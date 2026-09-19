Conflict uriaș Președintele țării amenință casele de pariuri. Cluburile s-au revoltat. Care e riscul
Pariurile sportive generează miliarde și în Brazilia
Campionate

Conflict uriaș Președintele țării amenință casele de pariuri. Cluburile s-au revoltat. Care e riscul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 15:55
  • Lula da Silva (80 de ani) șeful statului brazilian din 2023 în a doua perioadă ca președinte, vrea să declare război caselor de pariuri.
  • Toate cluburile protestează, pentru că fotbalul local este dependent de banii caselor de pariuri.
  • Ce decizie intenționează să ia guvernul Braziliei. Cum au reacționat cluburile și federațiile statale.
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Scandal în Brazilia legat de jocurile de noroc, de pariurile sportive, de casele de pariuri.

Lula da Silva, 80 de ani, reales în 2023 ca șef al statului în al doilea mandat ca președinte, nu mai vrea să piardă timpul.

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Președintele Braziliei: „Pariurile sunt o boală”

Consideră că tot acest sistem al jocurilor de noroc îi afectează puternic pe brazilieni și declară război.

Pe 14 septembrie, Lula a amenințat: „Asta e o boală, nu un joc. Există multă suferință și multă dependență în țară.

Lula da Silva a fost președintele Braziliei între 2003 și 2011. Reales în 2023. Foto: Imago Lula da Silva a fost președintele Braziliei între 2003 și 2011. Reales în 2023. Foto: Imago
Lula da Silva a fost președintele Braziliei între 2003 și 2011. Reales în 2023. Foto: Imago

În curând, vom anunța decizia pe care o vom lua în acest caz. Va fi o hotărâre drastică”.

Eu aș face să dispară pariurile. Ca președinte însă, trebuie să iau în calcul și impactul unei asemenea decizii. Lula da Silva, președintele Braziliei, pe 1 septembrie

O piață de miliarde care susține tot fotbalul în Brazilia

Ce plănuiesc autoritățile? Care ar putea fi „decizia drastică” de care vorbea Lula? Potrivit O Jogo, măsura provizorie posibilă ar fi interzicerea jocurilor de noroc online și restricționarea pariurilor sportive.

37,5 miliarde de euro
au câștigat în 2025 platformele de pariuri autorizate în Brazilia

O astfel de măsură ar lovi brutal fotbalul brazilian. Cluburile din primele două divizii și federațiile statale s-au unit într-un protest comun.

Motivul: 13 din cele 20 de echipe din Serie A au sponsor principal o casă de pariuri.

Duel Flamengo - Palmeiras la Rio, pe „Maracana”. Ambele au sponsori principali case de pariuri Foto: Imago Duel Flamengo - Palmeiras la Rio, pe „Maracana”. Ambele au sponsori principali case de pariuri Foto: Imago
Duel Flamengo - Palmeiras la Rio, pe „Maracana”. Ambele au sponsori principali case de pariuri Foto: Imago

În total, suma obținută de grupările din prima ligă este de 170 de milioane de euro.

  • 45,6 milioane de euro pe sezon primește numai Flamengo.
  • 25,5 milioane anual ia Corinthians
  • 17 milioane Palmeiras
88,1 milioane de euro
câștigă în total din contractele cu casele de pariuri cele mai importante 3 cluburi braziliene, Flamengo, Corinthians și Palmeiras

Alarma trasă de cluburi și de federațiile statale în Brazilia

Dacă autoritățile din capitala Brasilia zdruncină casele de pariuri, care sponsorizează și competițiile, și stadioanele, tot fotbalul local riscă să ajungă la pământ! Mai ales cluburile mici, academiile de juniori și formațiile feminine.

Protestatarii cer întărirea mecanismelor de supraveghere, prevenire și protecție în loc de interzicerea pieței autorizate.

Ei trag alarma, conform O Jogo, spunând că o decizie radicală nu va avea ca efect dispariția pariurilor, ci mutarea lor pe platformele clandestine.

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