„Rușinos! Suntem de Divizia C” Marius Șumudică, după revenirea de coșmar pe banca CFR-ului: „De atunci încolo voi fi răspunzător”

CORVINUL - CFR CLUJ 3-0. Marius Șumudică (55 de ani) a avut parte de o revenire de coșmar pe banca formației din Gruia.

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Tehnicianul s-a declarat extrem de dezamăgit de condiția fizică a elevilor săi.

CORVINUL - CFR 3-0 . Marius Șumudică: „Suntem de Liga 3, nu putem să alergăm”

Șumudică a afirmat că abia din luna octombrie poate fi tras la răspundere pentru rezultatele echipei.

„Nu e posibil ca în cinci zile să iei patru goluri din fază fixă. Așa am luat primele două goluri și, după, te deschizi și e normal că Corvinul are mai multe șanse de a marca. Pentru mine e rușinos și îmi cer scuze față de suporteri.

Bine, nici nu știu dacă trebuie să îmi cer scuze, că eu am venit de-o zi. Nici nu am avut timp să-i cunosc foarte bine și cred că trebuie sacrificate următoarele 2-3 meciuri, fiindcă stăm foarte rău, am văzut parametrii fizici.

E adevărat că au călătorit, s-au întors toată noaptea de la Tromso, după care am venit cinci ore cu autocarul până aici.

Îi înțeleg, pe de-o parte, dar nu pot să înțeleg dacă tu, până în minutul 44, jocul a fost echilibrat, apoi iei gol din fază fixă. Le atrag atenția la pauză și iarăși luăm un gol din fază fixă.

Asta nu mai ține de nimeni. Trebuie să înțelegem situația. Știam unde am venit, mi-am asumat unde am venit, nu fug de greu, dar eu voi fi răspunzător de rezultate din octombrie încolo. Până atunci, echipa asta trebuie pregătită. Nu există, nu putem. Dacă nu poți să alergi în ziua de astăzi, nu poți să joci fotbal”, a declarat Marius Șumudică la Prima Sport.

Suntem la călușari, sărim coarda, nu se poate așa ceva. Ori pui piciorul și-ți dorești, ori, dacă nu, nu se poate. Sunt lucruri care trebuie pregătite și avem nevoie de timp, fiindcă nu putem. Adică parametrii fizici sunt de Divizia C (n.r. Liga 3) Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Marius Șumudică: „Nu pot să accept așa ceva”

Șumudică a recunoscut că CFR-ului îi este dificil să mai facă transferuri, având în vedere că echipa a cerut să intre în insolvență.

„Vom avea săptămâna asta discuții, să vedem. Cine vrea să plece să plece, cine vrea să rămână să rămână. Vom vedea ce jucători putem aduce. Nu este ușor să aduci jucători. Toată lumea se interesează, știe situația în care ne aflăm și ne lovim de refuzuri, dar asta e.

Îmi asum, știu unde am venit, dar încă o dată, am nevoie de timp și răspunzător voi fi după ce voi pregăti echipa cel puțin o lună, încât să ne punem pe picioare.

Jucătorii refuză fiindcă văd ceea ce se întâmplă, ce se scrie. Acum, cu internetul ăsta, toată lumea se documentează. Dar nu mă interesează. Trebuie să uităm cât mai repede meciul ăsta.

Este un debut nefericit, dar voi fi răspunzător de rezultate din momentul în care voi putea pregăti echipa asta. Nu se poate să am jucători care să joace 90 de minute și să-mi alerge 6-7 kilometri. Nu am cum să accept așa ceva”, a spus noul antrenor al vișiniilor.

FOTO. Marius Șumudică, reacție vulgară după primul gol încasat de CFR Cluj în meciul cu Corvinul

Clasamentul în Liga 1

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Dinamo 5 10 2. FC Argeș 5 10 3. Petrolul 5 9 4. Corvinul 5 8 5. FCSB 4 8 6. Farul 5 8 7. Rapid 5 8 8. U Craiova 5 7 9. U Cluj 3 6 10. Oțelul 5 6 11. Sepsi 5 6 12. FC Voluntari 5 4 13. CFR Cluj 4 3 14. FC Botoșani 4 3 15. UTA Arad 4 2 16. Csikszereda 5 1

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