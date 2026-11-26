Dan Nistor (38 de ani) ar urma să se despartă de U Cluj în perioada imediat următoare, după patru ani petrecuți la clubul ardelean.

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Veteranul „șepcilor roșii” a bifat din ce în ce mai puține minute în Superligă, iar transferul lui Nicolae Stanciu, fotbalist care evoluează tot la mijlocul terenului, i-ar putea aduce și mai multă concurență lui Nistor.

Dan Nistor ar putea pleca de la U Cluj

Mijlocașul ardelenilor ar fi nemulțumit de faptul că a ieșit din planurile lui Cristiano Bergodi în privința primului „11”, iar despărțirea acestuia de club ar urma să aibă loc în zilele următoare.

Nistor ar fi ajuns deja la un acord cu Poli Timișoara, formație din eșalonul secund, iar mutarea mai are nevoie de finalizarea unor mici detalii înainte de a semna contractul, informează monitorulcj.ro.

Transferul urmează să fie oficializat în iarnă, după startul perioadei de mercato.

Despre nemulțumirile lui Nistor, legate de numărul de minute jucate în acest sezon, a scris anterior și gsp.ro.

Astfel, numărul 10 la U Cluj ar urma să ajungă chiar la Nicolae Stanciu.

Cât despre Poli Timișoara, echipa se află pe locul 2 în liga secundă, cu obiectiv clar pentru acest sezon: revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc.

În vara acestui an, mai mulți veterani din Liga 1 s-au transferat la clubul alb-violet, printre care Andrei Artean, Aurelian Chițu sau Ovidiu Popescu.

151 de meciuri a bifat Nistor pentru U Cluj, reușind 39 de goluri și 30 de pase decisive

În luna august a acestui an, Dan Nistor a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții în Liga 1, după ce l-a depășit pe Ionel Dănciulescu, care conducea topul cu 515 meciuri. Nistor a ajuns acum la 525.

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