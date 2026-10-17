Botoșani n-are încredere în VAR Croitoru și elevii săi, reacții dure după eșecul cu Dinamo: „Nici măcar nu a ezitat!” +48 foto
Marius Croitoru. Foto: Sportpictures
Superliga

Botoșani n-are încredere în VAR Croitoru și elevii săi, reacții dure după eșecul cu Dinamo: „Nici măcar nu a ezitat!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 00:03
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 00:04
  • DINAMO - BOTOȘANI 2-0. Marius Croitoru (46 de ani), antrenorul oaspeților, a contestat prima lovitură de pedeapsă acordată „câinilor” în meciul din etapa #12 a Superligii.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo a deschis scorul în minutul 81, prin Danny Armstrong, care a transformat un penalty, iar Cătălin Cîrjan a stabilit rezultatul final, 2-0, tot de la 11 metri, în minutul 90+2.

Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește și
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește mai mult
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani

Marius Croitoru, despre penalty-urile din Dinamo - Botoșani 2-0: „La limită amândouă”

Croitoru a reclamat o fază asemănătoare în care Andrei Miron ar fi fost faultat în careul lui Dinamo, dar arbitrul nu a acordat penalty.

„Sunt supărat, pentru că am luat două goluri din penalty-uri. De primul nu știu ce să spun. Al doilea a fost clar, dar la primul a fost aceeași fază și la Miron.

Și de asta aș vrea să mă abțin, pentru că sunt la limită amândouă. Nu e nimic clar nici la ei.

Am făcut o repriză foarte bună, băieții au făcut un meci bun. Am jucat împotriva echipei de pe primul loc”, a declarat Croitoru după meci, la Prima Sport.

Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport
Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (48 imagini)

Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport
+48 Foto
labels.photo-gallery

Antrenorul lui FC Botoșani a explicat și ce nu a funcționat la faza primului penalty.

„Ei au venit undeva din ofsaid, nu trebuia să se mai ducă în marcaj Petro Charles. Trebuia să își țină linia cu omul din față, dar sunt greșeli care apar în fotbal.

E o decizie de o secundă. El trebuia să vadă tot ce e în fața lui, că el e ultimul. Aceasta este problema cea mai mare.

Trebuia să facă un pas înainte, până la linia primului jucător din fața lui, și era ofsaid clar. Așa a gândit-o, din păcate. Lucrul acesta ne-a costat”, a explicat Croitoru.

Probabil și Anestis, dacă nu mai întinde mâinile... Și la al doilea penalty, mingea se ducea în corner. Îl lovește în mână în paralel cu poarta. Sunt momente care decid un meci. Nu am ce să le reproșez băieților. Și golul doi a venit tot dintr-o neatenție. Marius Croitoru, antrenor FC Botoșani

Anestis, despre primul penalty: „Poate l-am atins puțin pe față”

Anestis, portarul lui FC Botoșani, a comentat faza primului penalty, în urma căreia Dinamo a reușit să deschidă scorul.

„Au avut două ocazii bune în prima repriză, dar, din păcate, am primit două goluri din penalty-uri. Meciul s-a terminat și trebuie să ne concentrăm pe următoarea partidă.

Sincer, nu am văzut reluarea ca să pot avea o opinie clară. Cred că am ajuns puțin târziu la minge. Poate l-am atins puțin pe față. Nu știu dacă a fost penalty sau nu”, a declarat Anestis după meci.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+34 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Dumiter, nemulțumit de primul penalty: „Nu am încredere în camera VAR”

Atacantul a explicat că a încercat să-și avertizeze colegii să păstreze linia de ofsaid la faza primului gol.

„Nu cred că Dinamo a dominat cum o face în alte partide. Ne-am ridicat la nivelul așteptărilor.

Per total, am stat bine, dar la faza aceea am țipat cât am putut la jucători, pentru că am văzut în spatele meu că dau să facă pasul în spate. Le-am zis să țină linia.

Sunt foarte ofticat că am luat acest gol”, a spus Dumiter.

Acum, că l-a lovit Anestis... Nici nu știu dacă l-a lovit. Nu l-a lovit. Nu am încredere în camera VAR. Ei tot timpul spun că au verificat. Așa puteau să verifice și la Miron aceeași lovitură. Nu s-a dat nimic, dar la ei nici măcar nu a ezitat și a dat penalty. Cred că puteam scoate mai mult din acest meci. Andrei Dumiter, atacant FC Botoșani

Dumiter a precizat că încearcă să evite alte comentarii despre arbitraj, după ce a fost amendat în trecut.

„Nici nu vreau să mai vorbesc de arbitraj, că am luat amendă. Degeaba sau nu, asta este, am luat-o.

Tot timpul încercăm să fim mai buni decât adversarul, dar niște mici detalii fac diferența.

Până la urmă, m-am uitat la ce am făcut noi greșit la acea fază. Cred că penalty-ul a fost ușor acordat. Putea să fie și la Miron penalty.

Mă bucur că putem să le punem probleme și sperăm să jucăm cu Dinamo de trei ori în acest sezon”, a încheiat Dumiter.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea
dinamo bucuresti Marius Croitoru fc botosani andrei dumiter giannis anestis
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:49
Românii nu l-au iertat Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
Românii nu l-au iertat  Gafa comisă de Borja Mayoral după egalul cu Craiova: „A învățat geografia de la un american” 😅
13:09
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
Candidează Figo? „Un laș!” Surpriză la alegerile pentru președinția FIFA. Atac extrem anti-Infantino
11:56
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
„Amintiți-vă ce a făcut Chivu!” Fost mare jucător al Interului, despre problema nerazzurrilor
12:09
Și-a pierdut viața pe front Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Și-a pierdut viața pe front  Fostul jucător al naționalei Ucrainei, declarat decedat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Top stiri
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Superliga
16.10
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Citește mai mult
Dinamo nu se mai oprește! Armstrong face diferența, dar cele 5 victorii consecutive ascund o problemă pentru Campos! Trei concluzii după 2-0 cu Botoșani
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Nationala
16.10
Cât îl mai ignoră Hagi? Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Citește mai mult
Cât îl mai ignoră Hagi?  Un mijlocaș, ocolit de România, continuă să fie titular indiscutabil în echipa care uimește Europa în acest sezon
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Tenis
16.10
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Citește mai mult
Alcaraz a plătit scump A vrut să-l imite pe Djokovic, dar totul s-a transformat în coșmar: „I-a distrus încheietura!”
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
B365
16.10
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei
Citește mai mult
Ceva superb în București: siriana de la Shaormeria Cascadelor care-ți face zilele și nopțile mai bune și anii, de vrei

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 24 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share