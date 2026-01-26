Șef FRF, victima hackerilor Secretarului general adjunct i s-a spart contul de WhatsApp, apoi a fost folosită o schemă a hoților care a inclus și conturi bancare

Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al Federației Române de Fotbal, a alertat autoritățile luni dimineața, după ce sute de contacte din lista lui de WhatsApp au primit un mesaj

Oficialul FRF a fost victima unui atac al hackerilor, care deschiseseră deja un cont la o bancă din România, în care solicitau să fie virați bani. Care era schema completă, în rândurile de mai jos

Unul dintre cei mai importanți oameni din conducerea Federației Române de Fotbal, secretarul general adjunct, Gabriel Bodescu, a postat în această dimineață, la starea aplicației WhatsApp, o fotografie cu următorul text: „Am luat un virus care vă cere bani! Nu sunt eu! Vă rog, nu trimiteți!”.

Oficialul FRF a fost victima unui atac al hackerilor, care i-au spart contul de WhatsApp, după care au trimis un mesaj tip către sute de persoane din lista de contacte a oficialului FRF.

În acest mesaj se solicitau bani, care să fie trimiși într-un cont care era indicat, mesajul susținând că cel care îl trimite are probleme mari și necesită de urgență sprijin financiar.

„Mi-a fost spart contul de WhatsApp și imediat ce am realizat acest lucru am anunțat autoritățile, care ulterior au rezolvat problema”, a declarat Gabriel Bodescu pentru GOLAZO.ro.

Schema urmată de hackeri a însemnat deschiderea unui cont bancar la o bancă din România chiar în această dimineață, la prima oră, după care a urmat accesarea contului de WhatsApp al oficialului de la Casa Fotbalului.

Banii care erau trimiși în respectivul cont, ulterior, erau transferați imediat în străinătate, în anumite conturi de unde li se pierderea urma.

Gabriel Bodescu nu e prima persoană publică importantă care a pățit așa ceva în ultima vreme. Și alții au fost supuși unor astfel de atacuri din partea hackerilor, metoda de a accesa contul de WhatsApp și de a solicita sume de bani având succes în multe cazuri.

WhatsApp are 3 miliarde de utilizatori

Conform Meta, compania care administrează WhatsApp, peste 3 miliarde de utilizatori din 180 de țări folosesc aplicația.

În România, conform ultimelor estimări, circa 10 milioane de persoane au conturi de WhatsApp. În Statele Unite, anul trecut s-a trecut pragul de 100 de milioane de utilizatori de WhatsApp. Aplicația a fost creată în 2009, iar peste doar 5 ani a fost cumpărată de Facebook pentru 19 miliarde de dolari.

În prezent, e considerată o aplicație dintre cele mai sigure, administratorii WhatsApp susținând că toate mesajele și convorbirile audio și video care au loc sunt accesate și văzute exclusiv de expeditor și de destinatar.

