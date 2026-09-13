De ce a plecat Tavi Marius Baciu a explicat cedarea lui Octavian Popescu în Grecia: „S-a luat decizia asta pentru binele lui” +7 foto
Marius Baciu a explicat cedarea lui Octavian Popescu la Levadiakos (Fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

De ce a plecat Tavi Marius Baciu a explicat cedarea lui Octavian Popescu în Grecia: „S-a luat decizia asta pentru binele lui”

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 15:08
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 16:12
  • Marius Baciu, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit la conferința de presă dinaintea meciului cu Petrolul despre plecarea lui Octavian Popescu în Grecia.
  • FCSB - Petrolul se va disputa luni, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Mijlocașul de 23 de ani era jucătorul cu cele mai bune cifre la FCSB în acest start de sezon, totuși antrenorul roș-albaștrilor crede că mutarea a fost considerată cea mai bună variantă pentru fotbalist, într-un moment în care acesta avea nevoie de o schimbare și de un mediu diferit.

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Marius Baciu a explicat cedarea lui Tavi Popescu la Levadiakos

„S-a luat decizia asta pentru binele lui. Nu era într-o perioadă foarte bună. Nu s-a dus oriunde, merge la antrenorii care îl cunosc, la Elias și Pintilii.

Au fost foarte mulți nervi și foarte multă încărcătură asupra lui, chiar dacă a avut cifrele pe care le-a avut”, a declarat Marius Baciu.

Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) Marius Baciu, conferință de presă înainte de FCSB - Petrolul Ploiești (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
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„A revenit la ideea că merită mai mult”

Baciu consideră că Tavi Popescu a traversat din nou o perioadă în care evoluțiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor pe care chiar jucătorul le avea.

„A intrat iar în niște reprize care nu au fost cum și-ar fi dorit el și a revenit la ideea că merită mai mult. OK, merită, dar asta depinde de el.

A avut momente bune, dar s-a ajuns la concluzia că trebuia o schimbare”, a completat Baciu.

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