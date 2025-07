Săpunaru merge la tribunal Fostul căpitan de la Rapid ia atitudine după acuzațiile primite: „Situația va fi abordată  pe cale legală” » Cine e persoana vizată

Cristian Săpunaru (41 de ani) a rupt tăcerea privind viitorul său și a răspuns acuzațiilor primite privind aducerea de alcool în cantonamentul Rapidului.

Fostul căpitan al giuleștenilor a ajuns, luni, la final de contract și spune că nu a primit oferte pentru o poziție de oficial în cadrul clubului.

În plus, el nu va da clubul în judecată, ci doar va acționa în legătură cu persoana despre care spune că a încercat „să-i păteze imaginea”.

Săpunaru a lămurit situația privind viitorul său și tensiunile din ultimele săptămâni de la Rapid.

Cristian Săpunaru: „Nu am muncit de la 6 ani pentru ca cineva sa-mi pună sub semnul întrebării reputația”

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Săpunaru a atins mai multe puncte importante: nu a primit oferte pentru a rămâne în cadrul clubului, nu va acționa clubul în instanță, dar va acționa asupra unui oficial.

Din sursele GOLAZO.ro, persoana pe care Săpunaru nu o numește direct este Daniel Carciug, Director Comercial și Organizator meci, pe care fostul căpitan de la Rapid îl acuză că a fost în spatele informațiilor care susțineau că Săpunaru aducea alcool în cantonament.

„Având in vedere că, începând cu data de 30.06.2025, contractul meu cu FC RAPID 1923 S.A. s-a încheiat, simt că e momentul potrivit sa fac câteva precizări.

Din respect pentru clauza de confidențialitate, inclusă in contract, nu am putut vorbi public până acum. Totuși, vreau sa menționez clar că nu am primit nicio propunere oficială de a rămâne in cadrul clubului.

Le mulțumesc suporterilor care mi-au fost alături in toată cariera mea si tuturor celor care m-au susținut, pe teren si în afara lui.

După ultimele zvonuri apărute in presă si în mediul online, menționez de asemenea, că nu am intenționat sau nu intenționez să dau clubul in judecată, sau sa creez “valuri” înainte de un nou campionat, ci mă îndrept exclusiv către acea persoană care a încercat sa îmi păteze imaginea.

Nu am muncit de la 6 ani pentru ca cineva sa-mi pună sub semnul întrebării reputația construită cu sacrificii, muncă si dedicare. Aceasta situație va fi abordată strict pe cale legală.

Închei acest capitol cu fruntea sus si cu recunoștință pentru tot ce am trăit aici! RAPID, a fost, este si va rămâne, echipa mea de suflet!”, a scris Săpunaru pe Instragram.

