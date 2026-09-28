Doliu în baschetul românesc Legendarul antrenor și jucător Radu Diaconescu a murit la vârsta de 81 de ani
Radu Diaconescu. Foto: Facebook/FRB
Baschet

Doliu în baschetul românesc Legendarul antrenor și jucător Radu Diaconescu a murit la vârsta de 81 de ani

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 19:50
  • Radu Diaconescu, fostul mare căpitan al naționalei de baschet masculin, s-a stins din viață la vârsta de 81 ani.
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Federația Română de Baschet a făcut tristul anunț luni după-amiază.

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Legendarul baschetbalist Radu Diaconescu a murit la aproape 82 de ani

Fostul mare sportiv a evolut atât pentru CCA București, cât și pentru Dinamo, stabilind un record național de 13 titluri cucerite, la care se adaugă un număr impresionant de peste 220 de selecții la naționalele de seniori și juniori.

„A plecat dintre noi Radu Diaconescu, un simbol al baschetului românesc

Federația Română de Baschet anunță cu profundă tristețe trecerea în neființă a lui Radu Diaconescu, fost mare baschetbalist, căpitan al echipei naționale și antrenor, care s-a stins din viață pe 28 septembrie, cu două luni înainte de a împlini 82 de ani.

Născut în 1944, Radu Diaconescu și-a început drumul în baschet la echipa Academiei Militare și a devenit una dintre figurile importante ale generației sale. A evoluat atât pentru CCA București, cât și pentru Dinamo București, cucerind în total 13 titluri de campion național, un record al baschetului românesc.

A îmbrăcat de peste 220 de ori tricoul echipelor naționale ale României, la juniori și seniori, și a participat la cinci ediții ale Campionatelor Europene. Timp de un deceniu a fost căpitan al reprezentativelor de tineret și seniori.

După retragerea din activitate, a rămas aproape de baschet. A antrenat Academia Militară între 1980 și 1990, iar în sezonul 1983-1984 a condus și echipa națională. Stabilit ulterior în Canada, a continuat să activeze în baschet, inclusiv în cadrul Universității Carleton, iar în anii 2010 a revenit pentru o perioadă și pe banca lui CSM București.

  • Radu Diaconescu a fost Maestru Emerit al Sportului și unul dintre oamenii care au marcat profund istoria baschetului românesc.

Federația Română de Baschet transmite sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit. Odihnească-se în pace!”, a transmis FRB, pe pagina de Facebook.

Într-o declarație din urmă cu aproape 15 ani, după ultima experiență pe bancă la CSM București, Radu Diaconescu vorbea despre cele 13 titluri cucerite, într-un interviu pentru blogsport.gsp.ro:

Nu mă pune să aleg! Toate mi-au rămas la inimă, ca şi evoluţia de la Europenele de la Helsinki 1967, când ne-am clasat pe locul 5. Reţine că naţionala României nu lipsea pe-atunci de la nici un turneu final. La Napoli în ’69, la Barcelona în ’71, la Essen în ’73, la Belgrad în ’75, de fiecare dată în grupa A. Nu ne temeam de nimeni, ne băteam de la egal la egal cu marile forţe ale continentului. Radu Diaconescu, fost căpitan al naționalei de baschet

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