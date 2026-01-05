Șumudică, în Arabia Saudită Antrenorul român a preluat-o pe Al-Okhdood, penultima clasată în Saudi Pro League

- Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită.
- Noua echipă a tehnicianului român este penultima clasată în Saudi Pro League.
În trecut, tehnicianul român a mai antrenat în Arabia Saudită, la formații precum Al-Shabab și Al-Raed.
Șumudică este noul antrenor de la Al-Okhdood
Marius Șumudică revine pe banca tehnică, la mai bine de jumătate de an de la despărțirea de Rapid, formație pe care a pregătit-o în sezonul precedent.
Înțelegerea dintre Șumudică și Al-Okhdood ar fi valabilă până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dacă va reuși să salveze echipa de la retrogradare, scrie fanatik.ro.
Marius Șumudică va colabora la Al-Okhdood cu antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabriel Mărgărit și Sener Gencturk.
Din staff vor mai face parte fiul său, ca analist video, preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul de portari Cornel Cernea.
Marius Șumudică ar urma să încaseze 600.000 de euro pentru cele patru luni rămase din sezon la Al-Okhdood, plus un bonus de 150.000 de euro dacă își îndeplinește obiectivul, sume care ar urma să fie împărțite cu staff-ul său, conform fanatik.ro.
În cazul în care salvează echipa de la retrogradare, contractul se va prelungi cu un an, iar Șumudică și echipa sa vor primi 1,5 milioane de euro, de șase ori mai mult decât salariul anual pe care îl avea la Rapid.
Al-Okhdood, situație critică în campionatul Arabiei Saudite
Noua echipă a lui Marius Șumudică se află într-o situație foarte complicată, fiind penultima în primul eșalon al Arabiei Saudite.
Al-Okhdood ocupă locul 17, cu 5 puncte acumulate după 12 meciuri, cu trei puncte mai puțin decât Al-Shabab, de pe 15, ultima poziție care asigură prezența în următoarea ediție a campionatului.
De-a lungul timpului, la Al-Okhdood au mai evoluat doi jucători români, Florin Tănase și Andrei Burcă, ambii în sezonul 2023/2024.
Șumudică ar putea debuta la Al-Okhdood pe 10 ianuarie, atunci când noua sa echipă o va întâlni pe teren propriu pe Al-Ahli, una dintre forțele campionatului din Arabia Saudită.
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Al-Hilal
|12
|32
|2
|Al Nassr Riyadh
|12
|31
|3
|Al-Taawon
|12
|28
|4
|Al Ahli SC
|12
|25
|5
|Al Qadsiah
|12
|24
|6
|Al-Ittihad FC
|12
|23
|7
|Neom SC
|12
|20
|8
|Al-Ettifaq
|12
|19
|9
|Al Khaleej
|12
|15
|10
|Al Fateh
|12
|14
|11
|Al Hazem
|12
|13
|12
|Al Kholood
|12
|12
|13
|Al Fayha
|12
|12
|14
|Damac
|12
|9
|15
|Al Shabab
|12
|8
|16
|Al Riyadh
|12
|8
|17
|Al Okhdood
|12
|5
|18
|Al Najma
|12
|2
Șumudică a câștigat în cariera sa de antrenor două titluri de campion (2015-2016 cu Astra Giurgiu și 2020-2021 cu CFR Cluj) și o Supercupă a României (2016-2017 cu Astra Giurgiu).
De-a lungul carierei, el a mai pregătit echipe precum Rapid, Gaziantep, Rizespor, Ayserispor, Al-Shabab, Concordia Chiajna, U Cluj, FC Vaslui.