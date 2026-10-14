„Cel mai mare scandal din istorie” Jose Mourinho, măcinat de „cazul Negreira”. Îl compară cu dosarul care a devastat Serie A
Jose Mourinho, la conferința de marți, înainte de Roma - Real Madrid. Foto: Imago
Campionate

„Cel mai mare scandal din istorie” Jose Mourinho, măcinat de „cazul Negreira”. Îl compară cu dosarul care a devastat Serie A

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 16:44
  • Jose Mourinho continuă să comenteze scandalul în care Barcelona e acuzată că a plătit 17 ani un șef al arbitrajului spaniol. 
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Jose Mourinho a părăsit Real Madrid în 2013, după trei sezoane în care s-a războit permanent cu Barcelona pe teren și în afara lui.

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S-a întors la clubul blanco în 2026 și pune paie pe focul El Clasico de câte ori are ocazie.

Mourinho și „cazul Negreira”

Portughezul în vârstă de 63 de ani comentează constant „cazul Negreira”. Un dosar deschis în 2023 împotriva Barcelonei, care l-a plătit timp de 17 ani pe vicepreședintele Comitetului Tehnic al Arbitrilor spanioli, Jose Maria Enriquez Negreira.

8,4 milioane de euro
a fost suma achitată de Barcelona lui Negreira între 2001 și 2018

Unii, ca Real Madrid, susțin că a fost corupție. Catalanii neagă, motivând că a fost doar consiliere legată de arbitraj. Deocamdată, „cazul Negreira” e anchetat, dar fără nicio consecință.

Mourinho: „Italia este singura țară în care Calciopoli a fost cu adevărat Calciopoli”

Înaintea confruntării cu AS Roma, miercuri seară, pe Olimpico, Mourinho a discutat iar acest subiect.

„Dacă nu se întâmplă nimic… Este cel mai mare scandal de corupție în arbitraj din lumea fotbalului”, a atacat Mou la Prime Video Italia.

L-a comparat cu Calciopoli, dosarul care a devastat Serie A în 2006. Juventus, principalul club acuzat de coruperea arbitrilor pentru blaturi, a fost retrogradat în Serie B, i s-au retras titlurile din 2005 și 2006, influentul Luciano Moggi (administrator delegat la bianconeri) fiind exclus din fotbal.

„Voi spune un singur lucru: felicitări italienilor. Știți de ce? Pentru că Italia este singura țară în care Calciopoli a fost cu adevărat Calciopoli” , a afirmat antrenorul lusitan.

În Spania, ce s-a întâmplat - și toată lumea știe ce s-a întâmplat - și încă se pare că... Atmosfera este tensionată, dar până acum nu s-a întâmplat nimic. Absolut nimic Jose Mourinho, antrenor Real Madrid

Mourinho: „Doar cu noroc mai prind sentința definitivă”

Recent, într-un interviu pentru Corriere dello Sport, Mourinho observa ironic:

„La vârsta mea, doar cu noroc mai prind sentința definitivă în aceste cazuri”

Se referea la „Negreira”, dar și la scandalul Manchester City, amenințată cu retrogradarea din Premier League pentru încălcarea gravă a regulilor fair-play-ului financiar.

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