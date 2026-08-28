Panică la PSG  VIDEO. Imagini greu de privit!  Aproape de o accidentare groaznică la încălzire +9 foto
Foto: captură X/@MegaPSG_
Campionate

Panică la PSG VIDEO. Imagini greu de privit! Aproape de o accidentare groaznică la încălzire

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 23:56
  • Matvey Safonov (27 de ani), portarul celor de la PSG, a fost aproape de o accidentare gravă în timpul încălzirii de dinaintea meciului cu Lille, scor 2-2, din etapa a doua din Ligue 1.
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Înainte de meci Matvey Safonov s-a prăbușit pe teren în timpul încălzirii, după ce s-a ciocnit cu antrenorul de portari de la PSG.

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FOTO. Matvey Safonov, ciocnire violentă cu un membru al staff-ului lui PSG

Goalkeeperul rus plonjase ca să respingă o minge, dar s-a izbit de antrenorul său și a suferit o lovitură puternică la cap. Safonov s-a prăbușit pe gazon și a acuzat dureri în zona gâtului.

Matvey Safonov, aproape să se accidenteze la antrenamentul lui PSG. Foto: captură X/@MegaPSG_
Matvey Safonov, aproape să se accidenteze la antrenamentul lui PSG. Foto: captură X/@MegaPSG_

Galerie foto (9 imagini)

Matvey Safonov, aproape să se accidenteze la antrenamentul lui PSG. Foto: captură X/@MegaPSG_ Matvey Safonov, aproape să se accidenteze la antrenamentul lui PSG. Foto: captură X/@MegaPSG_ Matvey Safonov, aproape să se accidenteze la antrenamentul lui PSG. Foto: captură X/@MegaPSG_ Matvey Safonov, aproape să se accidenteze la antrenamentul lui PSG. Foto: captură X/@MegaPSG_ Matvey Safonov, aproape să se accidenteze la antrenamentul lui PSG. Foto: captură X/@MegaPSG_
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Au fost emoții mari cu portarul campioanei Europei. Medicii și-au făcut imediat apariția pe teren și i-au acordat îngrijiri

Rusul a fost monitorizat de medici și în vestiar, pentru a se stabili dacă a suferit o comoție cerebrală sau o altă accidentare care să-l împiedice să joace cu Lille, conform goal.com.

În cele din urmă, Safonov și-a revenit și a fost titularizat de Luis Enrique în meciul din etapa #2 din Ligue 1, evoluând până la final. Lille a condus cu 2-0, însă PSG a revenit incredibil și a egalat cu două goluri în prelungiri reușite de Vitinha (90+1) și Marquinhos (90+5).

30 de milioane de euro
este cota de piață a lui Matvey Safonov, conform Transfermarkt

Matvey Safonov al patrulea meci pentru PSG în acest sezon.

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