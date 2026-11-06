Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
Marius Coman FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 11:45
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 11:48
  • Marius Coman (30 de ani), atacantul celor de la UTA Arad, ar putea da lovitura carierei în această iarnă
  • Fotbalistul arădenilor este dorit în Coreea de Sud, iar o ofertă oficială este așteptată să ajungă pe adresa clubului în perioada următoare.
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Marius Coman traversează o perioadă bună la UTA, iar evoluțiile sale au atras atenția din străinătate.

Atacantul convocat de Lucescu la echipa națională ar putea ajunge în această iarnă în Coreea de Sud. Un eventual transfer în fotbalul asiatic ar putea reprezenta pentru Coman contractul vieții, la 30 de ani. Nici UTA n-ar spune nu unui transfer în cazul unei oferte bune, clubul având anumite probleme financiare.

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Marius Coman, aproape de transferul carierei

Coman a ajuns definitiv la UTA în vara acestui an, după ce arădenii au achitat 60.000 de euro către Sepsi OSK pentru transferul său. În prezent atacantul e cotat la 700.000 de euro pe Transfermarkt.

Mutarea s-a dovedit inspirată pentru UTA, atacantul reușind să înscrie de 5 ori în 14 apariții în actualul sezon, cu o medie de un gol la fiecare 207 minute petrecute pe teren. Iar acum ar putea obține o sumă importantă de bani în schimbul său.

Remarcat și de Mircea Lucescu

Ascensiunea lui Marius Coman a fost confirmată și în martie 2026, când a primit prima convocare la echipa națională a României, din partea selecționerului Mircea Lucescu, înaintea barajului cu Turcia.

Nu a prins însă niciun minut atunci, însă momentul a fost savurat din plin de Coman, care în urmă cu doi ani evolua în Liga a 2-a.

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