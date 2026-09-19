„TVR respinge orice formă de presiune!” Șeful redacției Sport intervine în  scandalul de cenzură iscat de un angajat al FRH

Claudiu Lucaci, 60 de ani, redactor-șef al redacției Sport din cadrul TVR, spune că, până în momentul de față, nu există documente oficiale venite de la Federația Română de Handbal.

Departamentul Comunicare al TVR a oferit un comunicat pentru GOLAZO.ro, care a scris în exclusivitate despre acest subiect.

Toate detaliile, în rândurile următoare.

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Alin Cârligeanu, membru în Consiliul de Administrație al FRH, ceruse, indirect, cenzurarea unui jurnalist sportiv pentru că nu-i plăceau comentariile făcute de acesta.

Cârligeanu declarase, într-o ședință care a avut loc pe 7 septembrie, că: „Băleanu (n.r. - Cosmin, comentator TVR) a început iar cu arbitrii, critică el cluburile. Haideți să încercăm ceva, să vorbim cu cine conduce redacția acolo. Să o facem pe cale instituțională, dar dacă sunteți de acord, pot eu să scriu direct șefului TVR, dar nu știu dacă e bine”.

Am aflat că, în realitate, nu este inițiativa federației, ci este doar acțiunea unui individ. Membru în Consiliul de Administrație. Până ieri, nu știam de existența lui. Nu știu cine este, nu îl cunosc, nu am avut vreodată vreo interacțiune. Am înțeles că are ceva personal cu mine. Culmea este că nu are nici măcar un exemplu concret prin care să îmi reproșeze ceva. Nu prezintă niciun argument cu care să combată, credibil, ceva concret din comentariile mele. Cosmin Băleanu, jurnalist TVR

Claudiu Lucaci: „Avem o relație foarte bună”

După ce GOLAZO.ro a scris despre acest subiect, publicând și materialul audio în care Alin Cârligeanu face această afirmație, și nu numai, TVR a oferit o primă reacție pentru cititorii noștri.

Claudiu Lucaci. Foto: TVR

Claudiu Lucaci, redactor-șef al redacției Sport din cadrul TVR, ne-a spus următoarele: „Prima afirmație pe care o fac e că noi nu am primit nimic oficial de la Federația Română de handbal. Avem o relație foarte bună cu ei.

A doua afirmație este că noi considerăm că atunci când există probleme de orice fel, la nivel contractual, e normal să fim anunțați, nu să aflăm din presă. Și nu considerăm că e altceva decât ceea ce e normal între partenerii contractuali”.

Când a fost întrebat dacă are ceva să reproșeze sau nu comentariului oferit de Cosmin Băleanu, Claudiu Lucaci a precizat că TVR va oferi un comunicat pe larg, care o să clarifice mai multe lucruri.

TVR: „Respingem orice formă de presiune!”

GOLAZO.ro a stat de vorbă și cu Cristian Acatrinei, șeful Departamentului de Comunicare din cadru TVR. Acesta era la curent cu subiectul și a oferit o poziție oficială a departamentului pe care-l conduce.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind discuțiile din cadrul Federației Române de Handbal (FRH), managementul Societății Române de Televiziune (SRTv) precizează următoarele:

„TVR nu a primit nimic oficial de la Federația Română de Handbal pe acest subiect.

TVR respinge cu fermitate orice formă de presiune, ingerință editorială sau tentativă de intimidare la adresa jurnaliștilor săi.

Libertatea de exprimare și independența echipelor noastre editoriale sunt valori fundamentale, garantate prin lege, care nu pot fi negociate sub nicio formă sau pretext.

Marea performanță a handbalului românesc a revenit la TVR, iar televiziunea publică își asumă cu mândrie misiunea de a promova acest sport de tradiție și de a-l aduce din nou în casele tuturor românilor”.

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