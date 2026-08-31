„Asta e o povară la FCSB” Baciu s-a supărat pe jucători: „Prunele sunt stricate”. Antrenorul vorbește de presiune și de sistemul care eșuează

Marius Baciu le reproșează jucătorilor că nu înțeleg ce înseamnă presiunea la FCSB, face o comparație surprinzătoare și spune ce l-a înfuriat la sistemul cu trei fundași centrali la 1-3 cu UTA.

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Marius Baciu a venit transfigurat la conferință, după 1-3 cu UTA. I-a atacat dur pe roș-albaștri, anunțând că „trebuie să revenim la disciplină și respect. Nu mai accept nimic”.

A făcut o paralelă neașteptată, a comparat jucătorii cu prunele. S-a încurcat în explicații.

De ce nu are echipa rezultate? „Să știi că și prunele… Omul muncește și ele rodesc după patru ani. Am socrii la Satu Mare. Există un soi de prune la care muncești an de an și dau roade după al doilea an”.

A acceptat că, acum, la FCSB, „prunele sunt foarte stricate. Muncim la ele să fie mai bune”.

Baciu, referindu-se la FCSB: „Presiunea Steaua e grea”

Antrenorul în vârstă de 51 de ani le-a atras atenția celor din echipă: „Încă nu sunt conștienți că joacă sub o presiune foarte mare.

Steaua (n.r. - FCSB) e altceva pentru mulți care au venit anul ăsta aici. Când o să înțeleagă ce e presiunea publicului, ce înseamnă Steaua, o să se ridice ușor la nivelul la care ne dorim.

Au calitate, dar valoarea înseamnă și când joci sub presiune, nu doar la antrenament”.

La antrenament te încântă, au calitate, dar presiunea Steaua e grea. O povară în spate pentru unii. Mariu Baciu, antrenor FCSB

L-a inclus pe Becali în această stare apăsătoare: „Presiunea patronului? Patronul are pretenții. Dar și înainte, când nu era nea Gigi, tot presiune era”.

Baciu, despre sistemul cu 3 fundași centrali: „Sunt foarte dezamăgit”

Întrebat de ce a folosit și a treia oară sistemul cu trei stoperi cerut de proprietar, deși nu funcționează, a spus:

„Așa am decis că trebuie să mai încercăm o dată”. Va fi ultima încercare? Nu a dat un răspuns ferm: „Nu știu, poate o dată, poate de două ori”.

Explicația antrenorului, motivul pentru care a trecut brusc la 3-4-1-2 în ultimele trei etape:

„S-a greșit foarte mult la meciul cu Auda și atunci am zis să încercăm cu trei fundași neavând nici mijlocașii defensivi cei mai potriviți și sănătoși. Am zis cumva să ne închidem, asta a fost situația”.

Concluzia despre sistem? „Am avut și momente foarte bune cu 3 fundași centrali. Și astăzi (n.r. - cu UTA), 15 minute, atât. Și la meciul trecut o repriză. N-am avut consistență”.

Nu cred că problema e doar la fundașii centrali, dar astăzi s-a greșit. Sunt dezamăgit total, să iau gol pe mijlocul terenului cu trei fundași centrali, normal că sunt foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit. Mariu Baciu, antrenor FCSB

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