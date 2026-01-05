Șumudică, în Arabia Saudită Antrenorul român a preluat-o pe Al-Okhdood, penultima clasată în Saudi Pro League
  • Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită.
  • Noua echipă a tehnicianului român este penultima clasată în Saudi Pro League.

În trecut, tehnicianul român a mai antrenat în Arabia Saudită, la formații precum Al-Shabab și Al-Raed.

Șumudică este noul antrenor de la Al-Okhdood

Marius Șumudică revine pe banca tehnică, la mai bine de jumătate de an de la despărțirea de Rapid, formație pe care a pregătit-o în sezonul precedent.

Înțelegerea dintre Șumudică și Al-Okhdood ar fi valabilă până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, dacă va reuși să salveze echipa de la retrogradare, scrie fanatik.ro.

Marius Șumudică va colabora la Al-Okhdood cu antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabriel Mărgărit și Sener Gencturk.

Din staff vor mai face parte fiul său, ca analist video, preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul de portari Cornel Cernea.

10,7 milioane de euro
este valoarea lotului lui Al-Okhdood, conform transfermarkt.com, cel mai scump jucător fiind Khaled Narey (cotat la două milioane de euro), urmat de Gokhan Gul (1,5 milioane) și Christian Bassogog (un milion)

Marius Șumudică ar urma să încaseze 600.000 de euro pentru cele patru luni rămase din sezon la Al-Okhdood, plus un bonus de 150.000 de euro dacă își îndeplinește obiectivul, sume care ar urma să fie împărțite cu staff-ul său, conform fanatik.ro.

În cazul în care salvează echipa de la retrogradare, contractul se va prelungi cu un an, iar Șumudică și echipa sa vor primi 1,5 milioane de euro, de șase ori mai mult decât salariul anual pe care îl avea la Rapid.

Al-Okhdood, situație critică în campionatul Arabiei Saudite

Noua echipă a lui Marius Șumudică se află într-o situație foarte complicată, fiind penultima în primul eșalon al Arabiei Saudite.

Al-Okhdood ocupă locul 17, cu 5 puncte acumulate după 12 meciuri, cu trei puncte mai puțin decât Al-Shabab, de pe 15, ultima poziție care asigură prezența în următoarea ediție a campionatului.

De-a lungul timpului, la Al-Okhdood au mai evoluat doi jucători români, Florin Tănase și Andrei Burcă, ambii în sezonul 2023/2024.

Șumudică ar putea debuta la Al-Okhdood pe 10 ianuarie, atunci când noua sa echipă o va întâlni pe teren propriu pe Al-Ahli, una dintre forțele campionatului din Arabia Saudită.

LocEchipaMeciuriPuncte
1Al-Hilal1232
2Al Nassr Riyadh1231
3Al-Taawon1228
4Al Ahli SC1225
5Al Qadsiah1224
6Al-Ittihad FC1223
7Neom SC1220
8Al-Ettifaq1219
9Al Khaleej1215
10Al Fateh1214
11Al Hazem1213
12Al Kholood1212
13Al Fayha1212
14Damac129
15Al Shabab128
16Al Riyadh128
17Al Okhdood125
18Al Najma122

Șumudică a câștigat în cariera sa de antrenor două titluri de campion (2015-2016 cu Astra Giurgiu și 2020-2021 cu CFR Cluj) și o Supercupă a României (2016-2017 cu Astra Giurgiu).

De-a lungul carierei, el a mai pregătit echipe precum Rapid, Gaziantep, Rizespor, Ayserispor, Al-Shabab, Concordia Chiajna, U Cluj, FC Vaslui.

