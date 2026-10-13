„Voi ajunge ca RoboCop” Verstappen se teme de ce urmează în Formula 1: „Va trebui să cer o coloană vertebrală nouă”

Max Verstappen (29 de ani) a prefațat următoarele etape din calendarul Formulei 1.

Pilotul Red Bull a dominat categoric Marele Premiu din Singapore, bifând pole position-ul și victoria atât la sprint, cât și în cursa principală.

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După ce a obținut prima sa victorie pe circuitul stradal Marina Bay, Verstappen a fost întrebat dacă are o mașină capabilă să câștige toate cursele rămase.

Max Verstappen, înainte de cursa de la Austin: „Voi ajunge ca RoboCop”

Olandezul susține că nu va fi principalul favorit nici în Marele Premiu de la Austin (SUA), programat în weekendul 23–25 octombrie.

Verstappen a subliniat că a urmărit recent etapa din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC) desfășurată pe Circuit of the Americas (COTA) și a avertizat în privința denivelărilor de pe traseu.

„Este foarte greu de spus și nu vreau să afirm acum că voi fi în lupta pentru victorie la Austin. Dar da, ultimele weekenduri au fost fantastice.

Pur și simplu o iau cursă cu cursă și, când vom ajunge la Austin, vom vedea cum ne vom descurca acolo. Dar revine un circuit foarte diferit.

Din ce am văzut în WEC, asfaltul are denivelări incredibile. Dumnezeule! Cred că după acel weekend va trebui să cer o coloană vertebrală nouă”, a declarat Verstappen, potrivit mundodeportivo.com.

Da, voi ajunge să fiu ca RoboCop. O nebunie. Este o altă provocare pentru toată lumea, să aibă de-a face cu acele denivelări. Max Verstappen, pilot Red Bull

Pe lângă dificultățile din Texas, Verstappen a atras atenția și asupra etapei din Mexic (30 octombrie - 1 noiembrie):

„Apoi trebuie să mergem în Mexic, din nou la mare altitudine, unde totul va funcționa la temperaturi foarte ridicate.

Va trebui să vedem cum performează motorul la acea altitudine și cum se comportă mașina, pentru că sunt condiții foarte diferite. Sunt multe lucruri pe care le poți face bine sau greșit în acele curse, dar vom vedea”.

58 de puncte a obținut Max Verstappen în ultimele două weekenduri de Grand Prix (Bahrain și Singapore), cu trei mai multe decât acumulase în primele șapte etape ale acestui sezon

Max Verstappen: „Nu ne luptăm pentru titlu”

Deși mașina Red Bull a revenit la un nivel ridicat de competitivitate grație pachetului de actualizări introdus la Baku, Verstappen nu consideră că echipa sa poate reintra în lupta pentru titlul mondial.

„Cred că mașina a început să se simtă mult mai bine începând de la Baku. Este mult mai echilibrată.

Și, firesc, totul devine mult mai plăcut când poți concura puțin mai în față fără să ai prea multe probleme cu mașina, spre deosebire de ce se întâmpla la începutul anului, când uneori era chiar puțin înfricoșător să o pilotezi.

În plus, modul în care am reușit să întoarcem situația și progresul uriaș pe care l-am făcut în acest an fac ca totul să fie mult mai satisfăcător. Iar dacă adaugi la asta și câteva victorii, cu atât mai bine”.

Nu ne luptăm pentru titlu, așa că eu cred că, de acum și până la final, pur și simplu vom încerca să ne bucurăm, să obținem mai multe podiumuri și, cu puțin noroc, încă vreo victorie. Max Verstappen, pilot Red Bull

Max Verstappen: „Încă nu suntem unde ne dorim să fim”

Chestionat cu privire la comparațiile tehnice dintre monopostul actual și cel din 2025, Verstappen a explicat complexitatea adaptării la cerințele noului regulament și la gestionarea unității de propulsie.

„Ai spus bine. Sunt două mașini complet diferite din cauza regulamentelor. Aveam de asemenea probleme complet diferite pe care trebuia să le rezolvăm.

Și, desigur, anul acesta există și problema motorului: cred că pentru toată lumea a fost uneori puțin complicat să scoată maximum din el. Dar, de la prima cursă și până acum, am acumulat foarte multă experiență.

Desigur, încă nu suntem unde ne dorim să fim, dar presupun că toți vor spune același lucru. Am învățat enorm și, fără îndoială, am corectat multe dintre slăbiciunile noastre în ceea ce privește mașina.

Acum pur și simplu trebuie să continuăm să ne îmbunătățim și să învățăm pe parcursul acestui an, pentru a putea aplica toate aceste cunoștințe și anul viitor”.

VIDEO. Max Verstappen și Red Bull, cel mai rapid pit stop din Singapore:

Fastest on track, and in the pit lane! 😮‍💨💨 The @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop in Singapore goes to Max Verstappen and Red Bull 👉 https://t.co/F2dWiQGk6K #F1 #SingaporeGP https://t.co/CX4oA0GZJs — Formula 1 (@F1) October 12, 2026

Clasamentul general al piloților

Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 de puncte George Russell (Mercedes) - 238 de puncte Lewis Hamilton (Ferrari) - 229 de puncte Max Verstappen (Red Bull) - 221 de puncte Charles Leclerc (Ferrari) - 215 de puncte Lando Norris (McLaren) - 201 de puncte Oscar Piastri (McLaren) - 138 de puncte Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 97 de puncte Liam Lawson (Racing Bulls) - 75 de puncte Pierre Gasly (Alpine) - 41 de puncte

Clasament constructori

Mercedes - 578 puncte Scuderia Ferrari - 444 puncte McLaren - 339 puncte Red Bull - 332 puncte Racing Bulls - 100 puncte Alpine - 68 puncte Haas - 30 puncte Audi - 23 puncte Williams - 12 puncte Aston Martin - 7 puncte Cadillac - 0 puncte

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