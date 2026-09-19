Stop distracției FOTO. Jucătorii Franței nu vor mai face parada modei! De ce a luat Zinedine Zidane această decizie radicală +23 foto
Ibrahima Konate, surprins în timp ce ajunge în cantonamentul de la Clairefontaine FOTO Imago
Campionate

Stop distracției FOTO. Jucătorii Franței nu vor mai face parada modei! De ce a luat Zinedine Zidane această decizie radicală

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 14:50
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 14:56
  • Zinedine Zidane (54 de ani), noul selecționer al Franței, a decis să pună capăt defilărilor în ținute extravagante ale fotbaliștilor la sosirea în cantonamentul de la Clairefontaine.
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Jucătorii își vor putea păstra ținutele extravagante, însă presa nu va mai avea acces la momentul sosirii lor în cantonament.

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Zinedine Zidane schimbă regulile la Clairefontaine

De-a lungul ultimilor ani, sosirea fotbaliștilor la Clairefontaine devenise un adevărat eveniment mediatic. Jucătorii coborau din mașini în ținute extravagante, pozau în fața fotografilor, iar imaginile erau distribuite pe rețelele sociale.

Momentul, supranumit „covorul albastru” de presa franceză, genera milioane de vizualizări și numeroase discuții despre alegerile vestimentare ale internaționalilor.

Cum se prezentau jucătorii Franței la Clairefontaine. Imagini de la o convocare anterioară:

Khephren Thuram, la întâlnirea Franței de la Clairefontaine. Foto: Facebook/Equipe de France de Football
Khephren Thuram, la întâlnirea Franței de la Clairefontaine. Foto: Facebook/Equipe de France de Football

Galerie foto (23 imagini)

Ibrahima Konate, la întâlnirea Franței de la Clairefontaine. Foto: Facebook/Equipe de France de Football Khephren Thuram, la întâlnirea Franței de la Clairefontaine. Foto: Facebook/Equipe de France de Football Malo Gusto, la întâlnirea Franței de la Clairefontaine. Foto: Facebook/Equipe de France de Football Hugo Ekitike, la întâlnirea Franței de la Clairefontaine. Foto: Facebook/Equipe de France de Football Jean Philippe Mateta, la întâlnirea Franței de la Clairefontaine. Foto: Facebook/Equipe de France de Football
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Noul selecționer a decis ca jurnaliștii și fotografii să nu mai poată asista la sosirea jucătorilor la centrul de pregătire. Măsura va fi aplicată începând de luni, 21 septembrie, când fotbaliștii se vor reuni pentru prima dată sub comanda lui Zidane.

Fotografiile de la sosirea internaționalilor vor fi realizate exclusiv de Federația Franceză de Fotbal (FFF), care le va pune ulterior la dispoziția presei.

Decizia face parte din schimbările prin care Zidane vrea să controleze mult mai bine activitățile din jurul echipei naționale și expunerea mediatică a jucătorilor.

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Întrebat despre această decizie, Zidane a explicat că schimbarea vizează accesul presei, nu ținutele jucătorilor.

„Nu le-am transmis să se rețină. Fiecare va veni îmbrăcat cum dorește. Ceea ce vom schimba este faptul că, odată ajunși la Clairefontaine, nu mai trebuie să facem atâta spectacol.

Vom încerca să controlăm puțin mai bine fotografiile, dar ei vor veni îmbrăcați cum vor”, a declarat Zidane, conform footmercato.net.

Zidane a introdus și restricții privind folosirea telefoanelor mobile în spațiile comune, dar și un program strict pentru mese și recuperare.

Selecționerul vrea să întărească disciplina și unitatea grupului, iar noile reguli ar urma să fie aplicate tuturor jucătorilor, inclusiv vedetelor precum Mbappe și Kounde.

3 Ligi ale Campionilor
a câștigat Zinedine Zidane ca antrenor, toate cu Real Madrid, în sezoanele 2015/16, 2016/17 și 2017/18

Franța va evolua în Grupa A1 din Liga Națiunilor 2026-2027, alături de Italia, Belgia și Turcia.

Programul Franței

  • 25 septembrie: Turcia - Franța (21:45)
  • 28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)
  • 2 octombrie: Franța - Italia (21:45)
  • 5 octombrie: Franța - Belgia (21:45)
  • 12 noiembrie: Italia - Franța (21:45)
  • 15 noiembrie: Franța - Turcia (21:45)

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