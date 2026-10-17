Botoșani n-are încredere în VAR Croitoru și elevii săi, reacții dure după eșecul cu Dinamo: „Nici măcar nu a ezitat!”

DINAMO - BOTOȘANI 2-0. Marius Croitoru (46 de ani), antrenorul oaspeților, a contestat prima lovitură de pedeapsă acordată „câinilor” în meciul din etapa #12 a Superligii.

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Dinamo a deschis scorul în minutul 81, prin Danny Armstrong, care a transformat un penalty, iar Cătălin Cîrjan a stabilit rezultatul final, 2-0, tot de la 11 metri, în minutul 90+2.

Marius Croitoru, despre penalty-urile din Dinamo - Botoșani 2-0 : „La limită amândouă”

Croitoru a reclamat o fază asemănătoare în care Andrei Miron ar fi fost faultat în careul lui Dinamo, dar arbitrul nu a acordat penalty.

„Sunt supărat, pentru că am luat două goluri din penalty-uri. De primul nu știu ce să spun. Al doilea a fost clar, dar la primul a fost aceeași fază și la Miron.

Și de asta aș vrea să mă abțin, pentru că sunt la limită amândouă. Nu e nimic clar nici la ei.

Am făcut o repriză foarte bună, băieții au făcut un meci bun. Am jucat împotriva echipei de pe primul loc”, a declarat Croitoru după meci, la Prima Sport.

Antrenorul lui FC Botoșani a explicat și ce nu a funcționat la faza primului penalty.

„Ei au venit undeva din ofsaid, nu trebuia să se mai ducă în marcaj Petro Charles. Trebuia să își țină linia cu omul din față, dar sunt greșeli care apar în fotbal.

E o decizie de o secundă. El trebuia să vadă tot ce e în fața lui, că el e ultimul. Aceasta este problema cea mai mare.

Trebuia să facă un pas înainte, până la linia primului jucător din fața lui, și era ofsaid clar. Așa a gândit-o, din păcate. Lucrul acesta ne-a costat”, a explicat Croitoru.

Probabil și Anestis, dacă nu mai întinde mâinile... Și la al doilea penalty, mingea se ducea în corner. Îl lovește în mână în paralel cu poarta. Sunt momente care decid un meci. Nu am ce să le reproșez băieților. Și golul doi a venit tot dintr-o neatenție. Marius Croitoru, antrenor FC Botoșani

Anestis, despre primul penalty: „Poate l-am atins puțin pe față”

Anestis, portarul lui FC Botoșani, a comentat faza primului penalty, în urma căreia Dinamo a reușit să deschidă scorul.

„Au avut două ocazii bune în prima repriză, dar, din păcate, am primit două goluri din penalty-uri. Meciul s-a terminat și trebuie să ne concentrăm pe următoarea partidă.

Sincer, nu am văzut reluarea ca să pot avea o opinie clară. Cred că am ajuns puțin târziu la minge. Poate l-am atins puțin pe față. Nu știu dacă a fost penalty sau nu”, a declarat Anestis după meci.

Andrei Dumiter, nemulțumit de primul penalty: „Nu am încredere în camera VAR”

Atacantul a explicat că a încercat să-și avertizeze colegii să păstreze linia de ofsaid la faza primului gol.

„Nu cred că Dinamo a dominat cum o face în alte partide. Ne-am ridicat la nivelul așteptărilor.

Per total, am stat bine, dar la faza aceea am țipat cât am putut la jucători, pentru că am văzut în spatele meu că dau să facă pasul în spate. Le-am zis să țină linia.

Sunt foarte ofticat că am luat acest gol”, a spus Dumiter.

Acum, că l-a lovit Anestis... Nici nu știu dacă l-a lovit. Nu l-a lovit. Nu am încredere în camera VAR. Ei tot timpul spun că au verificat. Așa puteau să verifice și la Miron aceeași lovitură. Nu s-a dat nimic, dar la ei nici măcar nu a ezitat și a dat penalty. Cred că puteam scoate mai mult din acest meci. Andrei Dumiter, atacant FC Botoșani

Dumiter a precizat că încearcă să evite alte comentarii despre arbitraj, după ce a fost amendat în trecut.

„Nici nu vreau să mai vorbesc de arbitraj, că am luat amendă. Degeaba sau nu, asta este, am luat-o.

Tot timpul încercăm să fim mai buni decât adversarul, dar niște mici detalii fac diferența.

Până la urmă, m-am uitat la ce am făcut noi greșit la acea fază. Cred că penalty-ul a fost ușor acordat. Putea să fie și la Miron penalty.

Mă bucur că putem să le punem probleme și sperăm să jucăm cu Dinamo de trei ori în acest sezon”, a încheiat Dumiter.

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