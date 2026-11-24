Paula Badosa (29 de ani, acum #57 WTA, fost #2) va participa la Transylvania Open, turneu care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2027, la BTarena.

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Jucătoarea din Spania va evolua în premieră la turneul din România și este prima participantă confirmată.

Paula Badosa va participa la Transylvania Open

„Paula Badosa, fost număr 2 mondial, câștigătoare a patru titluri WTA și desemnată Comeback Player of the Year în 2024, este prima jucătoare confirmată pentru Transylvania Open WTA 250.

Sportiva spaniolă va evolua pentru prima dată la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, programat între 30 ianuarie și 6 februarie 2027, la BTarena.

Printre cele mai importante performanțe ale carierei sale se numără titlul de la Indian Wells din 2021 și semifinala Australian Open din 2025, cea mai bună performanță a sa într-un turneu de Grand Slam', se arată într-un comunicat, potrivit agerpres.ro.

Badosa și-a confirmat și ea prezența printr-un mesaj pe rețelele de socializare:

„Salut tuturor, Paula Badosa aici. Sunt super încântată să anunț că voi juca la Transylvania Open 2027.

Va fi prima dată când voi juca acolo. Abia aștept să joc în fața voastră în Arena BT și să îi întâlnesc pe toții fani din Cluj. Ne vedem curând!”.

Former World No. 2 @paulabadosa is coming to Transylvania Open 2027! ✨ Ready to see Paula in action? 🎟️ Regular tickets are now available. Secure yours here: https://t.co/SDYEoFc2I2 📍 Jan 30 – Feb 6 | BTarena, Cluj-Napoca #TO2027 🧛🏻‍♀️ #PaulaBadosa https://t.co/81NgvzIISu — Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) November 24, 2026

Badosa revine în România

Sportiva din Spania a fost în România și în această vară când a participat la turneul WTA 250 de la Iași.

Badosa a ajuns până în ultimul act al competiției.

Paula a abandonat în setul doi al confruntării cu Mayar Sherif (30 de ani, #69 WTA) la scorul de 4-6, 0-4.

Badosa a abandonat și la ultimul turneu la care a participat, cel de la Hong Kong, după ce a pierdut primul set în fața Elenei Pridankina (21 de ani, #186 WTA), scor 5-7.

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