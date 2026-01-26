Intră un portar de 18 ani! FCSB schimbă strategia și va acoperi regula U21 cu un jucător care n-are niciun minut la seniori » E fiul unui fost fotbalist de națională

Campioana mută decisiv în perspectiva ultimelor 7 etape de campionat, în care are o misiune extrem de complicată: să recupereze terenul pierdut și să prindă în extremis primele 6 locuri și să participe în play-off.

Va schimba fotbalistul Under 21, care în ultima vreme a fost Toma. Iar alegerea campioanei e una surprinzătoare: un portar de numai 18 ani. Numele lui: Matei Popa, născut în aprilie 2007.

Cine e Matei Popa

El e în Academia roș-albaștrilor și a fost goalkeeper-ul care a apărat în meciurile de Youth League. Prestațiile lui au fost foarte bune, în toate cele 4 meciuri disputate, cu Lokomotiva Zagreb și Puskas Akademia, lucru care i-a determinat pe cei din staff să se gândească tot mai serios la varianta de a-l urca în lotul primei echipe.

Cum Târnovanu a tot gafat în ultima vreme, el va ieși din primul 11, va fi înlocuit de Popa, iar ceilalți 10 titulari vor fi doar seniori.

Cum ar putea arăta FCSB în ultimele 7 etape de Liga 1

M. Popa - Crețu, Graovac, Duarte, Radunovic - Ofri Arad, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Matei Popa e nimeni altul decât fiul antrenorului cu portari din staff-ul FCSB-ului, Marius Popa. Acesta a evoluat și el ca portar, iar în România a bifat 5 echipe: FC Național, Poli Timișoara, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii și U Cluj.

El a jucat inclusiv la echipa națională, unde a bifat două selecții, iar momentul de maximă glorie a fost în 2008, când a făcut parte din lotul României la Campionatul European, ceilalți doi goalkeeperi fiind Bogdan Lobonț și Eduard Stăncioiu.

În schimb, Târnovanu (25 de ani) pierde postul de titular după 4 ani consecutivi în care a fost numărul 1. El a ajuns între buturi exact într-o situație ca și cea în care se află el acum: la începutul lui 2022, Andrei Vlad a fost deposedat de tricoul de titular după o gafă într-un meci cu FC Argeș.

De atunci, Târnovanu a avut doar prestații bune, iar cota lui, conform Transfermarkt, a ajuns la 4,5 milioane de euro. Din lotul roș-albaștrilor, un singur jucător e mai valoros: Darius Olaru, 6,5 milioane euro.

