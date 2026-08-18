Șumudică amenință Abia instalat la CFR Cluj, antrenorul  lansează un avertisment: „E foarte greu să continui în astfel de condiții”
Marius Șumudică
Superliga

Șumudică amenință Abia instalat la CFR Cluj, antrenorul lansează un avertisment: „E foarte greu să continui în astfel de condiții”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 18:01
  • Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre problemele uriașe cu care se confruntă la CFR Cluj, odată cu preluarea celui de-al doilea mandat pe banca clubului.
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Noul tehnician al formației din Gruia a debutat cu un eșec usturător, 0-3 contra Corvinului și a tras un prim semnal de alarmă în privința situației lotului, la finalul partidei.

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Marius Șumudică: „Știam unde vin, mi-am asumat, dar în anumite condiții

Acum, antrenorul ardelenilor a descris pe larg situația dificilă cu care se confruntă: multiple plecări și puține transferuri.

„Este o situație delicată. Tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, în momentul de față, se resimte. Multă lume face comparație cu ce s-a întâmplat când a venit Pancu și când a venit Șumudică.

Păi, când a venit Pancu, cu tot respectul pentru el, avea cel puțin din jumătate din echipa care a plecat și care și juca, gen Sinyan, Matei Ilie, titular la Kasimpasa, Huja, care a dorit să plece, Keita, în fața apărării, care era cel mai bun jucător la mijlocul terenului.

A mai jucat câteva meciuri și Louis Munteanu, la fel și Emerllahu. Nu-l uităm pe Muhar. Adică, din punctul ăsta de vedere, vorbim de jumătate de echipă.

Știam unde vin, mi-am asumat, dar în anumite condiții. Va trebui să aducem jucători. Dacă nu vom aduce patru jucători săptămâna asta, CFR Cluj este prima candidată la retrogradare. Practic, n-am niciun fundaș central. În condițiile în care nu se aduce nimic, o să am discuții.

Nu știu ce penalități au de plătit, dar se fac eforturi să deschidă transferurile. Unii dintre jucători refuză să vină pentru că știu situația. Încerc să iau jucători împrumut ca să joace și să le suportăm o parte din salariu”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Marius Șumudică: „Dacă nu vin transferurile, o să vedeți ce se va întâmpla”

Principala îngrijorare a lui Șumudică este meciul cu FCSB, programat în etapa următoare, pentru care tehnicianul nu se poate baza pe niciun fundaș central.

„Îl avem pe Buș, opțiune pentru atac, în condițiile în care nu aveam niciun vârf pe bancă. Mai avem un fundaș central internațional georgian, care încă n-a fost înregistrat. Mai este încă un jucător legitimat în ultimă instanță, dar nu este pus la punct.

Dacă pe mine mă întrebi, cu FCSB vom avea un meci extraordinar de greu. I-am văzut ieri. Practic, în momentul de față, nu am niciun fundaș central. Niciunul de meserie.

Dacă nu vin transferurile, o să vedeți ce se va întâmpla. Nu pot să vă spun acum.

Situația e incertă, jucătorii întreabă, totul e dificil. Am venit aici pentru că mi s-au promis 4-5 jucători. În condițiile de față, nouă ne trebuie 6-7 jucători. Până acum n-a venit nimeni. Vedem până la ora meciului cu FCSB ce se va întâmpla.

E foarte greu să continui în astfel de condiții. Eu nu spun că cei care au rămas nu au valoare, dar dacă tu ești descoperit...

Nu am mai pomenit să nu ai fundași centrali de meserie. Gică Hagi a zis un mare adevăr: «Atâta timp cât ai jucători, ești antrenor bun»”, a mai spus Șumudică.

Le-am spus celor din conducere care este decizia mea în continuare. Am venit promițându-mi că se fac eforturi. Este foarte, foarte greu, inimaginabil. Din știu, ar mai fi probleme cu plecările. Mi-e rușine să mă duc la ei să-i întreb. Condiția mea este să se ridice interdicția de transferuri și să aducă minim patru jucători. Când n-ai unelte, e foarte greu. Probabil că, până joi, vor veni jucători. Ei, cei care vin, sunt pregătiți. Îi iau, îi pregătesc trei zile și îi bag în teren. Ei nu uită fotbalul, e ca mersul pe bicicletă. Nu am nimic, cu cine să joc? Doi fundași centrali, un număr 10, mijlocaș central. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

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