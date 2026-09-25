Gazon nou pe „Ilie Oană” FOTO: Se lucrează la noua suprafață de joc. De ce ar juca Petrolul pe alt stadion: „Dacă vrem să nu ne batem joc...”

Mihai Polițeanu, primarul din Ploiești, a anunțat schimbarea unei părți a gazonului de pe stadionul „Ilie Oană”.

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Liga Profesionistă de Fotbal a notificat Petrolul Ploiești, la jumătatea acestei luni, cu privire la starea gazonului, clubul riscând retragerea omologării arenei.

Mihai Polițeanu: „Dacă vrem să nu ne batem joc de bani, nu se poate juca circa 6 săptămâni”

Acum, după ce echipa luase în calcul mutarea la Târgoviște, din cauza problemelor puse de starea gazonului, acest scenariu ar putea rămâne valabil.

Edilul din Ploiești susține că, pentru a face lucrurile corect, gazonul nou ar avea nevoie de 6 săptămâni fără ca jucătorii să pătrundă pe el, chiar dacă lucrările vor fi gata la mijlocul săptămânii viitoare.

În plus, pe lângă înlocuirea suprafeței de joc, Polițeanu a anunțat mai multe îmbunătățiri în zona sportului:

Sală de sport la școala Sfânta Vineri. Lucrările sunt avansate și se vor finaliza până la sfârșitul anului dacă se păstrează ritmul;

Sală de sport la liceul Toma Socolescu. Lucrările sunt abia la început. Lucrările se vor finaliza în 2027;

Bază sportivă cu terenuri multiple la Liceul de Chimie. Lucrările sunt avansate și se vor finaliza până la finalul anului dacă se păstrează ritmul;

Lucrări la gazonul stadionului Ilie Oană. Astăzi se pun rulourile noi de gazon în preajma porților. Lucrările se vor finaliza, estimativ, până la jumătatea săptămânii viitoare. Dacă vrem să prindă gazonul și să nu ne batem joc de bani, nu se poate juca circa 6 săptămâni, conform specialiștilor.

O veste bună în cazul un schimbări a stadionului este pauza competițională pentru partidele echipelor naționale, care va fi mai lungă decât de obicei.

Astfel, cu săptămânile de pauză și eliminând meciurile din deplasare, Petrolul ar putea juca pe altă arenă doar la duelurile cu Sepsi și CFR Cluj, care vor avea loc în jurul datelor de 17 și 31 octombrie.

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