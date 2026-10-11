Verstappen a cucerit Singapore! Premieră pentru pilotul Red Bull: „A durat ceva timp”. Cum arată clasamentul general
Foto: Imago
Formula 1

Verstappen a cucerit Singapore! Premieră pentru pilotul Red Bull: „A durat ceva timp”. Cum arată clasamentul general

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 18:41
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 18:41
  • Max Verstappen (29 de ani), pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu din Singapore, pentru prima dată în cariera sa.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce s-a impus în MP al Bahrainului, Verstappen a obținut cea de-a doua victorie consecutivă în acest sezon de Formula 1.

Val de indignare la Moscova! Ministrul rus al Sportului, după deciziile luate în privința evenimentului olimpic de la Brașov: „Discriminare!”
Citește și
Val de indignare la Moscova! Ministrul rus al Sportului, după deciziile luate în privința evenimentului olimpic de la Brașov: „Discriminare!”
Citește mai mult
Val de indignare la Moscova! Ministrul rus al Sportului, după deciziile luate în privința evenimentului olimpic de la Brașov: „Discriminare!”

Max Verstappen a câștigat pentru prima dată în carieră MP din Singapore

După triumful din cursa de sprint de sâmbătă, Verstappen a câștigat acum și cursa propriu-zisă din Singapore, trecând linia de sosire cu timpul 1:42:00.785.

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari, +7.335 secunde) și Kimi Antonelli (Mercedes, +24.573 secunde).

Charles Leclerc, plecat de pe prima linie a grilei, a avut cel mai bun start pe circuitul stradal Marina Bay, însă Max Verstappen, care plecase din pole position, a reușit să rămână aproape de pilotul de la Ferrari.

Verstappen i-a luat fața lui Leclerc și s-a distanțat de acesta după ce Gabriel Bortoleto și-a oprit monopostul pe linia de start-sosire, din cauza unei posibile probleme la cutia de viteze.

Incidentul a determinat activarea sistemului de Safety Car virtual (VSC), însă niciun pilot nu a intrat la boxe, deoarece monopostul Audi risca să blocheze ieșirea de pe linia boxelor.

Pilotul de la Red Bull a câștigat pentru prima oară Marele Premiu din Singapore. Verstappen terminase pe locul al doilea la Marina Bay în 2018, 2024 și 2025.

Da, a durat ceva timp. Dar cred că am făcut o cursă foarte bună. Am avut ritmul necesar atunci când a trebuit, atât pe pneurile soft, cât și pe cele medium, deși cred că pneurile medium le-au creat ceva mai multe probleme tuturor.

Până la urmă, totul a funcționat, așa că sunt, bineînțeles, foarte fericit că am câștigat aici”, a declarat Verstappen, conform motorsport.com.

Cred că ultimele curse au fost foarte bune pentru noi și este minunat să vedem acest lucru. Echipa este foarte motivată să încerce să obțină și mai multe rezultate bune. Avem un grup de oameni extraordinar. Îmi place foarte mult să lucrez alături de ei și sper să ne mai bucurăm de câteva momente frumoase până la finalul anului. Max Verstappen, pilot Red Bull
  • Pentru olandez, victoria din Singapore a fost cea de-a 73-a obținută alături de Red Bull în Formula 1.

Clasament Marele Premiu din Singapore

LocPilotTimp
1Max Verstappen1:42:00.785
2Charles Leclerc+7.335s
3Kimi Antonelli+24.573s
4Lando Norris+40.506s
5Oscar Piastri+49.644s
6Lewis Hamilton+53.188s
7Liam Lawson+81.666s
8Nico Hülkenberg+83.386s
9George Russell +84.677s
10Isack Hadjar+90.862s

Clasamentul general al piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) - 238 de puncte
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 229 de puncte
  4. Max Verstappen (Red Bull) - 221 de puncte
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 215 de puncte
  6. Lando Norris (McLaren) - 201 de puncte
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 138 de puncte
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 97 de puncte
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 75 de puncte
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 41 de puncte

Clasament constructori

  1. Mercedes - 578 puncte
  2. Scuderia Ferrari - 444 puncte
  3. McLaren - 339 puncte
  4. Red Bull - 332 puncte
  5. Racing Bulls - 100 puncte
  6. Alpine - 68 puncte
  7. Haas - 30 puncte
  8. Audi - 23 puncte
  9. Williams - 12 puncte
  10. Aston Martin - 7 puncte
  11. Cadillac - 0 puncte

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
Mutare strategică la vârful NATO. Ce pregătește comandantul suprem al Alianței
formula 1 Red Bull mp al singapore max verstappen
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:58
A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență
A vrut Hagi să plece? Ce s-ar fi întâmplat în vestiar, după eșecul cu Bosnia » Burleanu și Stoichiță, chemați de urgență
16:26
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
15:54
Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul
Scandal pe Anfield FOTO: Portarul lui City, filmat în timp ce se ceartă cu fanii „cormoranilor”. De la ce a pornit conflictul
15:10
„Cine se crede Messi?!” Fostul președinte al Barcelonei, mesaj tăios pentru starul argentinian
„Cine se crede Messi?!” Fostul președinte al Barcelonei, mesaj tăios pentru starul argentinian
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
Top stiri
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12:52
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Liga Campionilor
16:26
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Citește mai mult
„Trebuie să fim atenți” Întrebarea care l-a alarmat pe Cristi Chivu
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Superliga
13:30
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Citește mai mult
Temere de milioane de euro Marea grijă a lui Mihai Stoica înainte de transferul lui Drăguș: „Când există acest sentiment, nu e bine”
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"
B365
11.10
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"
Citește mai mult
Bucureștiul pustiu, cu oameni ici-colo, însingurați și speriați. Imagini deja document, care par din altă viață, deși au trecut doar câțiva ani: coșmarul numit "pandemia"

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 12 rapid 7 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share