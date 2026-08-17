„Rușinos! Suntem de Divizia C”  Marius Șumudică, după revenirea de coșmar pe banca CFR-ului: „De atunci încolo voi fi răspunzător” +9 foto
Marius Șumudică/ FOTO: sportpictures.eu
Superliga

„Rușinos! Suntem de Divizia C” Marius Șumudică, după revenirea de coșmar pe banca CFR-ului: „De atunci încolo voi fi răspunzător”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 00:20
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 00:28
  • CORVINUL - CFR CLUJ 3-0. Marius Șumudică (55 de ani) a avut parte de o revenire de coșmar pe banca formației din Gruia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul s-a declarat extrem de dezamăgit de condiția fizică a elevilor săi.

Șumudică a explodat pe bancă FOTO. Reacție vulgară la debutul în noul mandat la CFR. Pe cine și-a vărsat nervii după primul gol primit
Citește și
Șumudică a explodat pe bancă FOTO. Reacție vulgară la debutul în noul mandat la CFR. Pe cine și-a vărsat nervii după primul gol primit
Citește mai mult
Șumudică a explodat pe bancă FOTO. Reacție vulgară la debutul în noul mandat la CFR. Pe cine și-a vărsat nervii după primul gol primit

CORVINUL - CFR 3-0. Marius Șumudică: „Suntem de Liga 3, nu putem să alergăm”

Șumudică a afirmat că abia din luna octombrie poate fi tras la răspundere pentru rezultatele echipei.

„Nu e posibil ca în cinci zile să iei patru goluri din fază fixă. Așa am luat primele două goluri și, după, te deschizi și e normal că Corvinul are mai multe șanse de a marca. Pentru mine e rușinos și îmi cer scuze față de suporteri.

Bine, nici nu știu dacă trebuie să îmi cer scuze, că eu am venit de-o zi. Nici nu am avut timp să-i cunosc foarte bine și cred că trebuie sacrificate următoarele 2-3 meciuri, fiindcă stăm foarte rău, am văzut parametrii fizici.

E adevărat că au călătorit, s-au întors toată noaptea de la Tromso, după care am venit cinci ore cu autocarul până aici.

Îi înțeleg, pe de-o parte, dar nu pot să înțeleg dacă tu, până în minutul 44, jocul a fost echilibrat, apoi iei gol din fază fixă. Le atrag atenția la pauză și iarăși luăm un gol din fază fixă.

Asta nu mai ține de nimeni. Trebuie să înțelegem situația. Știam unde am venit, mi-am asumat unde am venit, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Până atunci, echipa asta trebuie pregătită. Nu există, nu putem. Dacă nu poți să alergi în ziua de astăzi, nu poți să joci fotbal”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport.

Suntem la călușari, sărim coarda, nu se poate așa ceva. Ori pui piciorul și-ți dorești, ori, dacă nu, nu se poate. Sunt lucruri care trebuie pregătite și avem nevoie de timp, fiindcă nu putem. Adică parametrii fizici sunt de Divizia C (n.r. Liga 3) Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Marius Șumudică: „Nu pot să accept așa ceva”

Șumudică a recunoscut că CFR-ului îi este dificil să mai facă transferuri, având în vedere că echipa a cerut să intre în insolvență.

„Vom avea săptămâna asta discuții, să vedem. Cine vrea să plece să plece, cine vrea să rămână să rămână. Vom vedea ce jucători putem aduce. Nu este ușor să aduci jucători. Toată lumea se interesează, știe situația în care ne aflăm și ne lovim de refuzuri, dar asta e.

Îmi asum, știu unde am venit, dar încă o dată, am nevoie de timp și răspunzător voi fi după ce voi pregăti echipa cel puțin o lună, încât să ne punem pe picioare.

Jucătorii refuză fiindcă văd ceea ce se întâmplă, ce se scrie. Acum, cu internetul ăsta, toată lumea se documentează. Dar nu mă interesează. Trebuie să uităm cât mai repede meciul ăsta.

Este un debut nefericit, dar voi fi răspunzător de rezultate din momentul în care voi putea pregăti echipa asta. Nu se poate să am jucători care să joace 90 de minute și să-mi alerge 6-7 kilometri. Nu am cum să accept așa ceva”, a spus noul antrenor al vișiniilor.

FOTO. Marius Șumudică, reacție vulgară după primul gol încasat de CFR Cluj în meciul cu Corvinul

Momentul când Marius Șumudică a înjurat după golul lui Manolache. Foto: captură Prima Sport 1
Momentul când Marius Șumudică a înjurat după golul lui Manolache. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (9 imagini)

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
+9 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în Liga 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Dinamo510
2. FC Argeș510
3. Petrolul59
4. Corvinul58
5. FCSB48
6. Farul58
7. Rapid58
8. U Craiova57
9. U Cluj36
10. Oțelul56
11. Sepsi56
12. FC Voluntari54
13. CFR Cluj43
14. FC Botoșani43
15. UTA Arad42
16. Csikszereda51

Citește și

Prietene separate de fileu Cu cine și când va juca  Sorana Cîrstea în turul 3 la WTA Cincinnati
Tenis
21:57
Prietene separate de fileu Cu cine și când va juca Sorana Cîrstea în turul 3 la WTA Cincinnati
Citește mai mult
Prietene separate de fileu Cu cine și când va juca  Sorana Cîrstea în turul 3 la WTA Cincinnati
Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”
Campionate
21:38
Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”
Citește mai mult
Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
CFR Cluj Corvinul Hunedoara Marius Sumudica superliga
Știrile zilei din sport
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Nationala
12:34
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Superliga
12:40
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Campionate
11:04
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Citește mai mult
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Auto
11:06
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Citește mai mult
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
14:46
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
13:41
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
13:16
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței, ignorată de politicieni. Ce prevedea
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței,  ignorată de politicieni. Ce prevedea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Top stiri
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Box
10:28
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Citește mai mult
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Special
09:06
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Citește mai mult
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Superliga
07:45
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Citește mai mult
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
B365
01:00
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
Citește mai mult
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 31 rapid 42 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share