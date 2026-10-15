Au luat hotelurile la rând! VIDEO. Ultrașii lui Marseille și AEK, în căutarea rivalilor de la Olympiacos. Scandal în Europa League +18 foto
Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra
Europa League

Au luat hotelurile la rând! VIDEO. Ultrașii lui Marseille și AEK, în căutarea rivalilor de la Olympiacos. Scandal în Europa League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 12:14
  • Grupuri de ultrași ai lui Olympique Marseille și AEK Atena ar fi mers din hotel în hotel, în căutarea suporterilor lui Olympiacos, înaintea meciului programat joi, de la ora 22:00, în etapa #2 din faza Europa League.
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Incidentul ar fi avut loc miercuri seară, la doar câteva ore după ce autoritățile franceze au interzis prezența fanilor lui Olympiacos în mai multe zone din Marseille și pe Stade Vélodrome, din cauza riscului unor confruntări violente.

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Fanii lui Marseille și AEK au luat hotelurile la rând în căutarea rivalilor de la Olympiacos

În imaginile publicate pe rețelele sociale, ultrașii lui Marseille și AEK Atena pot fi văzuți deplasându-se în grup prin oraș și intrând în mai multe hoteluri, în căutarea suporterilor lui Olympiacos.

Aceștia au încercat să-i găsească pe fanii formației din Pireu care se aflau deja în Marseille, în ciuda interdicției impuse de autoritățile franceze.

Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra
Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra

Galerie foto (18 imagini)

Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra Ultrașii lui Marseille și AEK Atena, în căutarea suporterilor lui Olympiacos prin hotelurile din oraș. Sursa Facebook @Casual Ultra
+18 Foto
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Partida Marseille - Olympiacos a fost încadrată la nivelul maxim de risc, 5 din 5, de către DNLH (Direcția Națională pentru Lupta Împotriva Huliganismului), conform sport.fr.

În urma acestei evaluări, autoritățile au decis să le interzică suporterilor greci accesul pe Stade Velodrome, dar și prezența în șase zone ale orașului Marseille, începând de miercuri, 14 octombrie, ora 08:00, până vineri, 16 octombrie, ora 02:00.

200 dintre suporterii lui Olympiacos
care urmau să facă deplasarea la Marseille ar fi făcut parte din grupări de ultrași. În plus, legăturile strânse dintre ultrașii lui Marseille și cei ai lui AEK Atena, rivala formației din Pireu, au sporit temerile autorităților privind posibile confruntări între suporteri

În urma hotărârii, Olympiacos a anulat toate biletele vândute propriilor suporteri, atât cele din sectorul oaspeților, care costau 15 euro, cât și biletele de 49 de euro din alte zone ale stadionului. Clubul a anunțat că banii vor fi returnați integral.

Olympiacos critică decizia luată

Conducerea clubului grec a contestat momentul în care a fost comunicată interdicția, susținând că măsura nu fusese discutată în cadrul întâlnirilor organizate anterior cu reprezentanții lui Marseille, UEFA și ai autorităților locale.

„Olympiacos își exprimă nemulțumirea față de decizia tardivă a autorităților franceze de a interzice prezența suporterilor noștri la partida de joi.

Pe parcursul ultimei luni, Olympiacos a colaborat foarte bine atât cu clubul francez și UEFA, cât și cu autoritățile locale de poliție. În tot acest timp, nu s-a pus niciodată problema interzicerii accesului suporterilor noștri în Franța.

Abia ieri am aflat despre intenția autorităților franceze, și nici măcar pe cale oficială. Am trimis imediat o scrisoare de protest către UEFA și Marseille.

Este inacceptabil ca o asemenea decizie să fi fost luată în ultimul moment, în condițiile în care unii dintre suporterii noștri sunt deja în drum spre Marsilia sau au ajuns deja acolo”, a transmis clubul grec.

Reprezentanții lui Olympiacos au solicitat UEFA să analizeze posibilitatea acordării unor despăgubiri suporterilor afectați.

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