1-1