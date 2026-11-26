Marius Șumudică (55 de ani) a vorbit despre situația lui Lorenzo Biliboc (20 de ani), tânărul jucător de la CFR Cluj care ar fi dorit de rivala U Cluj.

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„Șepcile roșii” s-au întărit odată cu transferul lui Nicolae Stanciu, însă par să nu se limiteze la doar la această mutare.

Pe lângă ținta Andrei Burcă, stabilită anterior, au apărut informații conform cărora Biliboc și Deian Sorescu s-ar afla și ei pe lista pentru iarnă.

Marius Șumudică: „Sunt niște zvonuri care nu-și au rostul”

După ce a stabilit că va rămâne pe bancă cel puțin până la pauza de iarnă, Șumudică a comentat zvonurile legate de Biliboc.

„Biliboc e un copil, mai are doi ani de Under, de juniorat. Trebuie să se gândească la ce are de făcut la CFR și să ofere cât i-a dat CFR-ul lui, fiindcă deocamdată el a fost în vitrina CFR-ului și este în continuare.

Mai departe, nu este problema mea și nu discut eu termeni financiari sau transferuri sau cât merită Biliboc sau unde trebuie să meargă.

Probabil suntem minoritari ca suporteri, e clar, U Cluj are suporteri mai mulți, dar nu ne cade bine nici nouă, ca staff, nici suporterilor.

Sunt ferm convins că nu a avut nicio discuție conducerea cu cei de la U Cluj pentru Biliboc. Sunt niște zvonuri care nu-și au rostul, fac doar să destabilizeze atât jucătorul, cât și atmosfera de aici”, a declarat Șumudică, potrivit gsp.ro.

În ceea ce privește posibilele mutări ale lui Burcă și Sorescu la rivala din oraș, Șumudică a transmis:

„Dacă mă întrebați pe mine dacă mi-l doresc pe Sorescu, l-aș lua mâine. Sau pe Burcă, îmi doresc să vină înapoi la CFR.

Dar mă întrebați de niște jucători care sunt iarăși în anturajul... Se discută la U Cluj. Întrebați-i pe cei de la U Cluj, care au culorile alb-negru. Noi avem culorile alb-vișiniu. Ați greșit, cred, că m-ați întrebat pe mine. Nu sunt antrenorul lui U Cluj”.

Sub comanda lui Șumudică, CFR Cluj a ajuns la 4 meciuri consecutive fără eșec în Liga 1, fiind pe locul 8, cu 22 de puncte după 16 etape, la 3 puncte în spatele ultimului loc de play-off.

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