Sepsi ar dori să renunțe la antrenorul Ovidiu Burcă (46 de ani), din cauza rezultatelor sub așteptări înregistrate de echipă în ultima perioadă.

Cine e favorit să preia banca tehnică a covăsnenilor, mai jos în articol.

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Luni, Sepsi a fost învinsă de Rapid cu scorul de 1-3, în etapa 16 din Superliga, iar scaunul lui Ovidiu Burcă se clatină tot mai serios.

Marius Măldărășanu, favorit să-l înlocuiască pe Burcă la Sepsi

Sepsi a obținut doar două victorii în ultimele 11 meciuri jucate în toate competițiile, iar conducea clubului din Sfântu Gheorghe a început să-și piardă răbdarea cu Ovidiu Burcă.

Oficialii covăsnenilor nu sunt mulțumiți de parcursul echipei sub comanda lui Ovidiu Burcă și ar dori să caute un înlocuitor.

Printre variantele luate în calcul de Sepsi se numără și Marius Măldărășanu, antrenor care este liber de contract după despărțirea de Hermannstadt din decembrie 2025, anunță fanatik.ro.

Ovidiu Burcă este antrenorul celor de la Sepsi din vara anului trecut și a reușit să promoveze echipa în Superliga. A antrenat echipa, până acum, în 54 de partide, având un bilanț de 25 de victorii, 16 remize și 13 înfrângeri.

Marius Măldărășanu a fost aproape de revenirea în antrenorat în această toamnă. Acesta a fost dorit de FRF pe banca României U21, care căuta înlocuitor pentru Costin Curelea, dar a refuzat propunerea forului.

Măldărășanu a condus-o pe Hermannstadt în 187 de meciuri, în perioada 2021-2025. De-a lungul carierei de antrenor, le-a mai pregătit pe Metaloglobus și Astra Giurgiu.

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În urma înfrângerii suferite luni, Sepsi se află pe locul 11 în Superliga, cu 18 puncte acumulate după 16 etape.

Pentru echipa covăsneană urmează meciul cu U Cluj de pe 27 noiembrie, din etapa 17, programat la ora 17:00. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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