U Cluj a anunțat oficial că Nicușor Stanciu va evolua în Liga 1. Se întoarce la 33 de ani, după un deceniu în străinătate și în top 10 selecții all-time în naționala României

Stanciu se înscrie pe o listă extrem de selectă de reveniri spectaculoase, produse în ultimii 30 de ani, cu nume mari care aveau la acel moment cel puțin 30 de ani

Dintre cele mai sonore 11 întoarceri în campionatul intern, majoritatea au fost bune și chiar foarte bune. Excepțiile: Gică Popescu, Marica și Dan Petrescu

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Revenirea lui Nicolae Stanciu în campionatul intern e o imensă provocare. În primul rând pentru el. Va mai fi la înălțime? Va putea să o ajute pe U Cluj să-și urce nivelul? Va mai emite pretenții să joace la echipa națională? Mai poate sau va fi o deziluzie? La toate aceste întrebări doar prestațiile lui începând din ianuarie vor răspunde.

În ultimii 30 de ani, fotbalul românesc a mai conținut astfel de întoarceri. Iar analiza numelor mari conține fotbaliști care avea la momentul revenirii 30 de ani împliniți și care au însemnat ceva cu adevărat important în echipa națională sau la echipele la care au evoluat în străinătate.

Sunt 11 astfel de fotbaliști. Majoritatea dintre ei au confirmat, au jucat mult, au produs fotbal de calitate, au adus plus valoare ude au evoluat, iar unii dintre ei au și câștigat trofee.

Cine s-a întors cu succes

MIRCEA REDNIC - A revenit la Rapid, în 1997, când avea deja 35 de ani. A fost convins de Mircea Lucescu și a fost om de bază în readucerea Rapidului în prim-plan. A câștigat titlul și a fost unul dintre pilonii acelui proiect.

- A revenit la Rapid, în 1997, când avea deja 35 de ani. A fost convins de Mircea Lucescu și a fost om de bază în readucerea Rapidului în prim-plan. A câștigat titlul și a fost unul dintre pilonii acelui proiect. MIODRAG BELODEDICI - S-a întors în 1998 la Steaua. Avea 34 de ani și se întorcea în fotbalul românesc după aproape un deceniu. Ultimul club la care evoluase fusese Atlante, din Mexic, cumva cu traseul lui Stanciu, care acum vine din China. Belodedici a fost foarte bun în 3 sezoane la Steaua, cu titlul în 2001, cu o formidabilă finală de Cupă în 1999, în care a contribuit cu un gol la câștigarea trofeului, dar și cu meciuri în cupele europene în acea perioadă.

- S-a întors în 1998 la Steaua. Avea 34 de ani și se întorcea în fotbalul românesc după aproape un deceniu. Ultimul club la care evoluase fusese Atlante, din Mexic, cumva cu traseul lui Stanciu, care acum vine din China. Belodedici a fost foarte bun în 3 sezoane la Steaua, cu titlul în 2001, cu o formidabilă finală de Cupă în 1999, în care a contribuit cu un gol la câștigarea trofeului, dar și cu meciuri în cupele europene în acea perioadă. OVIDIU SABĂU - A revenit la Rapid în 1998, când avea deja 30 de ani împliniți. Convins, ca și Rednic, tot de Lucescu. A contribuit la câștigarea a 5 trofee de Rapid și s-a întors și în echipa națională.

- A revenit la Rapid în 1998, când avea deja 30 de ani împliniți. Convins, ca și Rednic, tot de Lucescu. A contribuit la câștigarea a 5 trofee de Rapid și s-a întors și în echipa națională. DORINEL MUNTEANU - S-a întors la Steaua, în ianuarie 2004, când avea deja 35 de ani. A fost om important în sezonul 2004-2005, în care s-a câștigat titlu după o pauză de 4 ani, dar mai ales s-a reușit un parcurs remarcabil în Cupa UEFA: optimi de finală!

- S-a întors la Steaua, în ianuarie 2004, când avea deja 35 de ani. A fost om important în sezonul 2004-2005, în care s-a câștigat titlu după o pauză de 4 ani, dar mai ales s-a reușit un parcurs remarcabil în Cupa UEFA: optimi de finală! VIOREL MOLDOVAN - A semnat cu Poli Timișoara în ianuarie 2005, când avea 32 de ani. A fost convins de Cosmin Olăroiu. După numai 6 luni a fost ofertat de Rapid, la care în 2 ani a avut cifre senzaționale: 30 de goluri produse în mai puțin de 70 de meciuri, plus un sfert de finală istoric în Cupa UEFA

- A semnat cu Poli Timișoara în ianuarie 2005, când avea 32 de ani. A fost convins de Cosmin Olăroiu. După numai 6 luni a fost ofertat de Rapid, la care în 2 ani a avut cifre senzaționale: 30 de goluri produse în mai puțin de 70 de meciuri, plus un sfert de finală istoric în Cupa UEFA ADRIAN MUTU - A revenit la Petrolul, în ianuarie 2014. Avea 35 de ani. Ultimul club la care activase: Ajaccio, în Franța. A stat un an și jumătate și cifrele lui nu sunt chiar rele. Deși a jucat puțin, a produs mult pe tabelă: 21 de meciuri și 11 goluri produse

- A revenit la Petrolul, în ianuarie 2014. Avea 35 de ani. Ultimul club la care activase: Ajaccio, în Franța. A stat un an și jumătate și cifrele lui nu sunt chiar rele. Deși a jucat puțin, a produs mult pe tabelă: 21 de meciuri și 11 goluri produse FLORIN CERNAT - A revenit la Oțelul Galați, în septembrie 2014. Avea 34 de ani. Imediat a lăsat urme: 14 goluri produse în 27 de meciuri și apoi a ajuns sub comanda lui Hagi, la Viitorul.

- A revenit la Oțelul Galați, în septembrie 2014. Avea 34 de ani. Imediat a lăsat urme: 14 goluri produse în 27 de meciuri și apoi a ajuns sub comanda lui Hagi, la Viitorul. VlAD CHIRICHEȘ - A revenit la FCSB în vara lui 2023, când avea 33 de ani. Reîntoarcerea lui a însemnat explozia echipei. Atât în campionat, unde s-au câștigat două titluri la rând, cât și în Europa, unde în 2024-2025 s-a bifat optimi de finală și record de meciuri: 20!

Nicolae Stanciu a revenit în România

Cine n-a convins după revenire

GICĂ POPESCU - A semnat cu Dinamo în vara lui 2002, când avea deja 34 de ani. A fost o deziluzie. A jucat foarte puțin și cu randament scăzut.

- A semnat cu Dinamo în vara lui 2002, când avea deja 34 de ani. A fost o deziluzie. A jucat foarte puțin și cu randament scăzut. DAN PETRESCU - A revenit la FC Național, tot în vara lui 2002. Avea 34 de ani. A jucat doar 10 meciuri.

- A revenit la FC Național, tot în vara lui 2002. Avea 34 de ani. A jucat doar 10 meciuri. CIPRIAN MARICA - A semnat cu FCSB, în ianuarie 2016. Avea doar 30 de ani împliniți. Ce a urmat: 10 meciuri, nici un gol marcat

6 jucători importanți au revenit să joace la echipe din România, însă aveau 29 de ani la acel moment: Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, Lupescu, Contra, Săpunaru, Sânmărtean

Stanciu e campion în 4 țări și e la 4 selecții de top 5 all-time

Nicolae Stanciu are 33 de ani. A semnat pe doi ani și jumătate cu U Cluj, adică până în iunie 2029, când va avea 36 de ani.

Stanciu a plecat în străinătate în vara lui 2016, după ce a jucat la Euro, dar și după ce a avut prestații bune în tricoul FCSB, inclusiv în Champions League. A fost cumpărat de Anderlecht pentru 10 milioane de euro.

A jucat 80 de meciuri în cupele europene și a câștigat 7 titluri de campion în 4 țări: România (FCSB), Belgia (Anderlecht), Cehia (Slavia Praga) și China (Wuhan Three Towns și Dalian Yingbo).

A debutat în națională în 2016, a strâns 90 de selecții, e pe locul 8 all-time, la un meci de Stelea și la 5 de Dan Petrescu. Pentru a ajunge în top 5 mai are nevoie de cel puțin 12 selecții, pentru a-l egala pe Boloni. A jucat la două turnee de Campionat European (2016 și 2024), dar n-a fost la nici un Mondial.

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