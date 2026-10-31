Mutu se ia de Șumudică Răspunsul antrenorului de la CFR Cluj: „Este prea mare pentru mine”

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, i-a răspuns lui Adrian Mutu (47 de ani), cel care l-a numit „cel mai mare instigator din fotbal”.

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„Briliantul” a făcut declarațiile după ce Marius Șumudică a condamnat scandările rasiste la ultimele meciuri din Superliga.

La derby-ul cu U Cluj (1-3), antrenorul a vrut să scoată echipa de teren în minutul 69, adunându-și jucătorii la marginea terenului, după ce suporterii adverși i-au adresat scandări rasiste precum „țiganule, țiganule”.

Marius Șumudică, răspuns pentru Adrian Mutu: „Este prea mare pentru mine!”

La finalul partidei cu Petrolul, scor 1-1, Marius Șumudică a evitat să comenteze afirmațiile lui Adrian Mutu.

„Nici nu mă interesează. Nu comentez eu ce spune domnul Mutu, este prea mare pentru mine. A fost jucător foarte bun.

Chiar i-am transmis în momentul în care marcase 100 de goluri în Italia că este unul dintre cei mai mari jucători.

Dacă dânsul are părerea asta despre mine, nu vreau să comentez. Îl salut pe această cale și să îi transmiteți toate cele bune lui și familiei lui”, a declarat antrenorul de la CFR Cluj la Prima Sport.

Ce a declarat Adrian Mutu: „Tocmai el, care e cel mai mare instigator din fotbal?”

Fostul atacant al echipei naționale a comentat actele de rasism din ultima perioadă din România și s-a declarat susprins că tocmai Șumudică ia atitudine. Mutu îl consideră pe antrenorul lui CFR unul dintre cei mai mari instigatori din campionat.

„Sunt niște scandări care… Aici sunt două lucruri diferite. Una este să vorbim despre conceptul de galerie, dacă e bine ce se întâmplă și atunci când au scandările astea, pe care le știm, și alta e ce s-a întâmplat cu Șumudică.

Nu cred că e corect ce strigă galeriile astea, dar aici ar trebui să fim concreți și să știm exact ce facem când vorbim despre lucrurile astea, care există de foarte mult timp și nu s-a făcut nimic și sper că se va face acum ceva. Să se ia măsuri când vor fi acele scandări.

Râd, nu de Șumudică, ci de ceea ce a făcut Șumudică! Tocmai el, care e cel mai mare instigator din fotbal? Dacă vorbim despre derby-uri jucate și despre unul care instigă galeriile, pe Șumudică îl punem pe primul loc, cu tot felul de gesturi.

N-am ce să comentez mai mult, îl știm pe Marius (Șumudică), se schimbă de la zi la zi. Ceea ce a făcut bun Șumudică este că a făcut o sesizare, chiar dacă poate nu el era omul potrivit să o facă, dar e bine că a făcut-o.

Persoana n-a fost tocmai potrivită, dar gestul și esența gestului sunt bune. Poate atrage atenția, pentru a găsi soluții. Prin amendă, altfel e greu să civilizezi lumea. Dacă încercăm să facem ceva, cred că e cazul să o facem acum. Ați văzut ce s-a întâmplat…”, a declarat Adrian Mutu, conform as.ro.

După ce a făcut Șumudică, au început suporterii și mai rău să facă. Oamenii, dacă văd că-ți intră la suflet astfel de lucruri, nu se vor opri. Am avut și eu astfel de experiențe. Înainte, făceau parte din decor, acum am devenit mai sensibili și trebuie să luăm măsuri. Adrian Mutu

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