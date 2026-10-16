Sfat pentru Becali Marius Baciu, despre decizia pe care ar fi luat-o la FCSB: „Asta îi propuneam, cu orice risc!”

Marius Baciu (50 de ani), fostul antrenor al lui FCSB, consideră că Risto Radunovic (34 de ani) ar trebui să continue la echipa roș-albastră.

Fundașul muntenegrean și-a pierdut locul de titular și se află în ultimele luni de contract.

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Fostul tehnician îl vede pe Radunovic drept unul dintre liderii vestiarului și spune că, dacă ar mai fi lucrat la FCSB, le-ar fi propus lui Gigi Becali și lui Mihai Stoica prelungirea înțelegerii.

Marius Baciu, despre viitorul lui Radunovic: „Nu mai intră în calculele lor”

În ultimii cinci ani, Radunovic a fost unul dintre jucătorii importanți ai FCSB, contribuind la câștigarea a două titluri de campioană și a două Supercupe ale României.

Situația fundașului s-a schimbat în acest sezon. Postul de fundaș stânga a fost ocupat de Ricardo Pădurariu (19 ani), iar accidentarea suferită de muntenegrean i-a complicat și mai mult situația.

Pe Risto Radunovic eu îl văd un lider și un exemplu, dar nu va mai intra în calculele lor, Chiar dacă e străin, avea o voce în vestiar, toți jucătorii îl respectau Marius Baciu, fost antrenor la FCSB

Fostul antrenor a explicat că ar fi încercat să-i convingă pe conducătorii FCSB să îl păstreze pe muntenegrean.

„Eu dacă eram antrenor îi propuneam lui nea Gigi sau lui MM, cu orice risc: «Hai să-i prelungim până la vară. E un jucător foarte important».

Poate nu se aproba, dar aș fi spus lucrul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult Radunovic cât am fost eu antrenor acolo. L-am simțit și jucător, dar și om”, a adăugat Baciu, conform prosport.ro.

De-a lungul carierei, fundașul muntenegrean a mai evoluat la Buducnost Podgorica și Astra Giurgiu.

239 de meciuri a adunat Risto Radunovic în tricoul FCSB. A înscris 9 goluri și a oferit 30 de pase decisive

Risto Radunovic, scos de pe lista FCSB pentru campionat

La începutul lunii septembrie, Gigi Becali a anunțat că Risto Radunovic va fi scos de pe lista fotbaliștilor eligibili pentru Superliga.

Decizia a venit după transferurile lui Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar.

Contractul fundașului muntenegrean cu FCSB expiră în vara anului 2027.

Începând cu 1 ianuarie 2027, când va intra în ultimele șase luni ale înțelegerii, Radunovic va putea negocia și semna un precontract cu o altă echipă.

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