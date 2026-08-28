Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”
Canotaj

Aur pentru România Adam și Radiș, campioane mondiale la dublu rame! Lipă iese la atac: „E sub orice critică!”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 22:37
  • Simona Radiș (27 de ani) și Adriana Adam (27 de ani) au cucerit medalia de aur în proba feminină de dublu rame la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam.
  • Cursa a început cu aproape două ore întârziere din cauza condițiilor meteo, însă româncele au dominat finala și au adus prima medalie a delegației României la această ediție.
  • Elisabeta Lipă, președintele FR de Canotaj, i-a făcut praf pe organizatorii competiției.
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Simona Radiș și Adriana Adam și-au confirmat statutul de campioane europene și au cucerit și titlul mondial la dublu rame feminin.

Echipajul României a încheiat finala în 6:49.86, cu aproape șapte secunde înaintea Franței, medaliată cu argint. Statele Unite au completat podiumul, la aproximativ zece secunde de românce.

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Simona Radiș și Adriana Adam, aur mondial la dublu rame

Româncele au controlat cursa de la început până la sfârșit. Radiș și Adam s-au aflat pe prima poziție la toate cele trei puncte intermediare de cronometrare și au mărit treptat diferența față de urmăritoare.

Titlul mondial vine la mai puțin de o lună după o altă performanță importantă. Pe 1 august, cele două au devenit campioane europene în aceeași probă, stabilind și un nou record continental.

Succesul de la Amsterdam reprezintă prima medalie cucerită de România la actuala ediție a Campionatelor Mondiale.

Finala feminină a început cu aproape două ore mai târziu, după ce condițiile meteo au dat peste cap programul competiției.

Berariu și Lehaci, la un pas de podium

România a fost aproape de medalie și în finala masculină de dublu rame.

Ștefan Berariu și Florin Lehaci au terminat pe locul 4, după ce s-au aflat pe poziția a treia după primii 1.500 de metri.

Finalul le-a aparținut însă italienilor Matteo Lodo și Giovanni Codato, care au recuperat spectaculos și au trecut în fața echipajului românesc. Berariu și Lehaci au încheiat cursa la aproximativ cinci secunde în urma italienilor.

Noua Zeelandă a cucerit titlul mondial, Australia a obținut argintul, iar Italia a completat podiumul.

La fel ca Radiș și Adam, Berariu și Lehaci veniseră la Campionatele Mondiale din postura de campioni europeni.

Elisabeta Lipă iese la atac: „Este o pistă sub orice critică”

Elisabeta Lipă a sărbătorit aurul obținut de Radiș și Adam, dar a regretat ratarea podiumului în proba masculină și a criticat dur condițiile în care s-au desfășurat finalele de la Amsterdam.

„Aur! Și îmi pare rău de băieți, dar vezi ce înseamnă avantajul și dezavantajul de culoar... Asta este. Întotdeauna unul câștigă și altul pierde. Sper să recupereze la optul mixt, să facă niște curse frumoase.

Doare, un insucces doare enorm de mult și tare. La ce vreme a fost, la ce au suportat dragii de ei aici. Nu se știa dacă se amână sau nu se amână. Este un Campionat Mondial, este o țară foarte ploioasă.

Am tras de atâtea ori pe acest canal și, dacă aș avea vârsta lor, nu mi-aș dori să mai concurez aici. Este o pistă sub orice critică și nu înțeleg cum Federația Internațională, știind ce se întâmplă aici, a acceptat să se organizeze un Campionat Mondial.

Și pe deasupra să mai pui finalele și la niște ore din astea care... Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie ca noi să avem finale după-amiază spre seară. Totul e împotriva noastră, dar ne călim și rezistăm eroic”, a declarat Elisabeta Lipă pentru Federația Română de Canotaj.

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