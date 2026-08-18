Un nou stadion pentru Liga 1 Arena a primit avizul necesar pentru sezonul 2026-2027

Cristian Daniel Stan, primarul municipiului Târgoviște, a anunțat că stadionul „Eugen Popescu” a fost omologat pentru Liga 1 în sezonul 2026-2027.

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Anunțul vine în contextul în care Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a indicat stadionul din Târgoviște drept o posibilă variantă pentru derby-ul cu Dinamo.

Arena „Eugen Popescu” din Târgoviște a primit avizul necesar pentru sezonul 2026-2027

Cristian Daniel Stan a transmis că arena din Târgoviște a primit avizul necesar pentru a putea găzdui partide din prima ligă în actualul sezon.

„Stadionul «Eugen Popescu», omologat pentru prima ligă, pentru sezonul competițional 2026-2027!

Comisia de verificare a facilităților sportive și a condițiilor de siguranță a stabilit că arena sportivă îndeplinește condițiile și criteriile de omologare sportivă, categoria 1”, a transmis primarul municipiului Târgoviște.

Arena are o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri și este stadionul pe care evoluează Chindia Târgoviște.

„Între timp, la gazon se fac lucrări de întreținere, indispensabile unei suprafețe de joc de calitate, apreciate unanim în lumea fotbalului!”, a mai transmis Cristian Daniel Stan.

Starea gazonului este unul dintre motivele pentru care FCSB a luat în calcul arena din Târgoviște și pentru alte partide, după ce varianta Cluj Arena a fost pusă sub semnul întrebării.

„Noi jucăm oriunde este un teren bun. La Târgovişte este teren excepţional şi este foarte aproape de Bucureşti”, a spus oficialul FCSB, conform fanatik.ro.

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