Manchester United, la 52 de ani de la coșmarul retrogradării. Riscă să repete greșelile care au „îngropat” generația care i-a urmat lui Sir Matt Busby?

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La șase ani după cucerirea Cupei Campionilor Europeni, Manchester United ajungea în 1974 în liga secundă. Totul în urma unei perioade de instabilitate, decizii neinspirate pe bandă rulantă și schimbări repetate la conducerea tehnică.

Astăzi, la peste jumătate de secol distanță, clubul e din nou în criză profundă. Comparația cu sezonul 1973-1974 sperie: United se află în zona retrogradării, iar sosirea lui Mauricio Pochettino reprezintă o nouă încercare de a opri declinul.

Nimic nu anunța furtuna

Cum s-a petrecut totul atunci și cât vor reuși să învețe actualii conducători din greșelile trecutului? The Guardian încearcă un răspuns. În 1968, formația pregătită de Matt Busby câștiga Cupa Campionilor Europeni, după o finală cu Benfica, în care triumfa: 4-1 după prelungiri.

Sir Matt Busby și Cupa Campionilor din 1968 / IMAGO

Era vârful unei generații legendare, construită în jurul unor nume precum Bobby Charlton, George Best și Denis Law. United devenea prima echipă engleză care cucerea trofeul continental suprem.

Busby s-a retras din funcția de manager în 1969, însă a rămas foarte influent în conducerea clubului. Iar plecarea sa nu a fost deloc urmată de o tranziție liniștită.

Începutul declinului

Wilf McGuinness, promovat din interior, nu a „nimerit” schimbarea de generații. Matt Busby a revenit temporar pe bancă, apoi a fost instalat Frank O'Farrell. Nici acesta nu a reușit redresarea, așa că în decembrie 1972 responsabilitatea reconstrucției i-a fost „pasată” lui Tommy Docherty!

Docherty a considerat că nu mai poate construi pe scheletul echipei care cucerise Europa. Bobby Charlton își anunțase retragerea, George Best devenise tot mai greu de controlat din cauza problemelor din afara terenului.

Apoi a urmat plecarea lui Denis Law. Atacantul scoțian, care marcase 237 de goluri în 404 meciuri pentru United, a ajuns la rivala Manchester City în 1973.

George Best a părăsit și el echipa în timpul sezonului 1973-1974, după un nou conflict cu Docherty. În paralel, rezultatele dispăreau, iar problemele ofensive ajunseseră imposibil de depășit.

Inevitabilul s-a produs

Sezonul a fost catastrofal. Echipa a terminat pe locul 21 din 22 de participante și a retrogradat în liga secundă pentru prima dată după 1938.

Iar data de 27 aprilie 1974 a rămas întipărită în istoria neagră pentru fanii lui Manchester United. Pe Old Trafford, echipa lui Tommy Docherty primea vizita rivalei Manchester City, într-un derby care avea să intre în istorie.

În minutul 81, Denis Law, ajuns între timp la City, a înscris cu o execuție spectaculoasă, cu călcâiul, împotriva fostei sale echipe. Suporterii lui United nu au suportat umilința și au invadat terenul, iar partida a fost întreruptă!

Înfrângerea consfințea retrogradarea echipei lui Docherty, unul dintre cele mai dureroase episoade din istoria clubului.

Fanii au îndurat cu greu retrogradarea, dar anul următor aveau să susțină echipa cu patos pentru o promovare rapidă / IMAGO

În mod ciudat, retrogradarea nu a provocat schimbarea managerului. Tommy Docherty a primit sprijinul conducerii, iar Matt Busby a continuat să aibă încredere în proiectul său. Iar United a revenit în prima divizie după un singur sezon, câștigând liga secundă în 1974-1975.

De la Sir Matt Busby la Sir Alex Ferguson

Fantoma lui 1974 îi bântuie acum pe fanii lui United. Mai ales că și situațiile se aseamănă într-o oarecare măsură.

Atunci, după retragerea lui Matt Busby, Manchester United a continuat să trăiască sub influența unei figuri legendare. Busby rămăsese în conducere, iar succesorii săi au fost nevoiți să lucreze sub umbra unei personalități imposibil de înlocuit.

Povestea s-a repetat, într-o anumită măsură, după plecarea lui Sir Alex Ferguson, în 2013. Scoțianul încheiase o perioadă de 26 de ani în care câștigase 13 titluri de campion în Anglia și două trofee Champions League.

La fel ca Busby, a rămas o prezență importantă în jurul clubului, iar imaginea sa în tribuna oficială de pe Old Trafford a devenit familiară.

Dar și o presiune pentru cei care încercau să-l facă uitat. Iar United nu a reușit o succesiune de succes. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim și Michael Carrick au reprezentat etape diferite ale unei perioade în care clubul a căutat permanent formula câștigătoare. Și nu a găsit-o.

Cel mai prost loc din ultimii 40 de ani

În noiembrie 2026, Manchester United a ajuns din nou într-un punct critic. Echipa e pe locul 18 în Premier League, în zona retrogradării, unde nu a mai fost în ultimii 40 de ani în această etapă a sezonului. Asta după un început catastrofal, în care a obținut o singură victorie în primele zece partide de campionat!

Iar fotbalul anului 2026 este mult diferit de cel din anii '70. O retrogradare nu ar mai însemna, ca atunci, doar pierderea statutului de echipă din prima ligă, ci ar putea declanșa un imens cutremur financiar.

United are venituri uriașe din sponsorizări și din merchandising, un lot construit cu investiții masive și salarii competitive în fotbalul de elită. O retrogradare în Championship ar sugruma întregul model economic al clubului.

Conducerea a apelat de urgență la Mauricio Pochettino, antrenorul argentinian care a pregătit anterior Tottenham și PSG, dar și naționala Statelor Unite.

Acesta a sosit la Manchester pe 18 noiembrie, cu misiunea de a readuce echipa pe linia de plutire. Iar primul test important va fi împotriva lui Liverpool, pe Anfield, pe 22 noiembrie.

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