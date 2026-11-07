Marius Corbu (24 de ani) a fost convocat la naționala României de Gică Hagi (61 de ani) pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor.

Mijlocașul lui Ferencvaros fusese curtat și de Ungaria, care încă spera că va putea evolua în tricoul maghiar.

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Mijlocașul a prins lotul pentru dubla cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor, după ce fusese făcuse parte din lotul lărgit la acțiunea precedentă.

Marius Corbu, convocat de Hagi la naționala României

Corbu este născut în România, în satul Cădărești din județul Bacău, având origine ceangăiască, un grup etnic maghiar. Crescut de Csikszereda, mijlocașul a ajuns în Ungaria la doar 18 ani, când a fost transferat de Academia Pușkaș.

Evoluțiile sale au atras atenția naționalei maghiare, care a dorit să-l cheme la lot de mai multe ori în ultimii ani. În 2022, pe când evolua pentru România U21, Corbu mărturisea că și-ar dori să evolueze pentru maghiari.

„M-au căutat de la națională, nu Marco Rossi personal, ci staff-ul naționalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine și că vor încerca totul pentru a face posibil acest lucru.

Din păcate, nu s-a putut. Este o situație foarte dificilă, dar sunt și fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alta. Dacă nu profit de șansa pe care o am la naționala U21, s-ar putea să regret”, a declarat Corbu, potrivit m4sport.hu.

Discuțiile despre o posibilă convocare la naționala maghiară au apărut și în urmă cu o săptămână. Deși are cetățenie română și maghiară, Corbu nu poate juca pentru Ungaria, pentru că nu are un părinte sau bunic de această naționalitate.

Pentru a deveni eligibil, are nevoie de 5 ani consecutivi petrecuți în Ungaria. A fost foarte aproape: a evoluat între 2020 și 2024 la Academia Pușkaș și la Csakvar. S-a transferat însă apoi la APOEL, iar în Ungaria a revenit abia în ianuarie, la Ferencvaros.

În primăvară apărea cu steagul Ungariei

Fotbalistul convocat de Hagi a participat în martie la o campanie foto a clubului maghiar dedicată Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.

Imaginile în care Marius Corbu apare cu drapelul Ungariei au fost publicate de Ferencvaros în cadrul unei campanii care comemorează revoluția maghiară din 1848 și care se sărbătorește pe 15 martie.

Echipamentul îmbrăcat era predominant alb și era diferit de stilul tradițional al clubului, construit în jurul dungilor verzi și albe.

În locul acestora, tricoul era decorat cu două benzi orizontale, una verde și una roșie, alături de detalii aurii și o cocardă în culorile Ungariei.

Corbu, în formă la Ferencvaros

Mijlocașul e pe val în Ungaria. Aa câștigat Cupa Ungariei în vară și s-a calificat cu echipa în faza ligii din Europa League.

Acolo, Corbu a marcat 2 goluri în 12 meciuri și a contribuit decisiv la parcursul spectaculos al echipei sale.

Ferencvaros este neînvinsă în acest sezon european și vine după o victorie uriașă cu AC Milan (2-0). În faza principală a obținut 4 victorii din tot atâtea meciuri.

Nu e singura surpriză pentru ultimele meciuri din Nations League

Hagi a anunțat sâmbătă lotul de 26 de jucători pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor. România joacă pe 14 noiembrie, la București, cu Polonia, și pe 17 noiembrie, la Zenica, cu Bosnia.

Corbu fusese inclus și anterior pe lista lărgită, dar nu a prins lotul final. Alături de el, la prima convocare e și atacantul Ianis Stoica, de la Estrela Amadora.

„Tricolorii” nu au niciun punct în grupa B4 după primele 4 etape și riscă să ajungă la barajul pentru evitarea retrogradării în Liga C.

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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