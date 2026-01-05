Ruben Amorim, demis! UPDATE: Conflictul continuă la Manchester United: șefii s-au săturat de antrenor, dar acesta nu renunță +15 foto
Ruben Amorim. Foto: Imago
Campionate

Ruben Amorim, demis! UPDATE: Conflictul continuă la Manchester United: șefii s-au săturat de antrenor, dar acesta nu renunță

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.01.2026, ora 14:25
alt-text Actualizat: 05.01.2026, ora 14:25
  • Conducerea lui Manchester United a anunțat că Ruben Amorim (40 de ani) a fost demis, însă tehnicianul nu dorește să renunțe la funcție.

Oficialii clubului de pe Old Trafford au decis să-l dea afară pe antrenorul lusitan la puțin timp după ce acesta a criticat conducerea, însă fără ca părțile să ajungă la un acord.

Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya
Citește și
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya
Citește mai mult
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya

14:15 Conflictul continuă la Manchester United: șefii s-au săturat de antrenor, dar acesta nu renunță

Oficialii lui Manchester United au decis să-l demită pe Amorim la scurt timp după criticile aduse conducerii, dar fără ca părțile să ajungă la o înțelegere.

Jurnalistul Fabrizio Romano, cel care a anunțat ruptura dintre tehnicianul portughez și conducere, a precizat că Amorim a refuzat să demisioneze, întrucât decizia a aparținut exclusiv clubului.

Contractul lui Amorim rămâne valabil pentru încă 18 luni, dacă acesta nu-și va găsi un alt club.

Știrea inițială:

Ruben Amorim a fost dat afară de Manchester United

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano.

„Ruben Amorim a fost demis de Manchester United. Decizia a fost luată de club în această dimineață și este valabilă cu efect imediat, după ieșirea nervoasă a lui Ruben Amorim de ieri”, a notat italianul, pe rețelele de socializare.

Conducerea echipei va fi preluată temporar de Darren Fletcher, fost jucător la Stoke City, West Bromwich și Manchester United.

„Ruben Amorim a părăsit funcția de antrenor principal al echipei Manchester United. Ruben a fost numit în noiembrie 2024 și a condus echipa în finala UEFA Europa League de la Bilbao, în luna mai.

Având în vedere că Manchester United ocupă locul șase în Premier League, conducerea clubului a luat cu regret decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare. Acest lucru va oferi echipei cea mai bună șansă de a obține cel mai bun rezultat posibil în Premier League.

Clubul dorește să îi mulțumească lui Ruben pentru contribuția sa și îi urează mult succes în viitor.

Darren Fletcher va prelua conducerea echipei în meciul de miercuri împotriva echipei Burnley”, a notat gruparea de pe Old Trafford.

Ruben Amorim, dat afară după un atac la conducerea lui Manchester United

Decizia a fost luată la scurt timp după ce Ruben Amorim i-a criticat din nou pe conducătorii clubului.

La finalul partidei cu Leeds, scor 1-1, Ruben Amorim a fost întrebat dacă mai simte că e sprijinit de conducerea de pe Old Trafford.

Iritat de faptul că primește aceeași întrebare aproape de fiecare dată, portughezul s-a săturat și a lansat un atac dur la adresa oficialilor lui United.

„Am venit aici să fiu managerul lui Manchester United... nu să fiu antrenorul lui Manchester United. Asta e clar.

Știu că numele meu nu este Tuchel, nu este Conte, nu este Mourinho, dar sunt managerul lui Manchester United și va fi așa timp de 18 luni sau până când conducerea va decide să facă o schimbare.

Nu plec eu. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască.

Fiecare departament trebuie să își facă treaba: scoutingul, directorul sportiv. Eu mi-o voi face pe a mea timp de 18 luni și apoi mergem mai departe. Dacă oamenii nu pot face față criticilor, atunci trebuie să schimbăm clubul.

Eu am venit aici să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul”, a declarat Ruben Amorim, citat de dailymail.co.uk.

6
este locul ocupat de Manchester United în Premier League, care are 31 de puncte după 20 de etape

Ruben Amorim, antrenorul care a preluat Manchester United după un mandat de succes la Sporting Lisabona (2020-2024), a adunat 63 de partide pe banca „diavolilor roșii”. A înregistrat 25 de victorii, 15 egaluri și 23 de înfrângeri.

Sub conducerea sa, Manchester United a pierdut finala Europa League, scor 0-1, în fața celor de la Tottenham.

Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Imago
Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Imago

Galerie foto (15 imagini)

Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea Imagini de la finala Europa League. Tottenham - Manchester United. FOTO Vlad Nedelea
+15 Foto
labels.photo-gallery

O altă înfrângere dureroasă a venit în sezonul 2025-2026, când echipa a fost eliminată din Cupa Angliei de Grimsby Town (echipă din Liga 4 a Angliei), după un 2-2 în timpul regulamentar și o serie de lovituri de departajare încheiată 11-12.

Citește și

Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Superliga
11:35
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
Citește mai mult
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută”
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi”
Superliga
09:54
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi”
Citește mai mult
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
Manchester United Premier League Ruben Amorim demitere
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
18:34
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
18:24
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
19:09
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
20:04
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:23
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
20:35
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
18:34
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
19:09
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
17:45
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
20:35
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
21:23
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
09:45
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 15 rapid 14 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
06.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share