Verstappen a cucerit Singapore! Premieră pentru pilotul Red Bull: „A durat ceva timp”. Cum arată clasamentul general

Max Verstappen (29 de ani), pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu din Singapore, pentru prima dată în cariera sa.

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După ce s-a impus în MP al Bahrainului, Verstappen a obținut cea de-a doua victorie consecutivă în acest sezon de Formula 1.

Max Verstappen a câștigat pentru prima dată în carieră MP din Singapore

După triumful din cursa de sprint de sâmbătă, Verstappen a câștigat acum și cursa propriu-zisă din Singapore, trecând linia de sosire cu timpul 1:42:00.785.

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari, +7.335 secunde) și Kimi Antonelli (Mercedes, +24.573 secunde).

Charles Leclerc, plecat de pe prima linie a grilei, a avut cel mai bun start pe circuitul stradal Marina Bay, însă Max Verstappen, care plecase din pole position, a reușit să rămână aproape de pilotul de la Ferrari.

Verstappen i-a luat fața lui Leclerc și s-a distanțat de acesta după ce Gabriel Bortoleto și-a oprit monopostul pe linia de start-sosire, din cauza unei posibile probleme la cutia de viteze.

Incidentul a determinat activarea sistemului de Safety Car virtual (VSC), însă niciun pilot nu a intrat la boxe, deoarece monopostul Audi risca să blocheze ieșirea de pe linia boxelor.

Pilotul de la Red Bull a câștigat pentru prima oară Marele Premiu din Singapore. Verstappen terminase pe locul al doilea la Marina Bay în 2018, 2024 și 2025.

„Da, a durat ceva timp. Dar cred că am făcut o cursă foarte bună. Am avut ritmul necesar atunci când a trebuit, atât pe pneurile soft, cât și pe cele medium, deși cred că pneurile medium le-au creat ceva mai multe probleme tuturor.

Până la urmă, totul a funcționat, așa că sunt, bineînțeles, foarte fericit că am câștigat aici”, a declarat Verstappen, conform motorsport.com.

Cred că ultimele curse au fost foarte bune pentru noi și este minunat să vedem acest lucru. Echipa este foarte motivată să încerce să obțină și mai multe rezultate bune. Avem un grup de oameni extraordinar. Îmi place foarte mult să lucrez alături de ei și sper să ne mai bucurăm de câteva momente frumoase până la finalul anului. Max Verstappen, pilot Red Bull

Pentru olandez, victoria din Singapore a fost cea de-a 73-a obținută alături de Red Bull în Formula 1.

Clasament Marele Premiu din Singapore

Loc Pilot Timp 1 Max Verstappen 1:42:00.785 2 Charles Leclerc +7.335s 3 Kimi Antonelli +24.573s 4 Lando Norris +40.506s 5 Oscar Piastri +49.644s 6 Lewis Hamilton +53.188s 7 Liam Lawson +81.666s 8 Nico Hülkenberg +83.386s 9 George Russell +84.677s 10 Isack Hadjar +90.862s

Clasamentul general al piloților

Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 de puncte George Russell (Mercedes) - 238 de puncte Lewis Hamilton (Ferrari) - 229 de puncte Max Verstappen (Red Bull) - 221 de puncte Charles Leclerc (Ferrari) - 215 de puncte Lando Norris (McLaren) - 201 de puncte Oscar Piastri (McLaren) - 138 de puncte Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 97 de puncte Liam Lawson (Racing Bulls) - 75 de puncte Pierre Gasly (Alpine) - 41 de puncte

Clasament constructori

Mercedes - 578 puncte Scuderia Ferrari - 444 puncte McLaren - 339 puncte Red Bull - 332 puncte Racing Bulls - 100 puncte Alpine - 68 puncte Haas - 30 puncte Audi - 23 puncte Williams - 12 puncte Aston Martin - 7 puncte Cadillac - 0 puncte

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