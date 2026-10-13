„Voi ajunge ca RoboCop” Verstappen se teme de ce urmează în Formula 1: „Va trebui să cer o coloană vertebrală nouă”
Max Verstappen (Foto: IMAGO)
Formula 1

„Voi ajunge ca RoboCop” Verstappen se teme de ce urmează în Formula 1: „Va trebui să cer o coloană vertebrală nouă”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 19:14
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 19:14
  • Max Verstappen (29 de ani) a prefațat următoarele etape din calendarul Formulei 1.
  • Pilotul Red Bull a dominat categoric Marele Premiu din Singapore, bifând pole position-ul și victoria atât la sprint, cât și în cursa principală.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce a obținut prima sa victorie pe circuitul stradal Marina Bay, Verstappen a fost întrebat dacă are o mașină capabilă să câștige toate cursele rămase.

CM 2030, pe Netflix! Lovitură neașteptată pe piața media. Anunțul făcut de gigantul prezent și în Româna
Citește și
CM 2030, pe Netflix! Lovitură neașteptată pe piața media. Anunțul făcut de gigantul prezent și în Româna
Citește mai mult
CM 2030, pe Netflix! Lovitură neașteptată pe piața media. Anunțul făcut de gigantul prezent și în Româna

Max Verstappen, înainte de cursa de la Austin: „Voi ajunge ca RoboCop”

Olandezul susține că nu va fi principalul favorit nici în Marele Premiu de la Austin (SUA), programat în weekendul 23–25 octombrie.

Verstappen a subliniat că a urmărit recent etapa din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) desfășurată pe Circuit of the Americas (COTA) și a avertizat în privința denivelărilor de pe traseu.

Este foarte greu de spus și nu vreau să afirm acum că voi fi în lupta pentru victorie la Austin. Dar da, ultimele weekenduri au fost fantastice.

Pur și simplu o iau cursă cu cursă și, când vom ajunge la Austin, vom vedea cum ne vom descurca acolo. Dar revine un circuit foarte diferit.

Din ce am văzut în WEC, asfaltul are denivelări incredibile. Dumnezeule! Cred că după acel weekend va trebui să cer o coloană vertebrală nouă”, a declarat Verstappen, potrivit mundodeportivo.com.

Da, voi ajunge să fiu ca RoboCop. O nebunie. Este o altă provocare pentru toată lumea, să aibă de-a face cu acele denivelări. Max Verstappen, pilot Red Bull

Pe lângă dificultățile din Texas, Verstappen a atras atenția și asupra etapei din Mexic (30 octombrie - 1 noiembrie):

„Apoi trebuie să mergem în Mexic, din nou la mare altitudine, unde totul va funcționa la temperaturi foarte ridicate.

Va trebui să vedem cum performează motorul la acea altitudine și cum se comportă mașina, pentru că sunt condiții foarte diferite. Sunt multe lucruri pe care le poți face bine sau greșit în acele curse, dar vom vedea”.

58 de puncte
a obținut Max Verstappen în ultimele două weekenduri de Grand Prix (Bahrain și Singapore), cu trei mai multe decât acumulase în primele șapte etape ale acestui sezon

Max Verstappen: „Nu ne luptăm pentru titlu”

Deși mașina Red Bull a revenit la un nivel ridicat de competitivitate grație pachetului de actualizări introdus la Baku, Verstappen nu consideră că echipa sa poate reintra în lupta pentru titlul mondial.

„Cred că mașina a început să se simtă mult mai bine începând de la Baku. Este mult mai echilibrată.

Și, firesc, totul devine mult mai plăcut când poți concura puțin mai în față fără să ai prea multe probleme cu mașina, spre deosebire de ce se întâmpla la începutul anului, când uneori era chiar puțin înfricoșător să o pilotezi.

În plus, modul în care am reușit să întoarcem situația și progresul uriaș pe care l-am făcut în acest an fac ca totul să fie mult mai satisfăcător. Iar dacă adaugi la asta și câteva victorii, cu atât mai bine”.

Nu ne luptăm pentru titlu, așa că eu cred că, de acum și până la final, pur și simplu vom încerca să ne bucurăm, să obținem mai multe podiumuri și, cu puțin noroc, încă vreo victorie. Max Verstappen, pilot Red Bull

Max Verstappen: „Încă nu suntem unde ne dorim să fim”

Chestionat cu privire la comparațiile tehnice dintre monopostul actual și cel din 2025, Verstappen a explicat complexitatea adaptării la cerințele noului regulament și la gestionarea unității de propulsie.

„Ai spus bine. Sunt două mașini complet diferite din cauza regulamentelor. Aveam de asemenea probleme complet diferite pe care trebuia să le rezolvăm.

Și, desigur, anul acesta există și problema motorului: cred că pentru toată lumea a fost uneori puțin complicat să scoată maximum din el. Dar, de la prima cursă și până acum, am acumulat foarte multă experiență.

Desigur, încă nu suntem unde ne dorim să fim, dar presupun că toți vor spune același lucru. Am învățat enorm și, fără îndoială, am corectat multe dintre slăbiciunile noastre în ceea ce privește mașina.

Acum pur și simplu trebuie să continuăm să ne îmbunătățim și să învățăm pe parcursul acestui an, pentru a putea aplica toate aceste cunoștințe și anul viitor”.

VIDEO. Max Verstappen și Red Bull, cel mai rapid pit stop din Singapore:

Clasamentul general al piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) - 238 de puncte
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 229 de puncte
  4. Max Verstappen (Red Bull) - 221 de puncte
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 215 de puncte
  6. Lando Norris (McLaren) - 201 de puncte
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 138 de puncte
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 97 de puncte
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 75 de puncte
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 41 de puncte

Clasament constructori

  1. Mercedes - 578 puncte
  2. Scuderia Ferrari - 444 puncte
  3. McLaren - 339 puncte
  4. Red Bull - 332 puncte
  5. Racing Bulls - 100 puncte
  6. Alpine - 68 puncte
  7. Haas - 30 puncte
  8. Audi - 23 puncte
  9. Williams - 12 puncte
  10. Aston Martin - 7 puncte
  11. Cadillac - 0 puncte

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
O actriță pe val la Hollywood spune că e stânjenită de trecutul ei și că nu mai acceptă scene erotice: „Acum am copii”
formula 1 Red Bull austin mexic max verstappen
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:18
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
Decizie în cazul lui Reghe Ultima oră: comisia de Disciplină a FRF a stabilit viitorul antrenorului de la FCSB
18:47
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Dan Udrea Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!
19:24
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
„M-am enervat rău de tot” Victor Angelescu și-a criticat jucătorii după victoria cu U Cluj: „Nu faci niciodată asta!”
18:59
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Decizie controversată Arsenal dă afară 60 de angajați la câteva zile după ce Arteta a semnat pentru 24 de milioane de euro pe an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Top stiri
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Special
13:03
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Citește mai mult
Promovare pe bani publici peste PSD și eMAG! Un club sportiv, finanțat în ultimii ani cu peste 20 de milioane € din bugetul local, e numărul 1 la promovare online
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Diverse
12:52
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Citește mai mult
Veste mare pentru Steaua '86 Proiectul aprobat azi în Camera Deputaților: 253 de voturi favorabile
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
Handbal
12:48
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara
Citește mai mult
Câte 21 de meciuri fără spectatori! Sancțiuni drastice aplicate de Federație, după incidentele de la Timișoara 
OMD, noua jucărie a primarului general, cu care dl Ciucu va umple Bucureștiul de turiști, Londra se va perpeli de ciudă. Miza: 5 milioane de euro pe an. Pentru promovarea orașului😉
B365
13.10
OMD, noua jucărie a primarului general, cu care dl Ciucu va umple Bucureștiul de turiști, Londra se va perpeli de ciudă. Miza: 5 milioane de euro pe an. Pentru promovarea orașului😉
Citește mai mult
OMD, noua jucărie a primarului general, cu care dl Ciucu va umple Bucureștiul de turiști, Londra se va perpeli de ciudă. Miza: 5 milioane de euro pe an. Pentru promovarea orașului😉

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 12 rapid 17 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share