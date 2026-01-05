Ruben Amorim, demis! UPDATE: Conflictul continuă la Manchester United: șefii s-au săturat de antrenor, dar acesta nu renunță

Conducerea lui Manchester United a anunțat că Ruben Amorim (40 de ani) a fost demis, însă tehnicianul nu dorește să renunțe la funcție.

Oficialii clubului de pe Old Trafford au decis să-l dea afară pe antrenorul lusitan la puțin timp după ce acesta a criticat conducerea, însă fără ca părțile să ajungă la un acord.

Jurnalistul Fabrizio Romano, cel care a anunțat ruptura dintre tehnicianul portughez și conducere, a precizat că Amorim a refuzat să demisioneze, întrucât decizia a aparținut exclusiv clubului.

Contractul lui Amorim rămâne valabil pentru încă 18 luni, dacă acesta nu-și va găsi un alt club.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano.

„Ruben Amorim a fost demis de Manchester United. Decizia a fost luată de club în această dimineață și este valabilă cu efect imediat, după ieșirea nervoasă a lui Ruben Amorim de ieri”, a notat italianul, pe rețelele de socializare.

Conducerea echipei va fi preluată temporar de Darren Fletcher, fost jucător la Stoke City, West Bromwich și Manchester United.

„Ruben Amorim a părăsit funcția de antrenor principal al echipei Manchester United. Ruben a fost numit în noiembrie 2024 și a condus echipa în finala UEFA Europa League de la Bilbao, în luna mai.

Având în vedere că Manchester United ocupă locul șase în Premier League, conducerea clubului a luat cu regret decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare. Acest lucru va oferi echipei cea mai bună șansă de a obține cel mai bun rezultat posibil în Premier League.

Clubul dorește să îi mulțumească lui Ruben pentru contribuția sa și îi urează mult succes în viitor.

Darren Fletcher va prelua conducerea echipei în meciul de miercuri împotriva echipei Burnley”, a notat gruparea de pe Old Trafford.

Ruben Amorim, dat afară după un atac la conducerea lui Manchester United

Decizia a fost luată la scurt timp după ce Ruben Amorim i-a criticat din nou pe conducătorii clubului.

La finalul partidei cu Leeds, scor 1-1, Ruben Amorim a fost întrebat dacă mai simte că e sprijinit de conducerea de pe Old Trafford.

Iritat de faptul că primește aceeași întrebare aproape de fiecare dată, portughezul s-a săturat și a lansat un atac dur la adresa oficialilor lui United.

„Am venit aici să fiu managerul lui Manchester United... nu să fiu antrenorul lui Manchester United. Asta e clar.

Știu că numele meu nu este Tuchel, nu este Conte, nu este Mourinho, dar sunt managerul lui Manchester United și va fi așa timp de 18 luni sau până când conducerea va decide să facă o schimbare.

Nu plec eu. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască.

Fiecare departament trebuie să își facă treaba: scoutingul, directorul sportiv. Eu mi-o voi face pe a mea timp de 18 luni și apoi mergem mai departe. Dacă oamenii nu pot face față criticilor, atunci trebuie să schimbăm clubul.

Eu am venit aici să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul”, a declarat Ruben Amorim, citat de dailymail.co.uk.

6 este locul ocupat de Manchester United în Premier League, care are 31 de puncte după 20 de etape

Ruben Amorim, antrenorul care a preluat Manchester United după un mandat de succes la Sporting Lisabona (2020-2024), a adunat 63 de partide pe banca „diavolilor roșii”. A înregistrat 25 de victorii, 15 egaluri și 23 de înfrângeri.

Sub conducerea sa, Manchester United a pierdut finala Europa League, scor 0-1, în fața celor de la Tottenham.

O altă înfrângere dureroasă a venit în sezonul 2025-2026, când echipa a fost eliminată din Cupa Angliei de Grimsby Town (echipă din Liga 4 a Angliei), după un 2-2 în timpul regulamentar și o serie de lovituri de departajare încheiată 11-12.

