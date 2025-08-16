Rashford poate juca Barcelona a rezolvat problema atacantului englez » Și Joan Garcia e în lot pentru meciul cu Mallorca , însă trei jucători lipsesc

Atacantul Marcus Rashford (27 de ani) și portarul Joan Garcia (24 de ani) au fost înregistrați la timp de FC Barcelona pentru meciul cu Mallorca din prima etapă de La Liga.

Alți trei jucători rămân pe lista de așteptare.

Mallorca - Barcelona are loc sâmbătă, de la ora 20:30, în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Rashford a fost împrumutat în această vară de la Manchester United, în timp ce Joan Garcia a fost transferat de la Espanyol, însă situația acestora era incertă înainte de debutul în noul sezon.

Președintele Joan Laporta anunțase vineri seara că portarul spaniol și atacantul englez vor fi disponibili pentru partida de sâmbătă, iar cei doi au apărut pe site-ul clubului chiar în ziua meciului: „Dacă Flick vrea, Joan Garcia și Rashford pot juca în Mallorca” .

În schimb, antrenorul german nu se va putea baza pe portarul polonez Wojciech Szczesny, fundașul spaniol Gerard Martin și atacantul suedez Roony Bardhji, care încă nu au putut încă fi înregistrați la Liga spaniolă de fotbal, scrie Mundo Deportivo.

Din lot nu vor face parte nici accidentații Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen și Marc Bernal, dar nici Hector Fort, jucător care ar putea părăsi echipa.

Cum arată lotul echipei FC Barcelona pentru meciul cu Mallorca:

Portari: Joan Garcia, Inaki Pena, Kochen

Joan Garcia, Inaki Pena, Kochen Fundași: Balde, Araujo, Cubarsi, Christensen, Kounde, Eric, Jofre

Balde, Araujo, Cubarsi, Christensen, Kounde, Eric, Jofre Mijlocași: Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong, Dro, Guillermo, A. Fernandez

Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong, Dro, Guillermo, A. Fernandez Atacanți: Ferran, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford

