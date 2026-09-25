Gazon nou pe „Ilie Oană” FOTO: Se lucrează la noua suprafață de joc. De ce ar juca Petrolul pe alt stadion: „Dacă vrem să nu ne batem joc...” +9 foto
Gazonul nou pregătit pentru „Ilie Oană”. Foto: Facebook/Mihai Polițeanu
Superliga

Gazon nou pe „Ilie Oană” FOTO: Se lucrează la noua suprafață de joc. De ce ar juca Petrolul pe alt stadion: „Dacă vrem să nu ne batem joc...”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 18:25
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 19:10
  • Mihai Polițeanu, primarul din Ploiești, a anunțat schimbarea unei părți a gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Liga Profesionistă de Fotbal a notificat Petrolul Ploiești, la jumătatea acestei luni, cu privire la starea gazonului, clubul riscând retragerea omologării arenei.

„Am jucat 6 luni neplătit” Gestul superb făcut de Cristiano Ronaldo, în perioada problemelor financiare de la Al-Nassr: „Nu era obligat”
Citește și
„Am jucat 6 luni neplătit” Gestul superb făcut de Cristiano Ronaldo, în perioada problemelor financiare de la Al-Nassr: „Nu era obligat”
Citește mai mult
„Am jucat 6 luni neplătit” Gestul superb făcut de Cristiano Ronaldo, în perioada problemelor financiare de la Al-Nassr: „Nu era obligat”

Mihai Polițeanu: „Dacă vrem să nu ne batem joc de bani, nu se poate juca circa 6 săptămâni”

Acum, după ce echipa luase în calcul mutarea la Târgoviște, din cauza problemelor puse de starea gazonului, acest scenariu ar putea rămâne valabil.

Edilul din Ploiești susține că, pentru a face lucrurile corect, gazonul nou ar avea nevoie de 6 săptămâni fără ca jucătorii să pătrundă pe el, chiar dacă lucrările vor fi gata la mijlocul săptămânii viitoare.

În plus, pe lângă înlocuirea suprafeței de joc, Polițeanu a anunțat mai multe îmbunătățiri în zona sportului:

  • Sală de sport la școala Sfânta Vineri. Lucrările sunt avansate și se vor finaliza până la sfârșitul anului dacă se păstrează ritmul;
  • Sală de sport la liceul Toma Socolescu. Lucrările sunt abia la început. Lucrările se vor finaliza în 2027;
  • Bază sportivă cu terenuri multiple la Liceul de Chimie. Lucrările sunt avansate și se vor finaliza până la finalul anului dacă se păstrează ritmul;
  • Lucrări la gazonul stadionului Ilie Oană. Astăzi se pun rulourile noi de gazon în preajma porților. Lucrările se vor finaliza, estimativ, până la jumătatea săptămânii viitoare. Dacă vrem să prindă gazonul și să nu ne batem joc de bani, nu se poate juca circa 6 săptămâni, conform specialiștilor.
Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu
Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu

Galerie foto (9 imagini)

Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu Îmbunătățirile aduse infrastructurii de sport din Ploiești / foto: Facebook/Mihai Polițeanu
+9 Foto
labels.photo-gallery

O veste bună în cazul un schimbări a stadionului este pauza competițională pentru partidele echipelor naționale, care va fi mai lungă decât de obicei.

Astfel, cu săptămânile de pauză și eliminând meciurile din deplasare, Petrolul ar putea juca pe altă arenă doar la duelurile cu Sepsi și CFR Cluj, care vor avea loc în jurul datelor de 17 și 31 octombrie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
petrolul ploiesti GAZON ilie oana superliga mihai politeanu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:58
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
22:20
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
21:09
„N-am renunțat!” Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
20:05
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Nationala
14:33
Ce ar trebui să facă Hagi Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Citește mai mult
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Nationala
14:10
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Citește mai mult
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Liga Națiunilor
16:14
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Citește mai mult
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
B365
25.09
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
Citește mai mult
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 16 rapid 10 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share