Javier Tebas (63 de ani), președintele Ligii Spaniole de Fotbal, a făcut o serie de declarații la adresa celor de la Real Madrid, după ce clubul din capitala Spaniei s-a opus ca meciul dintre Villarreal și Barcelona să se joace la Miami, în Statele Unite.

Real Madrid a emis un comunicat în care a explicat că dacă meciul dintre Villarreal și Barcelona se va disputa la Miami va încălca integritatea competiției.

Javier Tebas, „înțepături” la adresa celor de la Real Madrid

Conducătorul La Liga a lansat mai multe atacuri la adresa celor de la Real Madrid, după comunicatul emis de madrileni.

Totodată, discuțiile din ultimul timp au accentuat și mai mult divergențele dintre Tebas și Florentino Perez, președintele Realului. Conflictul dintre cei doi datează de mai mulți ani.

„Meciul de la Miami nu manipulează nimic. Vorbim despre o problemă de «integritate». Având în vedere controversa care a apărut sezonul trecut pe marginea programului meciurilor și a pauzelor...

De ani de zile, echipele care joacă în Europa League au avut mai puține pauze”, a declarat Tebas, citat de sport.es.

Javier Tebas: „Nu înțeleg toată agitația”

Tebas a adus aminte de perioada de pandemie, atunci când Real își renova stadionul, fiind singura echipa care și-a schimbat arena.

„Los Blancos” au evoluat o bună perioadă pe terenul de antrenament de la Valdebebas, accesul spectatorilor fiind interzis la nivel mondial din cauza COVID-19.

„În timpul pandemiei de COVID, singura echipă căreia i s-a permis să schimbe stadioanele pentru a continua construcția a fost Real Madrid. A afectat acest lucru competiția? Nu. Nu înțeleg toată agitația”, a declarat Tebas.

Totodată, președintele Ligii a vorbit și despre transferul lui Franco Mastantuono, de la River Plate:

„Echipele din prima divizie trebuie să aibă 25 de jucători, iar Real Madrid i-a numărul 30, ca unui jucător legitimat la echipa a doua, dar el nu va juca niciun minut pentru Castilla!

Și Vinicius a fost înregistrat la echipa de rezerve și a jucat la echipa mare. Așa că, dacă vom avea un atac de integritate, trebuie să vorbim și despre toate acestea. Cred că pot face asta ”, a conchis ironic Javier Tebas.

