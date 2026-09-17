Clauza lui Karamoko În ce condiții se prelungește automat contractul atacantului de la Dinamo +51 foto
Mamoudou Karamoko
Superliga

Clauza lui Karamoko În ce condiții se prelungește automat contractul atacantului de la Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 13:34
  • Contractul lui Mamoudou Karamoko (27 de ani) cu Dinamo va expira la finalul acestui sezon, însă clubul îl va putea păstra pe francez dacă va fi îndeplinită o condiție.
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Karamoko este unul dintre cei mai importanți jucători din atacul „câinilor”. În vara aceasta, francezul a fost ofertat de clubul rus Orenburg, dar mutarea nu s-a concretizat.

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În ce condiții se prelungește automat contractul lui Karamoko cu Dinamo

Deși contractul lui Karamoko cu Dinamo va expira la finalul acestui sezon, atacantul ar mai putea rămâne sub comanda lui Nuno Campos și anul viitor.

Acordul fotbalistului se va prelungi automat dacă, pe întreaga durată a înțelegerii, acesta va ajunge să joace cel puțin 50% din minutele disponibile, notează prosport.ro.

42.9%
din minutele posibile a bifat Karamoko în Superliga, de la venirea la Dinamo: 1.942 din 4.530

Karamoko a ajuns la Dinamo în vara lui 2025. În acest sezon, atacantul francez a marcat două goluri și a livrat o pasă decisivă în șase meciuri.

În total, are 34 de apariții, nouă goluri și două assisturi pentru „câini”.

Andrei Nicolescu, despre situația lui Karamoko: „Putem să prelungim încă un an”

În urmă cu câteva zile, președintele lui Dinamo a vorbit despre potențiala prelungire a contractului lui Karamoko.

„Deocamdată e cu noi, îşi face treaba. Noi punem toată energia ca el să performeze cât mai bine. Se simte bine, înţelege din ce în ce mai mult sistemul în care joacă Mister, iar din orice fază poate crea pericol.

E o opțiune de prelungire automată a contractului. Putem să prelungim încă un an. Cu siguranță vom activa opțiunea. E un jucător important, de care avem nevoie.

Nu știu nici eu dacă-și dorea foarte mult (n.r. - să plece în Rusia). Noi eram dispuși să-l dăm, dar doar la un anumit preț”, a declarat Nicolescu pentru fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, în etapa #8 din Liga 1

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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