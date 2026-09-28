„Aici greșim noi!”  Gabi Tamaș trage un semnal de alarmă înainte de România - Bosnia: „Trebuie să realizeze” +56 foto
Foto: Instagram
Nationala

„Aici greșim noi!” Gabi Tamaș trage un semnal de alarmă înainte de România - Bosnia: „Trebuie să realizeze”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 19:51
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 19:54
  • Gabi Tamaș (42 de ani), fost fundaș al României, a vorbit despre comportamentul jucătorilor lui Hagi înainte de meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor.
  • Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, cu începere de la 21:45.
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În primul meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor, „tricolorii” au fost învinși de Suedia cu scorul de 2-1, la prima partidă oficială cu Gheorghe Hagi pe bancă.

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Gabi Tamaș, mesaj dur înainte de România - Bosnia: „Poate şi ca naţie suntem de aşa natură”

Gabi Tamaș a comparat jucătorii celor două naționale, iar fostul fundaș a remarcat spiritul de luptă al adversarilor „tricolorilor” din această seară.

În plus, Tamaș le-a cerut fotbaliștilor convocați de Hagi să dea tot ce au mai bun pe teren pentru a justifica prezența lor la echipa națională.

„Vom juca împotriva unei echipe foarte bune. Sunt mult mai arțăgoși decât noi, nu au frică de nimic. Poate aici greșim noi. Nu avem tăria asta. Poate și ca nație, și ca țară suntem de aşa natură...

Nu poți să fii resemnat, pentru că ce îţi oferă echipa națională nu îți oferă altă echipă de club. Asta trebuie să realizeze și ei. Decât să vii de complezență, mai bine rămâi acolo (n.r. - la echipa de club).

Sunt foarte mulți jucători care își doresc să vină la națională și poate dau un randament mult mai bun decât cei care sunt acum”, a declarat Gabi Tamaș, citat de as.ro.

FOTO. Suedia - România 2-1

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Galerie foto (56 imagini)

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Pentru meciul cu Bosnia, Gică Hagi a renunțat la 6 jucători care au fost titulari în duelul cu Suedia. Este vorba de Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

„Regele” a decis să-i mai lase în afara lotului și pe Bogdan Racovițan, Raul Opruț și Marius Marin.

Față de duelul cu Suedia în lot se regăsesc nume precum Tony Strata, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan și Daniel Bîrligea.

GOLAZO.ro a aflat și echipa de start din meciul cu Bosnia de pe Arena Națională:

  • I. Radu - Strata, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu , V. Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • PORTARI: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • FUNDAȘI: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • MIJLOCAȘI: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • ATACANȚI: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie: Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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